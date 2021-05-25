Kasko sigortası hakkında merak edilen 5 soru

Araçlarda oluşabilecek her türlü riske karşı araç sahiplerini güvence altına alan kasko sigortası, günümüzde en çok talep gören sigorta türleri arasında yer alıyor. Bu duruma rağmen, kasko sigortasıyla ilgili olarak araç sahiplerinin sıkça yanıt aradığı bazı sorular bulunuyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, kasko sigortası hakkında sıkça sorulan soruları ve bu soruların yanıtlarını araç sahipleriyle paylaştı.

Minik hasarlarda kaskom bozulur mu?

Sigorta şirketlerinde farklılık göstermekle beraber mini onarım kapsamına giren ufak çizik, kaporta göçük veya ezik hasarları için hasar dosyası açılmamaktadır. Bilinenin aksine bu sebepler dolayısıyla kasko bozulmaz. Bununla beraber 1 adedi aşmamak üzere far, stop lambası veya ayna hasarı ya da radyo teyp hasarlarında da pek çok sigorta şirketinde hasarsızlık kademesi yenileme poliçesinde düşmez.

LPG’li araca kasko yaptırılabilir miyim?

Zorunlu trafik sigortam var, kasko sigortasına gerek var mı?

LPG'li araca kasko yapılmayacağına dair görüşler doğru değildir. Kasko sigortasının genel şartlarını karşılayan tüm araçlar, LPG aracın bir aksesuarı olarak tanımlandığı sürece sigortalanır.

Zorunlu trafik sigortası, sadece sigortalı kişinin üçüncü kişilere verebileceği maddi ve bedeni zararları karşılar ancak sigortalının kendi aracının zararını karşılamaz. Kasko sigortası ise aracın yanması, çalınması ya da kaza sonucu oluşabilecek herhangi olumsuz durumda araç sahibini ve aracını güvence altına alır. Diğer bir deyişle araç sahibi kasko sigortası yaptırarak, uğrayacağı maddi hasarın poliçe kapsamı dâhilinde karşılanmasını sağlar.

Kasko zamanında yenilenmediğinde hasarsızlık indirimi hakkım kaybolur mu?

Kasko zamanında yenilenmediği takdirde var olan hasarsızlık indirimi hakkı da kaybolur. Araç sahiplerinin kasko yenileme zamanı geldiğinde, geç kalmadan kasko teklifi alarak poliçelerini yenilemeleri gerekir.

Doğal afetler kasko kapsamı dışında mıdır?

Deprem, sel felaketi, fırtına gibi doğal afetlerden kaynaklanan hasarların da poliçe kapsamına dahil edilmesi durumunda, hasarlar sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.