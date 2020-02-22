Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

İkinci elde sınıfın en çok kazandıranı

Suzuki Vitara, ikinci el araç satışlarının hareketlendiği son bir yıl içerisinde sınıfının en çok değerlenen SUV modeli oldu.

22 Şubat 2020 Cumartesi 16:35
İkinci elde sınıfın en çok kazandıranı

İkinci elde sınıfın en çok kazandıranı

   Suzuki Vitara, ikinci el araç satışlarının hareketlendiği son bir yıl içerisinde sınıfının en çok değerlenen SUV modeli oldu. Otomotiv sektörü için akıllı pazar analitiği hizmeti sunan smartIQ verilerine göre, 2019 yılında kompakt SUV pazarındaki araçların ortalama değeri yüzde 31 oranında artarken, Vitara yüzde 48 değer kazandı. 

    Suzuki Perakende ve Kullanılmış Araçlar Operasyon Direktörü Kağan Gülerce, “Son yıllarda tüketici eğiliminde SUV segmente olan yönelim dikkatleri çekiyor. SUV pazarına bakıldığında ise Vitara, 4x4 özelliği, güçlü motor şanzıman kombinasyonu ve sorunsuzluğu ile pazarın öne çıkan modelleri arasında yer alıyor. İkinci el araçların önemli bir yatırım aracı olarak görüldüğü günümüzde, Vitara’nın kazandığı değer artışıyla altını bile geride bıraktığını söyleyebiliriz. 2019 yılında altın toplamda yüzde 33 değer kazanırken, Vitara yüzde 48 değer kazanarak SUV segmentinde önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ikinci ElSuzuki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merakla Beklenen BMW 2 Serisi Gran Coupé Türkiye’de 
Merakla Beklenen BMW 2 Serisi Gran Coupé Türkiye’de 
Yeni Range Rover Evoque Avrupa'nın en iyi kompakt SUV'u
Yeni Range Rover Evoque Avrupa'nın en iyi kompakt SUV'u
Türkiye'nin yeni nesil istasyonları | ZES Elekrikli Araç Şarj İstasyonları
Türkiye'nin yeni nesil istasyonları | ZES Elekrikli Araç Şarj İstasyonları
Renault Grubu'ndan, Cenevre Otomobil Fuarı'nda elektrikli çıkarması
Renault Grubu'ndan, Cenevre Otomobil Fuarı'nda elektrikli çıkarması
En İyi Kocaeli Araç Kiralama
En İyi Kocaeli Araç Kiralama
10 yılda LPF'li araç sayısı ikiye katlandı
10 yılda LPF'li araç sayısı ikiye katlandı
Pirelli yeni lastik simülatörü ile teslim süresini hızlandındı
Pirelli yeni lastik simülatörü ile teslim süresini hızlandındı
Yeni BMW 3 Serisi’ni uzun dönem kiralama fırsatı
Yeni BMW 3 Serisi’ni uzun dönem kiralama fırsatı
Sarıkamış Rallisi, Ralli sezonu karlar üzerinde açılıyor
Sarıkamış Rallisi, Ralli sezonu karlar üzerinde açılıyor
MAN’dan Ankara’da BelKo Air’e İstanbul’da Altur’a Lion’s Coach teslimatları
MAN’dan Ankara’da BelKo Air’e İstanbul’da Altur’a Lion’s Coach teslimatları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim