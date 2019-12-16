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Huawei Tofaş’ın çözüm ortağı oldu

Türk otomotiv devi TOFAŞ ile Çinli bilişim devi Huawei, önemli bir projede çözüm ortağı oldu.

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:18
Huawei Tofaş’ın çözüm ortağı oldu

Huawei Tofaş’ın çözüm ortağı oldu

Türkiye'nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv üreticisi Tofaş, hayata geçirdiği dijital dönüşüm sürecinde, Huawei ile iş birliğine gitti. Veri tabanı altyapı dönüşüm projesi, kurumun ticari iş süreçleri, finans ve üretim süreçlerine doğrudan katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Proje, Huawei Türkiye Enterprise İş Birimi tarafından gerçekleştirildi.


Huawei Türkiye Enterprise İş Birimi, Tofaş iş birliği kapsamında, tüm iş süreçlerinde operasyonel verimlilik sağlaması hedefiyle veri tabanı altyapı dönüşüm projesine imza attı.

Tofaş'ın ana iş kollarında hız ve verimlilik sağlayacak olan proje, gerçekleştirilen sunucu transferi kriterleri bakımından da Türkiye'de ilk ve tek veri göçü olma özelliğine sahip. FusionCube DB sunucusunun kullanıldığı dönüşümle, çok daha esnek bir yapı ve kullanıcı dostu arayüz söz konusu.

Sekiz farklı ana veri tabanının kullanıldığı sistemin genişletilebilir veri kapasitesi, ihtiyaca yönelik olarak artırılabiliyor. Hızlı ve güvenli veri kurtarma süreçleri açısından da önemli faydalar sağlayan bu dönüşüm, Tofaş için birçok alanda farklı kazanımları da beraberinde getirdi. Aynı anda birçok veri tabanı transferi sorunsuz ve kayıpsız şekilde gerçekleştirilirken, kritik süreçlerde de performansın 3 kat arttığı gözlendi. Operasyon dâhilinde bir haftalık süre sonunda 20 TB'lık veri transferi gerçekleştirildi.

Maliyeti milyon dolarları bulabilecek veri kesintilerinin önlenmesi de proje açısından önemli konular arasındaydı. Ek destek yatırımlarıyla 5 yıl içinde yatırım maliyetinin yarı yarıya geri dönüşü, iş üretkenlik seviyesinin artırılması ve kullanım kolaylığı da projenin ana amaçlarından bazılarıydı.


Özgür Çetinoğlu: Bu dönüşümle hız kazandık

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu, "Huawei Türkiye ile birlikte bu başarılı iş birliğini geliştirmiş olmaktan mutluyuz. İmza atmış olduğumuz veri tabanı altyapı dönüşüm projesi; üretim, ticari ve finansal süreçlerimiz açısından önemliydi. Bu transferle, ilgili süreçlerimizin hızlandığını söyleyebilirim. Modern bir altyapıya sahip, performans odaklı, esnek bir akıllı sunucu yapısı büyük önem taşıyor. Gelecekte de verimli ve başarılı iş birliğimizi sürdürmeyi umuyor, Huawei'ye teşekkür ediyoruz" dedi.


Öğüt: Esnek çalışma yeteneklerimizle performansı artırdık

Huawei Kurumsal İş Grubu, Large Enterprise Satış Departmanı Direktörü Neriman Öğüt ise veri tabanı altyapı dönüşüm projesi ile ilgili olarak şunları söyledi; "Küresel deneyimlerimizi Tofaş gibi önemli bir kurum ile birlikte çalışarak değerlendirmek oldukça kıymetli. Bu projedeki en önemli kriterlerimizin başında performans geliyordu.

Yeni nesil FusionCube DB sunucumuzun esnek çalışma yetenekleri ve performans değerleri, kayıpsız ve hızlı bir şekilde süreci yönetmemize yardımcı oldu. Bu süreçte 20 TB değerinde kritik veri transferi gerçekleştirdik. Bu kapasiteyi 60 TB seviyesine yükseltmek de mümkün. Bu hassas dönüşümü en iyi şekilde yöneten ve Huawei çözümlerini tercih eden Tofaş'a teşekkür ediyoruz."

IDC'den Huawei'nin Tofaş projesine ödül


Huawei'nin Tofaş adına hayata geçirdiği veri tabanı altyapı dönüşüm projesi, dünyanın önde gelen bilişim şirketlerinden IDC tarafından da ödüllendirildi. Proje, Kasım ayında İstanbul'da organize edilen "IDC Smart Manufacturing Summit 2019" etkinliği kapsamında, "Best Data Infrastructure Project of the Year (Yılın En İyi Veri Altyapı Projesi)" ödülüne layık görüldü.
 

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Anahtar Kelimeler:
HuaweiTofaşHuawei Türkiye Enterprise İş Birimi
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