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Hyundai IONIQ 6 Euro NCAP’ten 5 Yıldız Aldı.

Hyundai'nin yeni elektrikli modeli IONIQ 6, dünyaca ünlü bağımsız araç değerlendirme kuruluşu Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinde en yüksek puanı aldı. 

16 Kasım 2022 Çarşamba 17:57
Hyundai IONIQ 6 Euro NCAP’ten 5 Yıldız Aldı.

Hyundai IONIQ 6 Euro NCAP’ten 5 Yıldız Aldı.

• Hyundai’nin merakla uyandıran elektriklisi IONIQ 6, Euro NCAP çarpışma testlerinden zaferle ayrıldı.

• IONIQ 6, "Yetişkin - Çocuk Yolcu" ve "Güvenlik Asistanı" kategorilerinde üstün performans sergiledi.

• Hyundai, sürücü, yolcu ve yayalar için üst düzey güvenlik donanımlarını geliştirmeye devam edecek.

Hyundai'nin yeni elektrikli modeli IONIQ 6, dünyaca ünlü bağımsız araç değerlendirme kuruluşu Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinde en yüksek puanı aldı. Hyundai'nin IONIQ serisindeki en yeni modeli olan IONIQ 6, en yüksek güvenlik standartlarını sunarak maksimum beş yıldızlı EURO NCAP derecesini elde etti.

Oldukça zorlu Euro NCAP güvenlik testinden geçen tüm araçlar, "Yetişkin Yolcu", "Çocuk Yolcu", "Hassas Yol Kullanıcısı" ve "Güvenlik Asistanı" olmak üzere dört farklı kategoride değerlendiriliyor. Beş yıldızlı Hyundai IONIQ 6, "Yetişkin Yolcu", "Çocuk Yolcu" ve "Güvenlik Yardımı" kategorilerinde mükemmel bir performans sergiledi.

Gelişmiş sürücü sistemleri, IONIQ 6 için yüksek düzeyde güvenlik sağlıyor.

IONIQ 6, standart olarak yedi hava yastığının yanı sıra yolda güvenlik ve rahatlık sağlayan gelişmiş Hyundai SmartSense “Sürücü Asistan Sistemleri” ile donatılıyor. Bu donanımlar arasında en dikkat çekici olan ise öndeki araçla belirli bir mesafeyi ve hızı korumaya yardımcı olan ve hatta virajlarda bile aracı şeritte tutmaya yardımcı olan “Otoyol Sürüş Asistanı 2-(HDA)”. Navigasyon tabanlı “Akıllı Sürüş Kontrolü-(NSCC)”, sürücünün kullanım stilini tarayarak öndeki araçla mesafeyi korumasına ve sürücü tarafından belirlenen hızda seyretmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, otonom sürüşü optimize ederek virajlarda daha güvenli bir sürüş için de ideal hızı ayarlamaya yardımcı oluyor. 

Tüm bu dinamikler için navigasyon sisteminin yol bilgilerini kullanan sensörler, “Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA)”, sürüş sırasında bir uyarı vererek acil durum frenine yardımcı oluyor. 

IONIQ 6, Hyundai’nin Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) ile üretilecek. Euro NCAP’ten 5 yıldız alan model, hem stressiz bir sürüş keyfi hem de performans sağlayan üstün bir güç ünitesi (77.4 kWh) ile gelecek. Hyundai tarafından geliştirilen yeni nesil pil teknolojisiyle birlikte 100 kilometrede 13,9 kWh’lik bir tüketim elde edilirken, aynı zamanda satışa sunulacağı ülkelerde de en verimli bataryalı elektrikli modellerden (BEV) biri olacak.

Anahtar Kelimeler:
HyundaiIONIQ 6Euro NCAP
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