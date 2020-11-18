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İkinci el araçlarda garanti kapsamı nasıl uygulanır?

Yeni yönetmelikle birlikte yetki belgesine sahip kuruluşlar tarafından, ikinci el satışı gerçekleştirilen araçlara 3 ay veya 5 bin KM garanti veriliyor. Bazı kurumsal ekspertiz firmaları da endişelere son verebilmek adına, kapsam dahilindeki araçlara 3 ay veya 5 bin KM garanti ürünü sunuyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 10:28
İkinci el araçlarda garanti kapsamı nasıl uygulanır?

İkinci el araçlarda garanti kapsamı nasıl uygulanır?

2. el otomobil ticaretinde ekspertiz zorunluluğuyla başlayan yeni dönemde, kurumsal firmalar sektörde güven noktası olma yolundaki hedeflerini gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyor. Hayata geçirilen düzenlemelerle birlikte, yetki belgesi alan kuruluşlar ve ekspertiz merkezlerinde belirlenen yeni uygulamalar alıcılara güven ortamı sağlamaya devam ediyor.

Yeni yönetmelikle birlikte yetki belgesine sahip kuruluşlar tarafından, ikinci el satışı gerçekleştirilen araçlara 3 ay veya 5 bin KM garanti veriliyor. Bazı kurumsal ekspertiz firmaları da endişelere son verebilmek adına, kapsam dahilindeki araçlara 3 ay veya 5 bin KM garanti ürünü sunuyor.

Yeni düzenleme kapsamında ikinci el araçlarda verilen 3 ay veya 5 bin KM garanti hususunda bilinmesi gereken yükümlülüklere dikkati çeken TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger ‘’ Yeni düzenlemeye göre ikinci el otomobilin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi garanti kapsamında bulunuyor. Bu garanti kapsamı, aracın satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, yetki belgesi alan kuruluşların teminatı altında olacak. Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki araçlarda bu garanti olmayacak ‘’ ifadelerini kullandı.

Garanti uygulaması hakkında da açıklamalarda bulunan Ayözger, ‘’ Yeni düzenlemeye göre yetki belgesine sahip kuruluşların alım ve satımı yapılan araçlarda, 3 ay veya 5 bin km garanti verme zorunluğu bulunuyor . Ancak gerekli şartları sağlayan ekspertiz firmaları da uyguladıkları paketler kapsamında bu garantiyi ekspertiz hizmeti sonrasında sunabiliyor. Şuanda alıcıların endişelerini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik uyguladığımız ikinci el araç ekspertizleri kapsamında, TÜV SÜD D- Expert olarak paketlerimizden faydalanan müşterilerimize, araçların uygun şartları sağlaması halinde 3 ay veya 5 bin KM garantisini sunarak güvenli ve profesyonel hizmet alma imkanını sunuyoruz ‘’ dedi.

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Son Güncelleme: 18.11.2020 11:38
Anahtar Kelimeler:
KaskoSigorta
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