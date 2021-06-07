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Kartingde Coşkulu Sezon Açılışı

2021 Türkiye Karting Şampiyonası ilk yarışı, 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde Tuzla Belediyesi katkılarıyla Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından İstanbul Tuzla Karting Park’ta gerçekleştirildi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 22:02
Kartingde Coşkulu Sezon Açılışı

Kartingde Coşkulu Sezon Açılışı

39 sporcunun katılımıyla gerçekleşen sezonun ilk randevusunda, Cumartesi günü Formula Junior üç yarışı ile mini, senior ve micro kategori ilk yarışları koşulurken, pazar günü de mini, senior ve micro ikinci ve üçüncü yarışları gerçekleştirildi.

Mini Kategoride birinciliği 10 yaşındaki İskender Zülfikari kazanırken, Teoman Hoşkin ikinci ve Erin Ünlüdoğan da üçüncü oldular. Mini Kadınlarda ise Melek Dorum birinciliği, Zeynep Büyükpınar ikinciliği ve Ada Karayel üçüncülüğü elde ettiler. Formula Junior'da Hakkı Dorum ilk sırayı elde ederken, hafta sonunu Sarp Arhan Or ikinci ve Yağız Topal da üçüncü sırada tamamladı. Ayşe Çebi en hızlı junior kadın olurken Leyla Sulyak ikinci sırada yer aldı.

15 sporcuyla en kalabalık katılıma sahne olan Formula Senior'da Zekai Özen birincilik kürsüsüne çıkarken, onu ikinci sırada Kerim Sulyak ve üçüncü sırada Mert Ali Sarıçiçek takip ettiler. Senior kadınlarda Seda Kaçan birincilik kupasına uzanırken, Seda Nur Yurdagül ikinci ve Ayda Biter de üçüncü olarak sezona başladılar. Bu yıl ilk kez düzenlenen, 9 yaş altı sporcuların katılımına açık TOSFED Micro Destek Kupası'nda 8 yaşındaki Rüzgar Evci sezona birincilikle başlarken, 9 yaşındaki Leon Bertuletti ikinciliği ve 8 yaşındaki Demir Çalışkan da üçüncülüğü kazanan sporcular oldular.

Yarış sonrası yapılan ödül töreninde TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya ile Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı dereceye giren sporcuların ödüllerini takdim ettiler. Kadınlar klasmanlarında dereceye giren genç sporcular ise ödüllerini TOSFED Kadınlar Komisyonu üyesi Emire Cantürk Eren'den aldılar.

2021 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayağı 10-11 Temmuz tarihlerinde Karya Otomobil Sporları Kulübü organizasyonu ile İzmir Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

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Son Güncelleme: 07.06.2021 22:05
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Karting
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