İkinci elde fiyatlar duruldu vatandaşa umut doğdu

Türkiye'de son birkaç ay öncesine kadar ikinci el araç fiyatları ile sıfır araç fiyatları yaka yakaya seyrediyordu. Ağustos ayı başından bu yana ikinci el otomobil fiyatları ortalama yüzde 4'e yakın düşüş kaydederek önemli bir seyre girdi. Bu düşüşte sıfır araçlara yönelik alınan kararlar etkili oldu.

Fiyatlar da makul seviyeye geriliyor

Otomobil satışlarında temmuz ayından itibaren daralmanın yaşanması bu süreçte önemli bir eşik teşkil etti. Sıfır araçlarda bulunurluk sorununun çözülmesi, stokçuluğun çözülmesi ve galerilerde araçların boy göstermesiyle fiyatların eski bandına indiğine vurgu yapan Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri de söz konusu inişin büyük rakamlar olmasa da sektöre pozitif psikoloji olarak yansıdığına dikkat çektiler.

Otomobil temin etmek isteyen vatandaşların ikinci ele olan ilgisi azalırken otomobil markaları da bilhassa geçen aydan başlamak üzere kampanyalarına yeniden start verdiler.

İkinci elde bekleme dönemi

Otomobil almak isteyenler eylül sonu ve ekim başında başlatılan kampanyaların kasımda yoğunlaşarak yıl sonuna kadar süreceği kanaatinde. Keza önemli markalarda ciddi indirimler gerçekleşti.

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri de 2024 yılında kampanyaların devam edeceği, pazarın daha stabil bir hal kazanacağı ve vatandaşın da ikinci elden ziyade sıfır araçlara yöneleceği kanaatinde.

Vatandaşlar ikinci elde beklemeye geçerken fiyatlarda da yaprak kımıldamamaya başladı. Üstüne markaların kampanyaları eklenince ikinci el bir nevi "ölü sezon" görünümüne büründü.

Vatandaşa yarayacak!

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri ise yaptıkları değerlendirmede ikinci elde fiyatların gerilemesinin vatandaşa yarayacağını, yeni araç kampanyasının ise pazara umut aşılayacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptılar: "Bilhassa ikinci el fiyatların sıfır araçlara paralel seyri sektör açısından düşündürücü bir durumdu. Yapılan düzenlemeler etkisini gösterdi. Galerilerde araç bulunurluğunun artışı bu seyirde etkili olurken vatandaşın eli de güçlenmiş oldu. Şu aşamada ikinci elde satışlarda biraz gerileme olduğu ve durma noktasına geldiği gerçek. Yeni yılda sektörün özellikle sıfır araç satış yönünde canlılık kazanacağını söyleyebiliriz"

Türkiye genelinde 300 den fazla bayi bulunan Otorapor Oto Ekspertiz katkıları ile hazırlanmıştır