Kasko yaptırırken nelere dikkat etmeli?



Artan kasko fiyatları sonucunda bazı sürücüler araçlarını kaskosuz kullanmayı tercih ederken bazı sürücüler de poliçe kapsamlarını değiştirerek prim tutarını düşürmeye çalışıyor. Ancak aracınızda meydana gelen hasar sonrası mağduriyet yaşamak istemiyorsanız kasko yaptırırken dikkat etmeniz gereken noktalar var.

Araçlarda meydana gelebilecek maddi hasarları karşılaması için birçok araç sahibi kritik öneme sahip bir sigorta türü olan kasko yani Kara Araçları Kasko Sigortasını yaptırıyor. Herhangi bir kaza anında araca yönelik maliyet kayıplarıyla karşı karşıya kalmamak, aracını güvence altına almak isteyenler açısından kasko son derece önemli. Ancak herhangi bir kaza sonrası “bir sürpriz” ile karşılaşmak istemiyorsanız aracınıza kasko yaptırırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar var. Pek çok kişi “ucuza” kasko yaptırmak isterken mağduriyet yaşayabiliyor. Burada fiyatları düşürebilecek ancak olası bir kaza sonucunda hasarı, teminat kapsamı dışında bırakabilecek bazı halleri tüketicilerin kaskolarını yaptırdıkları acente, broker ya da internet sitesi ile teyit etmesi gereken bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Karşılaştırma sitesi encazip.com, kasko yaptırmayı düşünenleri uyarıyor: “Kasko primini düşüreceğim derken riski yükseltmeyin!” İşte encazip.com’un derlediği o uyarılar:

Anlaşmalı yetkili servisler, anlaşmalı özel servisler, tüm servisler seçeneklerini belirleyin. Tüm servisler veya yetkili servisler müşterilerin genelde istediği fiyatı doğrudan etkileyen büyük faktörlerden. Tercih ettiğiniz bir servis varsa bunu önceden kasko alımında belirtmelisiniz çünkü bu kasko fiyatını etkileyen önemli unsurlardan.Orijinal veya eşdeğer parça kullanımını belirtin: Orijinal parça özellikle bazı araç parça fiyatları pahalı olduğu için kasko fiyatına doğrudan etki ediyor. Aracınızın değerinin korunması için herhangi bir hasar sonrası orijinal parça kullanımını önemli bir ayrıntı. Bu da kasko fiyatları üzerinde etkili olan unsurlardan. Eğer aracınızın değerini düşürmek istemezseniz orijinal parça kullanımını kaskonuzda belirtmeniz önemli.

Teminat tutarına dikkat edin: Karşı tarafa verilecek hasarları karşılayacak teminat tutarları trafik sigortası tazminat bedellerinin yetmediği veya karşılamadığı yerlerde devreye girer. Kaskonuz olduğu halde ekstra para ödemek zorunda kalmak istemiyorsanız teminat tutarına dikkat etmeniz gerekir.

Cam hasarı teminatında orijinal veya eş değer parça kullanımına bakın: Herhangi bir kaza sonrasında cam hasarı teminatında da orijinal ya da buna eş değer bir parça kullanılmasını da sözleşmenizde belirtin. Orijinal parça kullanımı aracınızın değerini korumanız açısında önemli bir detaydır.

Hasarın ne kadarının poliçeniz kapsamında olacağını belirleyin: Araç bedeli veya hasar muafiyeti, normal hasar veya tam hasar durumunda toplam hasarın yüzde 2-4-6-25 tutarlarında muafiyet eklenerek rakamların düşürülmesi durumudur. Hasarın ne kadarının poliçeniz kapsamında olacağını önceden belirleyin.

Meslek koduna dikkat edin: Bazı poliçelerde bazı meslek gruplarına indirim uygulanabiliyor. Ancak meslek kodunun doğru girilmemesi durumunda hasar anında alınan indirim kadar muafiyet konulabiliyor. Poliçeye ödediğiniz fiyatın daha uygun olması için o meslek grubunda olmasanız dahi girilen meslek kodu, herhangi bir hasar sonrası sorun yaratabiliyor. Bir hasar durumunda sigorta şirketi meslek grubunun ispatını isterse ve ispat yapılamazsa hasarı karşılamayabiliyor.

Aracı kullanan senaryolarına dikkat edin: Poliçeniz aracı yalnızca siz kullanırken meydana gelen hasarları kapsayacak şekilde düzenlenmişse başka biri aracınızı kullanırken hasar meydana geldiğinde kasko bu hasarı ödemez. Sözleşmede aracı birden fazla kişinin kullanmadığı beyan edilirse ödeme yapılmaz veya muafiyetli ödeme yapılır. Bu nedenle kaskonuzun birden fazla kişinin de aracı kullanırken oluşabilecek hasarları kapsamasını istiyorsanız bunu belirtmenizde fayda var.

İkame araç ve gün sayısını belirtin: İkame araç segment ve gün sayısını poliçenizde belirtmenizde fayda var. Aracınızın serviste kaç gün kalması durumunda ikame araç hakkınızın olacağınızı belirlemelisiniz. Örneğin, aracınız 15 gün serviste kalacak ancak sizin poliçenizde 30 günü aştığı durumlarda ikame araç hakkınızın devreye girdiği belirtilmişse bu süre zarfında ikame araç alamazsınız. Aracınız tadilattayken size verilecek ikame aracın, aracınıza eş değer bir araç olmasını istiyorsanız da bunu kaskonuzda belirtmelisiniz. Aksi takdirde istediğinizden alt segment bir araç tahsis edildiğinde herhangi bir itiraz hakkınız olmaz.