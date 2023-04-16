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İETT 262 modern araç daha alıyor

İstanbul toplu ulaşımında en büyük role sahip olan, tüm otobüs ve metrobüsler ile tarihi tramvay ve tünelin işletmesini gerçekleştiren İETT, 2023 yılında İstanbul’a 262 yeni aracı hizmete alacak. 

16 Nisan 2023 Pazar 00:06
İETT 262 modern araç daha alıyor

İETT 262 modern araç daha alıyor

İstanbul’da toplu ulaşımın yaklaşık yüzde 53’ü lastik tekerlekli ulaşım ile gerçekleşiyor. Dünyada bir çok metropolde birden fazla şirket bu görevi yürütürken, İstanbul’da İETT 152 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi ile bu hizmeti tek başına yürütüyor. 

Yalnızca otobüs olarak günde 55 bin sefer gerçekleştiren, yılda yaklaşık 1 milyar 250 milyon yolculuk sağlayan İETT 2023 yılında yatırımlarına hız veriyor. 

Bu kapsamda; 

- 200 ve 280 yolcu kapasiteli kapasiteli, yerli üretim, güçlü ve konforlu 92 adet Metrobüs aracı,  

- Tamamı yerli üretim, tüm teknolojik donanımlara sahip 120 Adet Solo Otobüs 

- 150 km menzile sahip, yerli üretim, tamamen elektrikli ve çevreci 50 adet Adamini aracı olmak üzere toplam, 262 yeni ve konforlu araç İstanbul’a kazandırılmış olacak. 

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Anahtar Kelimeler:
İETTOtobüsİBB
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