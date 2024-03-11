Kadın Kaptanların Rotası Mercedes-Benz Türk Fabrikaları

Kadın Kaptanların Bu Seferki Rotası Mercedes-Benz Türk Fabrikaları Oldu

Kadın kaptanlar, bu sefer rotalarını kullandıkları Mercedes-Benz marka otobüs ve kamyonların yolculuklarının başladığı ilk noktaya çevirdi. Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası ziyaretleriyle birlikte hem üretim süreçlerine hem de sektöre dair kapsamlı bilgiler edindiler.

Mercedes-Benz Türk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mercedes-Benz yıldızlı otobüsleri ve kamyonları kullanan kadın kaptanları, Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ağırladı. 27 kadın kaptan, yol arkadaşları olan otobüs ve kamyonların üretim süreçlerini yakından görme fırsatı bulurken, Mercedes-Benz Türk yöneticilerinden de araçların sahip oldukları teknoloji ve ağır ticari araç sektörünün dinamikleri hakkında detaylı bilgi edindiler.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nı ziyaret eden kadın kaptanlar, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt ve Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel’den sektöre ve ürünlere dair bilgi aldı. Fabrika turuna katılan kadın kaptanlar, kullandıkları kamyonların üretim aşamalarını detaylı bir şekilde görme fırsatı elde ederken, fabrika turu sonrasında Mercedes-Benz Türk'ün zorlu arazi koşulları için özel olarak tasarladığı Unimog modellerini özel dizayn edilmiş parkurda, eğitmenler eşliğinde deneyimlediler.

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı ziyaret eden ve şehir içi, şehirler arası, turizm gibi farklı segmentlerde Mercedes-Benz marka otobüsleri kullanan kadın kaptanlar, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Özgür Taşgın ve Otobüs Ürün Yönetimi Grup Müdürü Cem Demirel ile iş süreçleri, araçlar ve sektörle ilgili interaktif bir sohbet gerçekleştirdiler. Ziyareti fabrika turu ile tamamlayan kadın kaptanlar, A’dan Z’ye bir otobüsün üretim sürecine tanık oldular.

Mercedes-Benz Türk, hayatın her alanında direksiyonda olan kadın kaptanlarla gerçekleştirilen bu ziyarette, kaptanlık mesleği üzerine mikrofonu kadın kaptanlara uzattı. Kendi yolunu aydınlatan ve yol açan kadınların videolarına Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs youtube kanalından ulaşabilirsiniz.