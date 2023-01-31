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Hyundai Good Design’dan Beş Farklı Ödül

Hyundai Motor Company, geçtiğimiz yıl tanıttığı ve geleekteki IONIQ 7 modelinin bir yansıması olan SEVEN ve Trailer Drone konseptleriyle ulaşım kategorisinde 2022 GOOD DESIGN ödüllerini kazandı.

31 Ocak 2023 Salı 12:35
Hyundai Good Design’dan Beş Farklı Ödül

Hyundai Good Design’dan Beş Farklı Ödül Aldı

Hyundai, şık tasarımlarıyla endüstri ve kanaat önderlerinin dikkatini çekti.

• Dünyanın saygın tasarım kuruluşlarından biri olan Good Design, beş farklı ödül verdi.

• Hyundai, ulaşım kategorisinin yanı sıra robotikleriyle de ödül alarak tasarımdaki iddiasını artırdı. 

Hyundai ayrıca, Plug & Drive (PnD) Mobility, PnD L7 ve Mobile Eccentric Droid (MobED) robotlarıyla da robotik kategorisinde ödülleri topladı. Tüm bu ödüllerle beraber toplam beş farklı alanda zirveye oturan Hyundai, 2019 yılında tanıttığı 45 ve 2020 yılındaki Prophecy konseptleriyle otomotiv endüstrisine yeni bir soluk getirmişti.

Bu şık konseptlerle beraber tam elektrikli IONIQ markası için yeni bir sayfa açan Hyundai, şimdi de önümüzdeki yıl tanıtılması planlanan Hyundai IONIQ 7’nin konsept versiyonu SEVEN ile tasarımcıların dikkatini çekti. Hyundai, geleneksel bir SUV'u yenilikçi bir yaşam alanına dönüştürerek kullanıcı değerlerine endüstri normlarından daha fazla öncelik verdiğini gösteriyor.

Trailer Drone konsepti ise ikiz e-Bogie konfigürasyonu ile tamamen otonom olarak çalışabilen ve neredeyse tren benzeri bir düzende yana doğru hareket edebilen bir mobilite konsepti. Daha önce benzeri görülmemiş bir manevra kabiliyeti sağlayan bu araç, aslında geleceğin hidrojenle çalışan bir ticari aracı.

Yapay zeka (AI) ve otonom sürüş gibi gelişen teknolojiler, otomobiller ve robotlar arasındaki sınırları da kaldırıyor. PnD (Plug & Drive) Mobility, günlük yaşamda sınırsız özgürlük vermek için geliştirilirken aynı zamanda akıllı direksiyon, fren, tekerlek içi elektrikli tahrik ve süspansiyon donanımıyla da gündelik hayatı kolaylaştırıyor.

PnD L7, geleceğin çığır açıcı robotik tabanlı mobilite çözümü olarak dikkat çekiyor. Hareket ve park için minimum alan isteyen konsept robot, kentsel uygulamalar için daha uygun bir kullanım imkanı sunuyor. Tasarımında efsanevi Apollo uzay mekiğinden esinlenilen L7, insan hareketliliğinin kapsamını, sunduğu basit ve kullanışlı çözümlerle genişletiyor.

MobED ise direksiyon, hareket kontrolü ve fren sistemlerini tek bir yapıda birleştiren dört tekerli bir modül. MobED'in minimalist tasarımı, benzersiz mekanizmasını vurgularken aynı zamanda gövdesinin dört bir yanındaki piksel aydınlatmalarıyla sürüş yönünü belirliyor ve hangi yöne hareket edeceğini önceden bildirmiş oluyor. 

Hyundai, bu önemli tasarım ödülleriyle beraber “İnsanlık için İlerleme” vizyonuna uygun olarak hareket ettiğini bir kez daha kanıtlamış oluyor.

Son Güncelleme: 31.01.2023 12:39
Anahtar Kelimeler:
Hyundai Good DesignHyundai
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