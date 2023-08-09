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İyi Sürücü Kaskoya Az Öder

“Ne kadar iyi bir sürücüsünüz?” Sigortam.net, bu sorunun yanıtını kasko poliçenizde aldığınız indirime bakarak veriyor.

09 Ağustos 2023 Çarşamba 10:22
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder

İyi Sürücü Kaskoya Az Öder

 

Türkiye’nin öncü dijital sigortacılık platformu Sigortam.net, araç sahiplerini KASKO yaptırırken Hasarsızlık İndirimi fırsatından yararlanmaya davet ediyor. Trafikte hem kendini hem de başkalarını riske atmayarak belirlenen süreler içinde hiç kaza yapmayan araç sahipleri, güvenli sürüşlerine karşın kasko yaptırırken %65’e varan oranlarda indirimden faydalanabiliyor.

 

Türkiye’nin ilk ve lider dijital sigortacılık platformu Sigortam.net, kasko poliçelerinin yenileme döneminde araç sahiplerine önemli avantaj sağlayan Hasarsızlık İndirimi fırsatına dikkat çekiyor. Toplumda sigorta bilincini artırmayı da hedefleyen Sigortam.net, güvenli sürüşün kasko masrafını düşürmesini gündeme taşıyarak bu konuda bir farkındalık oluşmasını destekliyor. 

Kasko sigortası, aracın bir kaza sırasında ya da park halindeyken hasar görmesi durumunda tamir masraflarını kısmen veya tamamen karşılıyor. Bu sayede çoğunlukla yüksek maliyetli olan hasar masraflarını tüketici kendi cebinden ödemek zorunda kalmıyor.

Hasarsızlık İndirimi ise kasko poliçesi satın alırken ödenen primi %30’dan %65’e varan oranlarda azaltabiliyor. Yani belirlenen süreler zarfında hiç kaza yapmayan iyi sürücüler, kaskoya daha az ödüyor. 

Hasarsızlık İndirim Oranları Nasıl Belirleniyor? 

 

Kaskoda hasarsızlık indirimi, hasarsızlık kademelerine göre belirleniyor. Kasko yenileme dönemlerine göre 4 evreden oluşan hasarsızlık kademeleri ile araç sahibinin hasar yaşamadığı her sigorta dönemin sonunda, bir sonraki yıl için düzenlenecek kasko sigortasında indirim uygulanıyor. Bu şekilde her yıl daha uygun fiyatlarla kasko yaptırmak mümkün hale geliyor. 

Hasarsızlık İndirimi, ilk 12 aylık sigorta süresi sonunda %30, ikincide %40, üçüncüde %50, dördüncüde %60 ve beşinci yıllık dönem sonundaki yenilemelerde ise bazı sigorta şirketleri tarafından %65 olarak uygulanıyor. 

Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz: Doğru indirim için doğru poliçeyi seçmek önemli

Kasko yaptırırken doğru poliçe seçimi için Hasarsızlık İndirimi konusunu göz önünde bulundurmanın önemine dikkat çeken Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Kasko seçimi görünüşte temel olarak tüketicinin 4 temel kasko çeşidinin sunduğu teminatlar arasından hangilerine ihtiyaç duyduğu ile ilgili. Poliçeler, sürücülerin bütçesine ve taleplerine göre şekilleniyor. Araç maliyetlerinin giderek arttığı bir dönemde kasko, araç sahibinin mağduriyetini engelleyecek en güçlü güvence olarak öne çıkıyor. Bunun yanında, maliyeti azaltan en önemli faktörlerden biri Hasarsızlık İndirimi. Poliçe seçiminde kasko hasarsızlık indirimini etkileyen halleri göz önünde bulundurmak çok önemli. Çünkü, bu indirimi etkileyen durumlar sigorta şirketlerine göre çok farklılık gösteriyor ve bir sonraki yıl poliçe yenilemesinde yüksek oranlarda prim farklılıklarına sebep oluyor. Sigortam.net olarak biz, uzman sigorta danışmanlarımız aracılığıyla doğru indirim için doğru poliçeyi seçmeleri ve hasarsızlık indirimini bozmayan halleri bilmeleri adına müşterilerimize destek veriyoruz.”

  

Kasko yenileme süresi geçtiğinde hasarsızlık indiriminin kaybedilebileceği konusunda da uyarıda bulunan Uludüz, “Bu durum sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterse de araç sahipleri, indirim haklarını kaybetmemek için kasko sigortasının yenileme süresini geçirmemeye dikkat etmeli.” dedi.

Sigortam.net, müşterilerinin kaskosuz yola çıkmaması ve kafalarının rahat olması adına günlük 15TL’den başlayan cazip fiyatlarla çok avantajlı kampanyalar sunuyor. Web sitesi üzerinden anlaşmalı 24 sigorta şirketinin teklifini karşılaştırmalı olarak müşterilerine ulaştıran Sigortam.net, aynı zamanda bünyesindeki sigorta danışmanları ile müşterilerinin tüm soru işaretlerini gidermek adına 7/24 kesintisiz hizmet veriyor.

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