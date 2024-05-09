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Karsan'dan elektrikli otonom ve hidrojenli modelleriyle Milano şovu

Karsan, 8-10 Mayıs tarihlerinde Milano’da gerçekleştirilen Next Mobility Expo’da teknolojik yeniliklerini tanıttı.

09 Mayıs 2024 Perşembe 14:31
Karsan'dan elektrikli otonom ve hidrojenli modelleriyle Milano şovu






Karsan Elektrikli Otonom ve Hidrojenli Modelleriyle Milano’da Şov Yaptı!


 

Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, 8-10 Mayıs tarihlerinde Milano’da gerçekleştirilen Next Mobility Expo’da teknolojik yeniliklerini tanıttı.

Elektrikli, otonom ve hidrojen teknolojilerini fuarda bir arada sunarak gövde gösterisi yapan Karsan, İtalya’da Karsan Europe liderliğinde KMobility S.R.L firması ile yaptığı iş birliğini de duyurdu. Karsan, İtalya'da elektrikli araç pazarındaki varlığını güçlendirmek adına Maurelli Distribuzione, Sinvest ve VFM Company gibi otomotiv sektörünün önde gelen firmalarının bir araya gelerek kurduğu KMobility S.R.L. ile bayilik anlaşması imzaladı.

Karsan CEO'su Okan Baş, bu iş birliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “KMobility S.R.L. ile gerçekleştirdiğimiz bu bayilik anlaşması, İtalya'daki elektrikli araç ekosistemimizi genişletmemizde kritik bir rol oynayacak. Bu iş birliği ile satış sonrası hizmetler ve yedek parça desteğimizi artırarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Karsan Europe'un liderliğinde, K-Mobility S.R.L. gibi değerli iş ortaklarımızla iş birliğimizi genişleterek, e-mobilite alanında İtalya'da daha da büyüyeceğiz.

İtalya’nın, Karsan’ın ana hedef pazarlarından biri olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu fuarda, Avrupa’da 4 yıldır aralıksız olarak kendi segmentlerinin lideri olan e-JEST’in yanı sıra e-ATA HYDROGEN ve dünyada bir ilk olan Seviye-4 Otonom e-ATAK teknolojimizi de katılımcıların beğenisine sunmuş olduk. Karsan olarak İtalya elektrikli toplu ulaşım pazarında %13’lük pay ile 3’üncü sırada yer alıyoruz. Bugüne kadar İtalya’ya 120’nin üzerinde elektrikli araç teslimatı yaptık, teslim edilmek üzere ise 200 aracın üretimine devam ediyoruz.” dedi. Karsan’ın global büyümesinde en önemli etkenlerden birinin de müşteriye olan yakınlığı olduğunu vurgulayan ve bu anlamdaki gelişmelere değinen Baş, sözlerine şöyle devam etti: “We are, Where You are” ilkesiyle hareket ediyoruz; müşteri neredeyse biz de orada ve yanında olmayı hedefliyoruz. Bursa ve Almanya’dan sonra İtalya’da açtığımız yeni yedek parça deposu ile de parça sevk sürelerini önemli ölçüde kısaltıyoruz. Yeni yedek parça merkezi ile İtalya içinde dağıtım hızımızı artırıyoruz. Artık İtalya ana karasında 24 saat, adalarda ise 48 saat içinde parça teslimatı gerçekleştirebiliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
KarsanMilanoNext Mobility Expo
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