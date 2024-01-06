Kar geliyor! Kış koşullarında sürüş güvenliği için kış lastiği kullanın

Kar geliyor! Kış koşullarında araç ve sürüş güvenliği için kış lastiği kullanın

Önümüzdeki günlerde tüm yurtta kar yağışı bekleniyor. Karlı yol koşullarında sürüş ve can güvenliği için araçlarda kış lastiği büyük bir önem taşıyor. Olası trafik kazalarına karşı ilk önlem olarak mutlaka kış lastiği takılması gerektiğini vurgulayan Petlas Pazarlama Müdürü Esra Boran, “Karlı yollarda kış can ve mal güvenliği için kış lastiğinizi mutlaka taktırın. Kış lastiklerinizin diş derinliğini mutlaka kontrol ettirin” dedi.

Türkiye genelinde beklenen kar yağışlarıyla birlikte sürüş güvenliği yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşmeye başladı. Kar yağışları ile birlikte sürüş esnasında kaza tehlikesinin arttığına değinen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Boran, ulaşımı sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürmek için hava sıcaklığının 7 derecenin altındaki tüm yol koşullarında ve karlı yollarda sürüş güvenliği için kış lastiği kullanımının şart olduğuna dikkati çekti. Boran, kış koşullarında yol ve sürüş güvenliği için kış lastiği kullanımı ile ilgili bilgiler aktardı.

“Mevsimine uygun lastik kullanılmalı”

Sürüş güvenliğinin, aracın yere temasını sağlayan lastiklerden başladığına dikkat çeken Petlas Pazarlama Müdürü Esra Boran “Kış döneminde, kar yağışında güvenli sürüşün sağlanması için kış lastikleri kullanımı ile aracın kışa hazırlanması gerekiyor. Kış lastikleri, sadece kar yağışı olan koşullarda değil, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen özel bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artıran sırt desenlerine sahiptir. Zorlu kış koşulları için özel olarak geliştirilen kış lastikleri karlı zeminde daha kısa fren mesafesi ve daha yüksek çekiş gücü sağlar. Bu da soğuk ve karlı havalarda daha fazla yol güvenliği demektir. Ayrıca mevsime uygun lastik kullanımıyla lastiklerin kullanım ömrü uzar” diye konuştu.

“Aracın genel bakımı yaptırılmalı”

Lastik değişiminin ardından, aracın genel bakımının yaptırılması gerektiğini söyleyen Boran, “Kötü hava koşullarıyla birlikte artan görüş zorlukları ve gün ışığının azalmasıyla araçların kış koşullarına uygunluğunun kontrol edilmesi, trafik güvenliği için hayati önem taşır. Yoğun kar, sis ya da yağmur gibi durumlarda, aracın kış lastiklerinin, lastik basıncı ve diş derinliklerinin yanı sıra akü, aydınlatma sistemi, silecekler, donmayı önleyen cam suyunun gözden geçirilmesi önemlidir. Dolayısıyla, aracınızı kışa hazırlamadan önce muhakkak lastik ve akü kontrolü yaptırmalısınız” ifadelerini kullandı.

Aşırı soğuk hava koşullarında bile sürüş güvenliğine destek oluyor

Petlas’ın aşırı soğuk hava koşullarında bile esnekliğini koruyan yeni Snowmaster 2 ve Snowmaster2 Sport lastikleri ile sürüş güvenliğine destek olduğunu belirten Boran, “Üstün Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiğimiz özel desen tasarımı ve yeni nesil bileşenlere sahip yeni kış lastiklerimiz Snowmaster2 ve Snowmaster2 Sport, karlı zeminde daha kısa fren mesafesi ve geliştirilmiş yol tutuşunun yanı sıra, ıslak ve kuru zeminde de konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor” şeklinde konuştu.