İkinci el araçlar hem alıcısına hem de satıcısına kazandırıyor

Türkiye’nin lider online ikinci el araç platformu VavaCars’ın, her ay düzenli olarak yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi’nin kasım ayı sonuçlarına göre; ikinci el araç fiyatlarındaki düşüşler, kasım ayında eylül ve ekim aylarına göre yavaşladı. Bu kapsamda fiyatlarda kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2’ik bir düşüş yaşandı. Son dönemde yaşanan düşüşlere rağmen yılın başından itibaren fiyatların kur ve enflasyona paralel bir artış gösterdiğini belirten VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “İkinci el araçlar 2023 yılının başından bu yana hem alıcılar hem de satıcılar için avantaj sağladı” dedi.

İkinci el araçlarla ilgili piyasadaki liste fiyatlarına karşın reel fiyatları takip etmeyi ve sektörü doğru bilgilendirmeyi amaçlayan VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin kasım sonuçlarını açıkladı. VavaCars’ın kamuya açık verilerinin analizini yaparak dördüncü kez yayınladığı fiyat endeksine göre eylül ve ekim aylarında ikinci el araçlarda görülen fiyat düşüşleri, kasım ayında yavaşlama trendine girdi.

Rapora göre ikinci el araç fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2 geriledi. Ancak 2023 yılının tamamına bakıldığında ise fiyatlar kur ve enflasyon artışlarıyla paralel bir yükseliş gösterdi. Endeks sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araçların 2023 yılında hem alıcılara hem de satıcılara kazandırmaya devam ettiğini söyledi.

“İkinci el araç piyasası yıl boyunca önemli avantajlar sundu”

VavaAI endeksi ışığında piyasadaki değişimleri yakından takip etmeye ve doğru değerlendirmelere dayalı bilgiler paylaşmaya devam edeceklerini söyleyen Serdıl Gözelekli, “Rakamlara göre, ikinci el araç fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 2 oranında geriledi. Fiyatlardaki gerileme eylül ve ekim aylarına göre azalmış olsa da düşüşünü sürdürüyor. Yılın tamamına baktığımızda ise ikinci el araçlar kur ve enflasyon artışlarına benzer bir yükseliş gösterdi. Bu noktada yıl boyu etkisini sürdüren yüksek enflasyon ve kurdaki dalgalanmalar göz önüne alındığında, ikinci el araç piyasasının hem alıcılar hem satıcılar için oldukça önemli avantajlar sunduğunu görüyoruz. Fiyatların dengeye gelmesiyle ikinci el araç fiyatlarının enflasyon ve kur ile benzer şekilde hareket etmeye devam edeceğini öngörüyoruz. İkinci el araç piyasasındaki bu durum, 2024 yılında da alıcılar için de fırsatlar sunmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.