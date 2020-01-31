KAMAZ-master ekibi, Goodyear lastikleriyle 2020 Dakar Rallisi’nde zirvede yer aldı

Dünyanın en zorlu yarışı olarak bilinen Dakar Rallisi’nde heyecan sona erdi. Bu yıl 42. kez düzenlenen yarış Suudi Arabistan’da gerçekleşti. Yeni bir kıtada, yeni bir parkurda gerçekleşen yarışta, kendilerini neyin beklediğini bilmeyen ekipler, yarış süresince 7 bin 500 kilometrelik yol kat etti.

Goodyear lastikleri ile yarışan KAMAZ-master ekibi 12 zorlu etaptan geçerek 1. ve 2.’liği elde etti ve Dakar Rallisi’ni 17. kez kazandı.

5 Ocak'ta Cidde'de verilen starttan itibaren ekipler zorlu yol koşulları ile mücadele etti. Yarış boyunca zorlu çöl yollarından, çetin kanyonlara ve nehir yataklarına kadar zorlayıcı zeminler ile karşılaşan ekipler, Dakar Rallisi’nin tüm zorlu koşullarında etapları başarıyla tamamlayabilmek için hem lastiklerini hem de hızlarını korumalıydı. Yarışçıların sürüş becerilerinin yol tutuş, hız ve dayanıklılık arasında iyi bir denge yakalamak için lastik basıncını dikkatli biçimde kontrol etmeleri gerekiyordu. Bunun yanı sıra, yarış koşullarında lastiğin sıcaklığını kontrol etmek de büyük önem taşıyordu.

Yarışın galibi Kamaz-master ekibinden Andrey Karginov durumu şu sözlerle açıkladı: "Dışardan bakınca manzara muhteşemdi, ancak kamyonun içinde bizim her an odaklanıyor olmamız ve çaba sarf etmemiz gerekiyordu. Yarışboyunca oldukça riskli durumlarla karşılaştık, ancak Goodyear lastikleri bize tüm etaplardaolağanüstü yol tutuş ve dayanıklılık sağladı."

Yenilmez performans

KAMAZ-master ekibi Dakar Rallisi’nde henüz hiç yenilgi almadı. Uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip ekip, tamamen yeni ve farklı yarış koşullarında dahi yüksek performans göstermeyi başararak, 7 bin 500 kilometrelik yarışı yalnızca 46 saat 33 dakika 36 saniyede bitirdi. 12 gün süren bu inanılmaz yolculuk sırasında lastikler, ekipleri son derece memnun ederek tüm zorlu koşullara dayandı.

Goodyear Ticari Lastikler Avrupa Pazarlama Direktörü Maciej Szymanski şunları kaydetti: "Goodyear'da ürünlerimizi, iş ortaklarımızın başarılı performanslar yakalamasını sağlayacak şekilde tasarlıyoruz. Yarışın kazananı KAMAZ-master ekibinin, dünyanın en zor yarışında ürünlerimizin olağanüstü kalitesine bir kez daha güvenmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı Goodyear OFFROAD ORD lastiklerinin dayanıklılık, kayalık ve kumlu zeminde yol tutuş ve çok zorlu şartlarda yüksek hız açısından son derece güçlü performansını bir kez daha kanıtlıyor."

Üst düzey ürün testleri ve geliştirme

Dakar Rallisi'nin organizatörlüğünü üstlenen ASO, tüm kamyon ekiplerinin standart lastiklerle yarışa katılmasını zorunlu tutuyor. Bu lastiklerin günlük operasyonlarda kullanım için geliştirilmiş olması ve piyasada bir filo tarafından satın alınabilir nitelikte olması gerekiyor. Oldukça zor koşullara sahip olan Dakar gibi yarışlar Goodyear OFFROAD ORD lastikleri için önemli bir test alanı anlamına geliyor. KAMAZ-master ekibi tarafından seçilen lastikler zorlu yol koşullarında performans süresini en üst düzeye çıkarmak amacıyla kullanılıyor.

FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası da, tıpkı Dakar Rallisi gibi Goodyear’a lastik geliştirme süreçlerini daha ileriye taşıma imkanı tanıyor. Oldukça zorlayıcı test koşulları, Goodyear’ın öne çıkan gövde teknolojisini gözler önüne seriyor. Bölgesel taşımacılık, uzun yol taşımacılığı, karma servis, off road dahil olmak üzere tüm ürün portföyünde gelişmiş dayanıklıklık ve sağlamlık sunan Goodyear lastikleri, yakıt tasarrufuna da katkı sağlıyor.

Motor sporlarında uzun yıllara dayanan, başarılı bir geçmişe sahip Goodyear, önde gelen yarış ekipleri tarafından lastik tedarikçisi olarak tercih edilmekten dolayı gurur duyuyor. Dünyanın en zorlu yarışlarına katılan ekipler, Goodyear’ın standart ürünlerinin performanslarına güveniyor. Bu lastikler, günlük operasyonlarda karşılaşılan beklenmedik koşullarda da ihtiyacı karşılarken, yarışlarda da karşılaşılan koşulları karşılamak için hazır. Kamaz-master ekibinin bir sonraki yarışı ise Çin’de 3 Temmuz -16 Temmuz arasında gerçekleşecek SilkyWay Rallisi olacak.