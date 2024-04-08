Karsan e-JEST ve e-ATAK 4 Yıldır Avrupa’nın Lideri!



“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu taşımanın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, yenilikçi ürünleriyle rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor. Wim Chatrou - CME Solutions tarafından yayınlanan 2023 yılı Avrupa Minibüs ve Otobüs Pazarı Raporu’na göre; Karsan e-ATAK ulaştığı yüzde 24’lük pay ile elektrikli midibüs pazarının üst üste 4’üncü yılında da liderliği kimseye kaptırmadı. Karsan e-JEST ise Avrupa elektrikli minibüs pazarında elde ettiği yüzde 28,5’lik payla 4’üncü yılında da zirvedeki yerini korudu. Pazarın öncü markası olarak 2023 yılında da Avrupa’da lider konumunu sürdürdüklerini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Rekabetin her geçen gün arttığı ortamda e-JEST ile elektrikli minibüs pazarının, e-ATAK ile de elektrikli midibüs segmentinin üst üste 4 yıldır zirvesinde yer alıyoruz. Bu yalnızca Karsan için değil Türk sanayisi için de çok önemli bir başarı” dedi.

Avrupa’da elektrikli ve otonom toplu ulaşımın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, elektrikli araçlarıyla Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da da adından övgüyle söz ettiriyor. “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonu ile ileri teknolojili mobilite çözümleri sunan Karsan, yenilikçi ürünleriyle Avrupa’da toplu ulaşımın dönüşümünde öncü rolünü sürdürüyor. Avrupa’da e-JEST modeliyle elektrikli minibüs pazarını adeta domine eden Karsan, e-ATAK ile de elektrikli midibüs pazarında liderliği kimseye bırakmıyor.



Elektrikli minibüs ve midibüs Karsan’dan sorulur!

Wim Chatrou - CME Solutions tarafından yayınlanan 2023 yılı Avrupa Otobüs Pazarı Raporu’na göre; son 3 yılda olduğu gibi 2023 yılında da Karsan e-ATAK yüzde 24 pazar payı ile segmentinde liderliği kimseye bırakmadı. Karsan e-JEST ise 3.5-8 ton arası Avrupa Minibüs Pazarı Raporu’na göre 2023 yılında da yüzde 28,5 pazar payıyla son 3 yıldır sürdürdüğü pazar liderliğini 4’üncü yılına taşıdı. Elde edilen başarılı sonuçları değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, “Pazarın öncü markası olarak 2023 yılında da Avrupa’da lider konumumuzu devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Rekabetin her geçen gün arttığı ortamda e-JEST ile elektrikli minibüs pazarının, e-ATAK ile de elektrikli midibüs segmentinin üst üste 4 yıldır zirvesinde yer alıyoruz. Bu yalnızca Karsan için değil Türk sanayisi için de çok önemli bir başarı” dedi. Karsan e-JEST’i, kendi segmentinin uzmanı olarak tanımladıklarını ifade eden Okan Baş, “2023 yılında Avrupa’da 8 ton altı elektrikli minibüs pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 38 büyüdü. 2019 yılından bu yana Avrupa’ya ihraç ettiğimiz e-JEST, 2023 sonuna kadar 388 adetlik teslimatla kendisini kanıtlamış bir model. Avrupa’da satılan her 4 elektrikli minibüsten biri e-JEST oldu. Aracımız Fransa, Romanya, Portekiz, Bulgaristan, İspanya, İtalya pazarlarında en güçlü oyuncu konumunda. Karsan e-JEST, Avrupa’yı fethettikten sonra şimdi de Kuzey Amerika ve Japonya pazarlarına giriş yaptı. Bu pazarlarda da e-JEST sınıfının yıldızı olacak. Kompakt tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti, sessiz ve çevreci sürüşü Karsan e-JEST’i rakipsiz yapıyor. Aracımız bu özellikleriyle Avrupa’nın tarihi şehirlerine da tam uyum sağlıyor” diye konuştu.

Avrupa’da satılan 4 elektrikli midibüsten bir e-ATAK!

Avrupa elektrikli midibüs pazarında da satılan her 4 araçtan birinin e-ATAK olduğunu vurgulayan Okan Baş, sözlerine şöyle devam etti: “Karsan e-ATAK, Avrupa’da 8 m segmentindeki elektrikli dönüşümünün öncüsü oldu. Avrupa’nın birçok ülkesinde halk e-ATAK’larla güvenli ve çevre dostu yolculuklar gerçekleştiriyor. e-ATAK geçtiğimiz yıl 117 adet trafik tesciliyle Avrupa’nın en çok tercih edilen elektrikli midibüsü olmaya devam etti. Ayrıca e-ATAK modelimizin otonom versiyonu da bulunuyor. Otonom e-ATAK kısa bir süre önce Avrupa’da tünelden geçen ilk ve tek otonom araç olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bir yandan bu gurur verici ilkleri gerçekleştirmeye devam ederken diğer taraftan da e-ATAK ve e-JEST modellerimizin yükselen başarı grafiğini 2024 yılında da sürdürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”



Karsan Hakkında:

Türk otomotiv sanayinde 57 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası yılda tek vardiyada ~20 bin araç üretebilecek yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 99 bin metrekaresi kapalı toplam 203 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.

Türk Otomotiv sanayisindeki tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer almayı hedefliyor. Toplu taşıma sektöründe “yenilikçi ürün ve hizmetleri”, “fikirden pazara” geliştirmek ve pazara sunmak için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/OEM iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Karsan, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetiyor. Karsan kendi markası altında çevre dostu Jest ve Atak modellerini üretiyor. Avrupa’da sınıfının lideri %100 elektrikli e-JEST ve e-ATAK modellerinin üretimini gerçekleştiren Karsan, yerli teknoloji şirketi ADASTEC ile de Seviye 4 sürücüsüz otobüs Autonomous e-ATAK modelinin üretim ve satışını gerçekleştiriyor. %100 elektrikli olan Karsan markalı uzun otobüsler 10-12-18 metrelik e-ATA serisi ve Hidrojenli 12 metrelik e-ATA Hydrogen araçlarıyla birlikte Menarinibus için de 10-12-18 metre otobüsleri üreten Karsan, 2022 itibariyle Renault markası için Megane Sedan otomobillerinin de üretimini gerçekleştiriyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor.