Kamuflajlı yeni Peugeot KAMUFLAJLI 3008 yollarda



PEUGEOT, bu yaz açık yollardaki son geliştirme testleri sırasında herkesi kamuflajlı otomobillerin fotoğraflarını çekmeye davet ediyor. Şanslı olanlar ise yapılacak bir çekilişle yeni 3008’in direksiyonuna geçme fırsatına sahip olacak. PEUGEOT, eylül ayında yeni 3008’in üzerindeki sır perdesini yani kamuflajı kaldıracak.

PEUGEOT, tamamen yeni 3008 ile, her zamankinden daha fazla yenilik yapmayı planlıyor. Normal şartlarda gizli şekilde yollara çıkarılan ve görünmemek adına farklı uygulamalarla geliştirmeleri sürdürülen prototipler konusunda PEUGEOT, yeni 3008’i kamuflajlı da olsa sergiliyor ve hatta tanıtıma PEUGEOT severleri de dahil ediyor.

PEUGEOT, mayıs ayında başlayan operasyonun ilk aşamasında yeni 3008’in prototiplerinde kullanacağı yeni kamuflajları sosyal ağlarında oylamaya sundu. Haziran ayı boyunca markanın çeşitli sosyal ağlarında binlerce oy kullanıldı ve üç kamuflaj teması seçildi. Bunlar;

• “Sokak Sanatı”,

• “Görsel Sanat”,

• “Prototip” temaları olarak belirlendi.

PEUGEOT severlerin seçtiği bu kamuflajlar haziran ayında üretildi ve bu yaz Avrupa yollarında son geliştirme testleri yapılacak olan yeni PEUGEOT 3008’lere uygulandı. Bu süre boyunca #CAMOCATCH CHALLENGE, bu kamuflajlı PEUGEOT 3008’lerden birini görme şansına sahip olan herkesi, 15 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında fotoğrafını çekmeye (güvenlik kurallarına uygun olarak) ve kişisel sosyal ağlarında (Facebook ve Instagram) paylaşmaya davet ediyor. Elbette #CAMOCATCH ve @PEUGEOT etiketlerinin de eklenmesi gerekiyor. Tüm kamuflajlı 3008’lerin bir QR Kodu da bulunuyor. Bu sayede takipçiler #CAMOCATCH operasyon web sayfasına erişmek için QR Kodu tarayabiliyor.

PEUGEOT, dünya prömiyeri ardından yapılacak basın test sürüşlerinde yeni 3008’i denemek üzere özel olarak davet edilecek 6 talihli belirlemek için de başvurular arasından (Kişi başına yalnızca bir başvuru) bir çekiliş yapacak. PEUGEOT, eylül ayında yeni 3008’in üzerindeki sır perdesini yani kamuflajı kaldıracak.

