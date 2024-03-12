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Kasko tek taraflı kazalarda da sigortalıyı korur

20'den fazla sigorta şirketi aracılığıyla her bütçeye uygun kasko seçeneklerini kullanıcılarına sunan platform, trafik kazaları ya da park halinde çarpışma gibi durumlardan mini onarıma kadar tüm kapsamları detaylı olarak ele alıyor.

12 Mart 2024 Salı 11:51
Kasko tek taraflı kazalarda da sigortalıyı korur






Kasko tek taraflı kazalarda da sigortalıyı korur

Beklenmedik masraflardan korunmak adına araç sahiplerinin kasko sigortası yaptırmalarının büyük bir önem taşıdığına vurgu yapan Sigortam.net, kaskonun öne çıkan avantajlarına ışık tutuyor. 20'den fazla sigorta şirketi aracılığıyla her bütçeye uygun kasko seçeneklerini kullanıcılarına sunan platform, trafik kazaları ya da park halinde çarpışma gibi durumlardan mini onarıma kadar tüm kapsamları detaylı olarak ele alıyor.

Yükselen otomobil ve yedek parça fiyatları, kaza anında ortaya çıkan masraflara da negatif olarak etki ediyor. Ancak trafik kazaları, sadece iki aracın sürüş halinde birbirine çarpması şeklinde değil, park halinde dururken çarpılması ya da tek taraflı, sabit bir cisme çarpılması gibi karşıda belli bir muhatap sürücü olmadan da meydana gelebiliyor. Bu noktada da araç sahiplerinin beklenmedik masrafların önüne geçmeleri için kasko yaptırmaları büyük önem taşıyor. Anlaşmalı olduğu 20'den fazla sigorta şirketi aracılığıyla her bütçeye uygun seçenekleri tek tıkla kullanıcılarına ulaştıran Sigortam.net, kaskonun bilinmeyen kapsamlarına ve faydalarına dikkat çekiyor.

“Kasko, tek taraflı kazalarda da geniş kapsamlı güvence sağlar”

Maddi hasarlı kazalar ile ilgili konuşan Sigortam.net CEO'su Ataman Kalkan, "Bilindiği gibi trafik kazaları sadece iki taraflı, araçların çarpışması şeklinde olmayabilir. Sürüş halinde ya da park durumundayken de birçok hasar meydana gelebiliyor. Bu tarz durumlarda bazen karşı tarafın bir sürücüsü olmayacağını veya hasarı gerçekleştiren karşı tarafa ulaşılamayacağını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir sorunla karşılaşıldığında, karşı tarafın trafik sigortasından bir ödeme almak da mümkün olmuyor. Kasko, tek taraflı kazalarda da sigortalıyı koruduğu için risklere karşı geniş bir güvence sağlıyor. Örneğin, aracın duran bir cisme çarpması sonucu hasar alması ya da park halinde duran araca başka bir aracın çarpıp kaçması gibi durumlarda hemen kasko devreye giriyor ve bu da araç sahibi için büyük bir kurtarıcı oluyor” dedi. 

Mini onarım teminatı, kaskoyu bozmadan tamir imkanı sağlıyor

Kaskonun mini onarım kapsamına ilişkin de detaylı bilgi veren Ataman Kalkan, şu ifadeleri kullandı: “Maddi hasarların karşılanmasında oldukça önemli bir rol oynayan mini onarım teminatı, poliçe içinde yer alan ve küçük hasarları ücretsiz tamir edebilmeyi sağlayan bir ek hizmettir. Kapsamı, kasko poliçesine göre değişkenlik gösterebilir. Ancak mini onarımın kasko poliçesi geçerliliği süresince, ekstra bedel ödemeye gerek kalmadan araçtaki kaporta, iç döşeme, ön cam, boya, plastik tampon gibi ufak hasarların hem maddi limitler hem de mini onarım dahilinde olan belli limitler doğrultusunda tamir ettirilebilmesini sağlar.” 

Anahtar Kelimeler:
Kasko
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