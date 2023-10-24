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İkinci el araç fiyatlarında düşme dönemi başladı

İkinci el araç satış mecrası VavaCars verilerine göre, araç fiyatları iki yılın ardından ilk kez eylül ayında düşüş kaydetti.

24 Ekim 2023 Salı 12:53
İkinci el araç fiyatlarında düşme dönemi başladı






İkinci el araç fiyatlarında düşme dönemi başladı


Sıfır araç satış bedelini geçen ikinci el araç satış fiyatlarında sadece bir ayda yüzde 8 oranında düşme yaşandı. Galericiler ise yüzde 20'yi bulan indirimler olduğunu söylüyor.


Online ikinci el araç platformu VavaCars, ikinci el araç piyasasına ışık tutan eylül ayı VavaAI fiyat endeksini açıkladı.

Endekse göre son iki yıldır yükselişini sürdüren fiyatlar, eylül ayında ilk kez geriledi. Segment bazında en büyük düşüşün önce A ardından D segmentinde yaşandığını söyleyen VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Online ilan sitelerindeki yüksek liste fiyatlarına rağmen gerçek piyasalardaki ikinci el araç fiyatları son bir ayda ortalama yüzde 8 geriledi” dedi.

VavaCars’ın kendi verileriyle kamuya açık verileri birleştirip analizini yaparak ikinci kez yayınladığı fiyat endeksine göre, ikinci el araç fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 8 geriledi.

Online ilan sitelerindeki yüksek fiyatlara rağmen ortaya çıkan düşüş, gerçek piyasalarda derinden hissedildi. Endeks sonuçlarını değerlendiren Gözelekli, düşen fiyatlarla birlikte ikinci el araç alımının avantajlı hale geldiğine dikkat çekti.

Gözelekli, “Sıfır araç fiyatlarındaki yüksek artışın etkisiyle ihtiyacını karşılamak isteyen kullanıcılar, ikinci el otomobile yüksek bir talep gösterdi. Gelinen noktada 2023’ün ilk yarısında yüksek fiyat artışları yaşandı. Takip eden süreçte Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemler ve piyasaların durgunlaşmasıyla birlikte eylül ayında uzun bir aradan sonra ikinci elde fiyatlar ilk kez düşüş gösterdi. Rakamlara göre, ikinci el araç fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 8 oranında geriledi. En çok fiyat düşüşü sırasıyla önce A, ardından D segmentlerinde gözlemlendi” dedi.

SİTEDEKİ FİYATLA GERÇEK FİYAT ARASINDA FARK VAR

Fiyat gerilemesinin ardında yatan nedenlere dair değerlendirme yapan Serdıl Gözelekli, “Araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlar, online platformlarda gösterilen fiyatlar ile gerçek piyasa fiyatları arasındaki farklara dikkat çekiyor. Online ilan sitelerindeki yüksek liste fiyatlarına rağmen reel piyasalarda ortaya çıkan yüzde 8’lik bir düşüş, gerçek verileri barındırıyor” yorumunu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Ikinci El Oto
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