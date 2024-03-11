Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kadın Kaptanların Rotası Mercedes-Benz Türk Fabrikaları

Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası ziyaretleriyle birlikte hem üretim süreçlerine hem de sektöre dair kapsamlı bilgiler edindiler.

11 Mart 2024 Pazartesi 11:23
Kadın Kaptanların Rotası Mercedes-Benz Türk Fabrikaları






Kadın Kaptanların Bu Seferki Rotası Mercedes-Benz Türk Fabrikaları Oldu

Kadın kaptanlar, bu sefer rotalarını kullandıkları Mercedes-Benz marka otobüs ve kamyonların yolculuklarının başladığı ilk noktaya çevirdi. Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası ziyaretleriyle birlikte hem üretim süreçlerine hem de sektöre dair kapsamlı bilgiler edindiler.

Mercedes-Benz Türk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mercedes-Benz yıldızlı otobüsleri ve kamyonları kullanan kadın kaptanları, Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ağırladı. 27 kadın kaptan, yol arkadaşları olan otobüs ve kamyonların üretim süreçlerini yakından görme fırsatı bulurken, Mercedes-Benz Türk yöneticilerinden de araçların sahip oldukları teknoloji ve ağır ticari araç sektörünün dinamikleri hakkında detaylı bilgi edindiler.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nı ziyaret eden kadın kaptanlar, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt ve Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel’den sektöre ve ürünlere dair bilgi aldı. Fabrika turuna katılan kadın kaptanlar, kullandıkları kamyonların üretim aşamalarını detaylı bir şekilde görme fırsatı elde ederken, fabrika turu sonrasında Mercedes-Benz Türk'ün zorlu arazi koşulları için özel olarak tasarladığı Unimog modellerini özel dizayn edilmiş parkurda, eğitmenler eşliğinde deneyimlediler. 

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı ziyaret eden ve şehir içi, şehirler arası, turizm gibi farklı segmentlerde Mercedes-Benz marka otobüsleri kullanan kadın kaptanlar, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Özgür Taşgın ve Otobüs Ürün Yönetimi Grup Müdürü Cem Demirel ile iş süreçleri, araçlar ve sektörle ilgili interaktif bir sohbet gerçekleştirdiler. Ziyareti fabrika turu ile tamamlayan kadın kaptanlar, A’dan Z’ye bir otobüsün üretim sürecine tanık oldular.

Mercedes-Benz Türk, hayatın her alanında direksiyonda olan kadın kaptanlarla gerçekleştirilen bu ziyarette,  kaptanlık mesleği üzerine mikrofonu kadın kaptanlara uzattı. Kendi yolunu aydınlatan ve yol açan kadınların videolarına Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs youtube kanalından ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 11.03.2024 11:31
Anahtar Kelimeler:
MercedesBenz TürkKadın Kaptanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endüstriyel motor’un makine ile uyumu kazandırıyor
Endüstriyel motor’un makine ile uyumu kazandırıyor
Continental UltraContact NXT’ye Uluslararası Tasarım Ödülü
Continental UltraContact NXT’ye Uluslararası Tasarım Ödülü
TürkTraktör Elektrikli Traktörünü Konya’da Sergiliyor
TürkTraktör Elektrikli Traktörünü Konya’da Sergiliyor
MAN Avrupa'da elektrikli otobüs pazarının lideri oldu
MAN Avrupa'da elektrikli otobüs pazarının lideri oldu
TürkTraktör Kesintisiz Pazar Liderliğini 17. Yıla Taşıdı
TürkTraktör Kesintisiz Pazar Liderliğini 17. Yıla Taşıdı
Togg T10X kar pistine çıktı
Togg T10X kar pistine çıktı
Kışın Antifiriz Kullanımına Dikkat
Kışın Antifiriz Kullanımına Dikkat
Stellantis Elektrikli Araçlarının Menzilini 800 Kilometreye Çıkartacak
Stellantis Elektrikli Araçlarının Menzilini 800 Kilometreye Çıkartacak
Porsche’nin Tamamen Elektrikli İlk SUV Modeli: Yeni Macan
Porsche’nin Tamamen Elektrikli İlk SUV Modeli: Yeni Macan
MAN Türkiye A.Ş.’de CEO’luğa Mehmet Şermet atandı
MAN Türkiye A.Ş.’de CEO’luğa Mehmet Şermet atandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim