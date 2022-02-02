Karda araç kullanırken dikkat!

Tutunmanın ciddi oranda zorlaştığı, fren mesafesinin uzadığı karlı ve buzlu zeminlerde sürüş becerileri açısından ekstra gereksinimler ortaya çıkıyor. İnovatif ve akıllı yaklaşımlarla OSRAM, sunduğu çeşitli far lambası seçenekleriyle görüş alanını en iyi seviyelere getiriyor. Arabadaki kirli havayı temizleyen, biten akülere ve inen lastiklere çözüm üreten OSRAM yeni teknolojileri ile konforlu ve güvenli yolculukların kapısını aralıyor.

Ülkemizin büyük çoğunluğunda kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sürücüler ve yayalar için trafiğe çıkmanın en riskli olduğu zamanları da karlı havalar meydana getiriyor. Özellikle kar yağışının ardından devam eden soğuk havayla birlikte buzlanmalar, sürücülere dikkatli olmaktan daha fazla sorumluluk yüklüyor.

Dört mevsim lastiği olarak adlandırılan ve araçlarda standart olarak bulunan lastikler 7 derece ve üzerinde maksimum tutunma sağlıyor. Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde bu lastiklerin tutunma problemi başlıyor ve fren mesafesi uzuyor. Bu nedenle kış mevsiminde mutlaka kış lastiği kullanmak gerekiyor. Lastiklerden sadece ikisini kış lastiğiyle değiştirmek de ciddi bir hata olarak kabul ediliyor. Bu şekilde aracın yere sağlam basması imkansız hale gelirken mutlaka dört lastiğin de kış lastiğine çevrilmesi gerekiyor. Karlı zeminlerde güvenli bir sürüş için lastik havalarını düşürmek yerine 2 psi artırmak da büyük önem taşıyor. Havayı artırarak tahliye kanallarının arası biraz daha açılırken, tutunma da daha fazla artıyor.

Mümkün olduğunca şerit değiştirmeyin

Karlı zeminlerde ve gizli buzlanmanın olduğu bölgelerde mümkün olduğunca az hareket etmek ve gereksiz yere şerit değiştirmemek gerekiyor. Çünkü yapılacak ani ve sert direksiyon hareketleri aracın ağırlık transferini bozabiliyor. Bu durum da önden veya arkadan kaymalara sebep olabiliyor. Tutunmanın zor olduğu karlı zeminlerde araç kullanan sürücülerin ani gaz ve fren hareketlerinden uzak durması gerekiyor. Yapılacak her ani veya sert hareket, patinaj ve kayma problemini ortaya çıkarabiliyor. Fren kullanma yerine vites küçültmeyle yavaşlamayı tercih eden sürücülerin de debriyajdan ayağını çok yavaş şekilde çekmesi gerekiyor. Aksi takdirde yük bir anda ön tarafa toplanacağından aracın ağırlık transferi bozulup, kayma problemi başlayabiliyor.

Gizli buzlanma tehlikesi

OSRAM her zaman sürücülerin yanında

Eriyen kar suyunun bulunduğu yerler, köprü üstleri, viyadükler ve yoğun rüzgar alan zeminler gizli buzlanma açısından büyük risk oluşturuyor. Bu bölgelere yaklaşırken hızın yarı yarıya düşürülmesi ve takip mesafesinin iki katına çıkartılması gerekiyor.

Yaşanan bu zorlu hava koşullarında OSRAM her zaman sürücülerin yanında oluyor. İnovatif ve akıllı yaklaşımlarla OSRAM, arabadaki kirli havayı temizleyen, biten akülere ve inen lastiklere çözüm olan yeni teknolojiler ile konforlu ve güvenli yolculukların kapısını aralıyor. OSRAM, TYREinflate 450 kompresör ile tam inik bir lastiğin 3,5 dakikadan daha kısa sürede kolaylıkla şişirilmesini sağlarken, BATTERYcare ailesi ile de akünün bitme ve şarj problemine karşı çözüm üretiyor. OSRAM ayrıca sunduğu çeşitli far lambası seçenekleriyle de görüş alanını en iyi seviyeye getiriyor.

ams Osram Hakkında:

Ams ve Osram'ı birleştirerek optik çözümlerde dünya lideri oluşturuyoruz. Osram, ışık yayma alanında, ams ise ışığı algılama ve işleme konusunda öncü ve liderdir. Işığa zeka, inovasyona tutku katarak insanların hayatlarını zenginleştiriyoruz. Algılamak Hayattır’ın anlamı budur. 110 yılı aşkın birleşik geçmişe sahip DNA'mız, hayal gücü, mühendislik bilgisi, sensör ve ışık teknolojilerinde küresel endüstriyel kapasite sağlama yeteneği ile tanımlanır. Portföylerimiz birbirini mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Birlikte, tek bir kaynaktan eksiksiz optik sistemler sunuyoruz. Tüketici, otomotiv, sağlık ve endüstriyel sektörlerdeki müşterilerimizin rekabet üstünlüğünü korumasını sağlayan heyecan verici yenilikler yaratıyoruz. Böylece, çevre üzerindeki etkiyi azaltırken sağlık, güvenlik ve konfor açısından yaşam kalitesini anlamlı bir şekilde artıran yenilikleri teşvik ediyoruz.

Dünya çapındaki yaklaşık 30.000 çalışanımız, yolculukları daha güvenli, tıbbi teşhisleri daha doğru ve günlük iletişimde daha zengin bir deneyim sunmak için algılama, aydınlatma ve görselleştirmede inovasyona odaklanıyor. Çalışmalarımız, başvurulan ve uygulanan 15.000'den fazla patentte yansıtılan çığır açan uygulamalar için teknoloji yaratıyor. Genel merkezi Avusturya Premstaetten/Graz'da ve eş genel merkezi Almanya Munih'te bulunan grup, 2020'de (pro-forma) 5 milyar ABD dolarının üzerinde birleşik gelir elde etti.

ams AG, SIX İsviçre Borsası’nda işlem gören bir şirkettir (SIX: AMS/ISIN: AT0000A18XM4). Osram Licht AG, Almanya'daki XETRA pazarında halka açık bir şirket olmaya devam ediyor (XETRA: OSR/ISIN: DE000LED4000).

Hakkımızda daha fazla bilgi edinin https://ams-osram.com

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