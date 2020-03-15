İstanbul'da taksilere koronavirüs önlemi | Tek tek dezenfekte ediliyor

Kadıköy İskele Meydanı’nda kurulan mobil ozon temizleyicilerle gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmasında 500’ün üzerinde taksi corona virüse karşı dezenfekte edildi. Çalışmalara destek veren BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü taksilere yönelik ozon temizlik çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, “Bugün Kadıköy’de gerçekleştirdiğimiz dezenfektasyon çalışmalarını, desteğimizi kabul eden taksi duraklarına yayacağız. Corona virüse karşı başlattığımız bu çalışmayla tüm kurum ve kuruluşlara ilham olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsün ülkemizde de görülmesiyle kamuya açık alanlarda dezenfektasyon seferberliği başlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre daha çok yüzey temasıyla bulaşan corona virüse karşı başlatılan dezenfektasyon seferberliğine ortak olan Taksi Hakları Derneği, dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin desteğini alarak taksilere yönelik ozon temizliği çalışmasını başlattı.

Dezenfektasyon çalışmalarıyla ilgili konuşan Taksi Derneği Başkanı Osman Oruç, ortalama bir binek araçta 21 milyardan fazla mikroorganizma yaşadığını belirterek, “Ülkece başlattığımız dezenfektasyon seferberliğine kayıtsız kalmamız beklenemezdi. Taksiciler olarak BRC’den aldığımız destekle araçlarımızı halkımız için en güvenli seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de diğer yöntemlerden 7 kat daha etkili olan ozon temizliğini tercih ettik. Pazar sabahı başlattığımız çalışmalarımıza 500’ün üzerine taksi ve dolmuş katıldı. Çalışmalarımızı corona virüs tehlikesi kalmayıncaya kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

‘Desteğimizle ilham olmayı hedefliyoruz’

Taksi Hakları Derneği’nin dezenfektasyon çalışmalarına destek olan BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Toplu taşıma araçlarına yönelik başlatılan dezenfektasyon çalışmalarını taksilerimiz için gerçekleştirme gerekliliğini hissediyorduk. Uzun yıllar LPG dönüşümlerine destek olduğumuz taksici dostlarımızın bu yönde gelen isteğine kayıtsız kalamazdık. Corona virüse karşı başlattığımız mücadeleyle diğer kurum ve kuruluşlara ilham olmayı hedefliyoruz. Bu denli büyük bir salgına karşı mücadele yalnızca bir kurum tarafından gerçekleştirilmemeli, herkes elini taşın altına koymalı” ifadelerini kullandı.

BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü

‘Dezenfektasyon çalışmaları duraklarda da devam edecek’

Başlattıkları dezenfektasyon çalışmasının taksi duraklarına da yayılacağını belirten Örücü, “İlk aşamada Kadıköy İskele Meydanı’nda tüm taksicilerimize açık gerçekleştirdiğimiz dezenfektasyon çalışmalarımızı, desteğimizi isteyen tüm taksi duraklarına yayacağız. Mobil dezenfektasyon ekiplerimiz taksici dostlarımızın hizmetinde” dedi.