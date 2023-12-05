İkinci elde piyasa 2024 sonuna doğru normalleşecek

Türkiye ikinci el pazarında son iki senedir yenilikçi iş modeliyle sektörün dönüşümünün öncüsü olan Carvak’ın CEO’su Mehmet Çelikol, yıl değerlendirmesi yaparken, sektöre dair yeni yıl tahminlerini açıkladı. Çelikol’a göre, sektör özellikle yerel seçimler sonrası canlanacak ve normale dönüş yaşanacak. Sektörde alternatif ve yenilikçi modeller fark yaratacak. Carvak da 2024’te önemli lansmanlar gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

İKİ yıl önce Türkiye pazarına giren ve ikinci el araç alım satım pazarında yenilikçi modeliyle fark yaratarak dengeleri değiştiren Carvak, 2023 yılını da 25 bin işlem adediyle kapatıyor. Deprem felaketi ve seçim gündemi nedeniyle zorlu koşulların yaşandığı bir yılda Carvak, ikinci el pazarında büyümesini sürdürürken 2024 yılında da sektörde ezber bozacak lansman ve yenilikler üstünde çalışıyor.

İkinci elde adet bazında 6’ncı, ciroda ise üçüncü ülkeyiz

Kısa sürede pazarda ciddi bir başarı elde eden Carvak’ın CEO’su Mehmet Çelikol, 2023 yılını değerlendirirken, gelecek yıla dair de öngörülerini paylaştı. Türkiye’nin ikinci el otomotiv pazarının yüksek potansiyeline değinen Çelikol, dünyada adet bazında 6’ncı ülke olduğumuzu, ciroda ise üçüncü olduğumuzu ifade etti. İkinci el yıllık satışlarının 6-7 milyon adet olarak seyrettiğini kaydeden Çelikol, “ABD ve Çin’den sonra ciro olarak en büyük pazar konumundayız. Global şirket yapısı içerisinde de Meksika ve Brezilya ile birlikte Türkiye en stratejik pazar olarak görülüyor” dedi.

2024 sonu piyasanın tamamen normalleşmesini bekliyoruz

Önümüzdeki döneme dair tahminlerinden bahseden Mehmet Çelikol, araçlara yatırım döneminin bittiğini ifade ederek, genel seçimler sonrasında hızlı artan faizler ve düşen talep ile ikinci el araçların dolar karşısında yüzde 21 değer kaybettiğini belirtti. Çelikol, şunları söyledi:

“Ekonomideki dalgalanmalardan en fazla etkilenen sektörlerden birisi otomotiv oldu. Pandemi döneminde başlayan ve enflasyonist ortamla devam eden araç yatırımları ise son dönemde hız kesti. Piyasanın araç fiyatları açısından yavaş yavaş normal seyrine döndüğünü görüyoruz. TL bazında araç fiyatlarında artış beklesek de dolar karşısında ikinci el araç bir süre daha değer kaybetmeye devam edecektir. Pandeminin tamamen bitmesi, sıfır araç tedariğinin çözülmesi, alternatif yatırım aracı algısını aşılmasıyla birlikte, 2024 sonu ve 2025 başı gibi piyasanın tamamen normalleşeceğini düşünüyorum.”

Super app gibi alternatif modeller üstünde duruyoruz

Türkiye’ye yapılan yatırımları artırmak istediklerini anlatan Çelikol, alternatif modeller üstünde çalıştıklarını ifade etti. Çelikol, “Satış sonrası hizmetler çok önemli ve katma değer sağlıyor. Örneğin Türkiye’de her gün 1 milyon araba yıkanıyor. Oto tamir, bakım, otopark gibi konular da var. Biz de tüm bu ekosisteme şu an detaylı olarak bakıyor ve neler yapabiliriz diye değerlendiriyoruz. Olası şirket satın almalarıyla da ilgileniyoruz. Biz Carvak olarak bu işin ‘süper app’ini yaratmaya çalışıyoruz. Super app; araç alım satımı dışında parkı da, HGS yüklemeyi de, lastik değişimini de, MTV ödemesini ve daha pek çok servisi de içeren bir kavram.”

2024’te önemli lansmanlar geliyor

Carvak olarak 2024 senesinde ekosistem çözümlerine ek olarak önemli lansmanları gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Çelikol, bu konuda ise şunları söyledi:

“Bunlardan biri oto galeriler için ihale platformu niteliğinde bir yeniliğimiz olacak, bu platform üzerinden üye işyerlerine online ikinci el araç satışı gerçekleştirilecek. Bu lansmanlarımızla birlikte kurumsal tarafta da ikinci el araç satışında güvenilir iş ortağı konumumuzu güçlendireceğiz.”

Finansmana erişim sıkıntısını güçlü ortaklık ve kampanyalarla aştık

İkinci el otomotiv pazarında bu yıl finansmana erişim sıkıntısı yaşandığı gözlemlendi. Carvak ise, güçlü finans ortakları ve düşük faiz kampanyalarıyla birlikte finansmana erişim sorununu ortadan kaldırmayı başardı. Çelikol, bu konuda ise “Piyasaya baktığımızda yılın ilk yarısında, döviz kurlarında sabitlik varken ve sıfır araca erişim zor iken ikinci el araç almak vatandaş için yatırım aracıydı. Sıfır arabaya erişimde tedarik sorunu çözüldü ve döviz kurlarındaki hareketlilik arttı. Son dönemde alınan tedbirler ikinci el otomobil fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. İkinci el otomobilde pandemi sonrası sürekli artan fiyatlar duruldu, ikinci el otomobiller yatırım aracı olmaktan çıktı. Geçtiğimiz üç ayda ikinci el otomobil fiyatlarının TL bazında da yüzde 10 civarında düştüğünü gözlemliyoruz. Diğer yandan taşıt kredilerinde oranlar yükselirken kredi kapsayıcılığı da düşük kaldı. Bu sebeple finansmana erişmekte zorluk yaşandı” ifadelerini kullandı.