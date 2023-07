Gümrük Vergisi Avrupa'nın en ucuzu Dacia Spring'i coşturdu

Türkiye’nin 'en ulaşılabilir elektrikli modeli' yeni Dacia Spring, Avrupa'da 350-400 bin lira olmasına karşın Türkiye’de lansmana özel 875.000 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu.

Yeni Dacia Spring, yüzde 100 elektrikli deneyimini, lansman ayına özel ilk bakım hediyesiyle Türkiye’de kullanıcılarla buluşturuyor.

Kısa sürede popüler elektrikli modellerden biri haline gelen Yeni Dacia Spring, ulaşılabilir yüzde 100 elektrikli otomobil deneyimini Türkiye’ye taşıyor.

Extreme donanım seviyesiyle satışa sunulan Yeni Dacia Spring'de, yeni ELECTRIC 65 motoru, lansmana özel “Arduvaz Mavi” renk seçeneği de bulunuyor.

EN ÇOK SATAN ÜÇÜNCÜ MODEL

Dünya lansmanından bu yana 110 bin adedin üzerinde sipariş alan Yeni Dacia Spring, 2022 yılında Avrupa’da bireysel kullanıcılar için en çok satan üçüncü elektrikli otomobil oldu. Yeni Dacia Spring, Avrupa AUTOBEST jürisi tarafından “2022 Avrupa’da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil (The Best Buy Car of Europe 2022)” ödülüne de layık görüldü

Yeni Dacia Spring Extreme, tamamen yeni “Arduvaz Mavi” renk seçeneğine ek olarak Su Mavisi, Elmas Gri, Buz Beyazı, Magma Kırmızı ve Yosun Yeşili renkleriyle satışa sunuluyor.

DACIA SPRING TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Spring Extreme ELECTRIC 65, 65 hp/48 kW güce sahip. 0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan otomobil WLTP karma döngüsünde 220 km menzil değerine sahip.

Yeni Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede %80’e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.

Yeni Dacia Spring, 290 litreden 620 litreye kadar bagaj hacmi de sunuyor.

DACIA SPRING FİYATLARI

Geçen aylarda Çin'de üretilen elektrikli araçlar için fazladan yüzde 40 gümrük vergisi getirildi. Yüzde 10 olan gümrük vergisi yüzde 54'e çıktı. Ayrıca ÖTV ve KDV de eklenince Avrupa'da 12-15 bin Euro (343.000-428.850 TL) seviyesinde olan araç Türkiye'de kampanyalı olarak 875 bin liraya sunuldu.