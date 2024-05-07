Günsan yeni ürün serisini Kıbrıs’ta tanıttı

Anahtar ve priz tasarımlarıyla tüm yaşam alanlarına stil sahibi imzalar atan Günsan Elektrik, yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor. Son olarak modern tasarımı ile ön plana çıkan GEO serisini portföyüne ekleyen Günsan Elektrik, Kıbrıs Kaya Palazzo Oteli’nde düzenlediği lansmanla iş ortaklarına yeni GEO serisini tanıttı.

Geleceği şekillendiren yaklaşımları anahtar, priz ve elektrik ekipmanlarına entegre eden Günsan Elektrik, yenilikçi ürün portföyüne son olarak GEO serisini ekledi. Rakiplerinden farklılaşan plastik şaseli monoblock mekanizması ile çoklu çerçeve montajlarını kolaylaştıran GEO serisi, Kıbrıs Kaya Palazzo Oteli’nde Günsan Elektrik iş ortaklarına tanıtıldı. Lansman gecesinde konuşan Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Burcu Mungan, yeni ürün grubunu sektörle buluşturmaktan dolayı heyecanlı olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Pazarlama stratejimizin merkezinde müşteri odaklı yaklaşımımız yer alıyor. Ürün geliştirme çalışmalarımızın ardından sektörde fark yaratan bir seriyi iş ortaklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” Etkinliğe Semih Saygıner ve Tunç Vidinli konuşmacı olarak katılırken, Ziynet Sali de lansman gecesinde konser verdi.

Modern tasarımı ve pratik montaj özellikleri ile ön plana çıkıyor

Elektrik anahtarları ve prizlerinde çağdaş bir yaklaşım sunan GEO serisi, klipsli terminal özelliği sayesinde kolay bağlantı imkanı sağlıyor. Çerçeve sabitleyici parçası olmadan tuş montajını hızlandırırken, plastik şaseli monoblock yapılarıyla da güvenliği ve montaj kolaylığını bir araya getiriyor. Priz grubu ürünlerde ise orta göbek parçası vida olmadan monte edilebilirken, plastik şasenin geçmeli yapısı ile çoklu çerçeveli montajları kolaylaştırıyor. Yenilikçi ve modern tasarımı ve pratik montaj özellikleriyle elektrik ihtiyaçlarına konfor getiren GEO serisi, hem ofis hem de ev dekorasyonlarına fark katıyor.

Günsan Hakkında

1982’de anahtar priz ve elektrik aksesuarları imalatı yapmak üzere kurulan Günsan, 1995’te halen üretiminin devam ettiği endüstriyel tesisine geçti. Anahtar-priz üretimi ile Türkiye’nin sektöründe öncü şirketlerinden biri olan Günsan, inşaat sektöründe alçak gerilim tesisatı ekipmanları olan elektrik anahtarı, priz, grup priz, şalt malzemesi, kompakt şalter, kaçak akım röleleri, sigorta kutuları ve aksesuarlarından oluşan 17.000 parçalık ürün portföyünü distribütörleri ve bayileri aracılığı ile hem ülke içine hem de dünyada 50’den fazla ülkeye ulaştırıyor.