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Goodyear’ın en yeni konsept lastiği: Goodyear reCharge

Goodyear kişiye özel kapsüller ile lastik değişimini kolaylaştıran konsept lastiği reCharge’ı tanıttı.

05 Mart 2020 Perşembe 14:11
Goodyear’ın en yeni konsept lastiği: Goodyear reCharge

Goodyear’ın en yeni konsept lastiği: Goodyear reCharge

Goodyear, reCharge isimli konsept lastiğini, geleceğin kişiselleşmiş elektrikli mobilite ihtiyacına uygun olarak tasarladı. Kendi kendini yenileyen ve bu özelliği ile devrim yaratacak olan reCharge, lastik alanındaki inovasyonun en son örneği olarak öne çıkıyor.

Goodyear Europe CMO’su Mike Rytokoski, Goodyear’ın en son konsept lastiği reCharge hakkında, “Goodyear, tüketicilerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamada lastiğin katkısını oldukça önemsiyor. Bu yaklaşımla, geleceğin kişiselleştirilmiş elektrikli mobilite ihtiyacına uygun tasarlanmış konsept lastiği tasarladık.” diye konuştu.

reCharge konsepti üç ana başlık etrafında tasarlanmış bir dizi inovatif özellik içeriyor.

Kişiselleştirilmiş:

•reCharge konseptinin temelinde, lastik değiştirme işlemini büyük ölçüde kolaylaştıran, ayrı kapsüller ile içeriği değiştirilebilen yenilenebilir ve biyobozu sırt bileşeni bulunuyor. Özelleştirilmiş sıvı bileşenler içeren kapsüller, lastik sırtının kendini yenilemesini ve lastiğin zaman içinde değişebilecek mevsimsel koşullara, yol durumuna yani kısaca kullanıcının istediği kullanım şartlarına adapte olmasını sağlayacak. Yapay zeka sayesinde kapsüller sürücü profiline uygun hale getirilerek, kişiye özel geliştirilmiş hamur bileşenleri oluşturulabilecek.

Sürdürülebilir:

•Hamur bileşenleri biyolojik malzemelerden üretilebilecek ve dünyanın en dayanıklı doğal malzemelerinden biri olan örümcek ağından esinlenerek tasarlanmış liflerle güçlendirilecek. Bu özellik lastiğe sıra dışı bir dayanım yanında doğadaki döngüye %100 karışma özelliği katacak.

Sorunsuz:

•Kapsül teknolojisiyle lastik yenileme işlemini tamamıyla kolaylaştırmasının yanında, lastik sırtı uzun ve dar bir şekle sahip hafif bir çerçeveyle desteklenecek. İnce, dayanıklı ve az bakım gerektiren bu yapı sayesinde hava basıncı kontrollerine gerek kalmayacak ve delinmeler sebebiyle ortaya çıkan bekleme sürelerinin önüne geçilecek.

Goodyear Lüksemburg Inovasyon Merkezi Baş Tasarımcısı Sebastien Fontaine konuyla ilgil olarak “Goodyear reCharge, kişiselleştirilmiş, sürdürülebilir ve sorunsuz elektrikli mobiliteyi destekleyen bir konsept lastiktir.” diye konuştu.

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