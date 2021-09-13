Honda Civic modellerinin fiyat listesini güncelledi.

Honda Civic modellerinde fiyat düzenlemesine gitti.Honda Civic Sedan, otomotiv kullanıcılarına şu anda iki farklı motor seçeneğinin toplam üç farklı versiyonunu sunuyor. 1.6 litre hacimli benzinli motorun hem standart hem de LPG'li seçeneğini sunan Honda, bu üniteden 125 beygir güç, 152 Nm tork alabiliyor. Her iki araçta da sürekli değişken oranlı otomatik şanzıman (CVT) kullanılıyor.

Daha yüksek performans arayışında olan müşterileri de unutmayan Honda, 1.5 litre hacimli, turbo beslemeye sahip motoru da araca uyguluyor.182 beygir güç, 220 Nm tork üretebilen ünitede aynı otomatik şanzımanla satılıyor. Civic Sedan ailesinin donanım seviyeleriyse Elegance, Executive ve Executive+ olarak belirlenmiş durumda.

HONDA CIVIC FİYAT LİSTESİ - EYLÜL 2021

1.6L Benzin Otomatik Elegance: 260 bin 788 TL

1.6L ECO Otomatik Elegance: 265 288 bin TL

1.6L ECO Otomatik Executive: 340 bin 700 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 341 bin 200 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 363 bin 400 TL