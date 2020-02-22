İkinci elde sınıfın en çok kazandıranı

Suzuki Vitara, ikinci el araç satışlarının hareketlendiği son bir yıl içerisinde sınıfının en çok değerlenen SUV modeli oldu. Otomotiv sektörü için akıllı pazar analitiği hizmeti sunan smartIQ verilerine göre, 2019 yılında kompakt SUV pazarındaki araçların ortalama değeri yüzde 31 oranında artarken, Vitara yüzde 48 değer kazandı.

Suzuki Perakende ve Kullanılmış Araçlar Operasyon Direktörü Kağan Gülerce, “Son yıllarda tüketici eğiliminde SUV segmente olan yönelim dikkatleri çekiyor. SUV pazarına bakıldığında ise Vitara, 4x4 özelliği, güçlü motor şanzıman kombinasyonu ve sorunsuzluğu ile pazarın öne çıkan modelleri arasında yer alıyor. İkinci el araçların önemli bir yatırım aracı olarak görüldüğü günümüzde, Vitara’nın kazandığı değer artışıyla altını bile geride bıraktığını söyleyebiliriz. 2019 yılında altın toplamda yüzde 33 değer kazanırken, Vitara yüzde 48 değer kazanarak SUV segmentinde önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi” diye konuştu.