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İkinci el otoda stok oyunu | Yüzde 25 zam geliyor

İkinci el oto almaya hazırlananlar, stokçuların tuzağına düşmeyin. İkinci elde fiyat artışı beklentisi spekülatörlerin iştihanı kabartıyor

02 Haziran 2022 Perşembe 10:25
İkinci el otoda stok oyunu | Yüzde 25 zam geliyor

İkinci el otoda stok oyunu | Yüzde 25 zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına peşpeşe gelen zamların ardından, çok sayıda vatandaş otomobilini satmaya yöneldi. Fırsatçılar ikinci el araç stoğu yaparak piyasa fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynadığı iddia edildi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "İkinci el araç almak isteyen vatandaşlarımıza, fiyat artışının devam edeceğini öngördüğümüz için bir an önce araç almalarını tavsiye ediyoruz. Fiyatlar yüzde 25 artacak" dedi.
   

Artan fiyatlar sebebiyle piyasada ikinci el araç bulmakta zorlanıldığını söyleyen sektör temsilcileri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil alacaklara önemli uyarılarda bulundu.

Türkiye’de sıfır otomobil fiyatlarındaki artış talebi ikinci ele kaydırırken, ikinci el piyasasında da hareketlilik dikkat çekiyor. Sıfır araç üretim ve tedariğindeki sorunlardan dolayı ikinci el araca talebin arttığını söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, “Şu an piyasada araç bulmakta zorlanıyoruz. Tedarik sıkıntısının baş göstermesi ve talebin ikinci ele kaymasıyla fiyatlarda suni bir artış meydana gelmişti. Çip krizi ve Rusya’dan tedarik edilen bazı gaz ve madenlerin savaş nedeniyle temin edilemeyişiyle fiyatlar tırmanırken, beklenen toparlanma ve normale dönüş de henüz olmadı” dedi.

'İKİNCİ EL ARAÇLARI STOK YAPIYORLAR"

Üretimde yaşanan aksamaların yanı sıra piyasa dengesini bozan farklı etmenlerin de fiyatların artmasına sebep olduğunu söyleyen Erkoç, “Bazı yabancı menşeili firmalar, internet siteleri satın alarak Türkiye pazarına giriyor. Piyasadan ikinci el araçları toplayarak stok yapıyor, otoparklarda bekletiyor. Bu konuda üyelerimizden sık sık şikâyet alıyoruz. Bunun yanı sıra ikinci el otomobilin kârlı bir yatırım aracı olarak görülmesiyle bu işin ticaretine soyunmuş, meslekle ilgisi olmayan al-sat yapan kişiler var. Fiyatların hızlı yükselişini lehine çevirerek bir kazanç kapısı oluşturmak istiyorlar. Bunlar da fiyatlarda suni artışa neden oluyor” diye konuştu.

'FİYATLAR YÜZDE 25 ARTACAK'

Milliyet'ten Betül Topraklı'nın haberine göre, orta segment ikinci el bir aracın şu anda 300-350 bin TL aralığında olduğunu belirten Erkoç, “Bundan sonra da fiyatlar yüzde 25 oranında artacak. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlarımıza, fiyat artışının devam edeceğini öngördüğümüz için bir an önce araç almalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca araç alırken de herhangi bir sıkıntı ya da dolandırıcılık yaşamamaları için yetki belgesi olan kurumsal firmaları ve yapıları tercih etmeleri gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

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