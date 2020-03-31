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Kia'dan dezenfeksiyon önlemi

KIA, bakteri ve virüslere karşı önlemlerini aldı. KIA, Türkiye genelinde 39 yetkili satış ve 47 servis noktasında dezenfeksiyon işlemi uyguladı.

31 Mart 2020 Salı 10:36
Kia'dan dezenfeksiyon önlemi

Kia'dan dezenfeksiyon önlemi

Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, bakteri ve virüslere karşı önlemlerini aldı. KIA, Türkiye genelinde 39 yetkili satış ve 47 servis noktasında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, nanoclear teknolojisiyle geliştirilen ürünle dezenfeksiyon işlemlerine başladı.

Anadolu Grubu’nun otomotiv markalarından KIA, COVID-19 salgını kapsamında hijyen önlemlerini arttırarak Türkiye genelindeki yetkili satış noktaları ve servislerinde, bakteri ve virüslere karşı özel bir dezenfeksiyon işlemi başlattı.

KIA, dezenfeksiyon işlemleri kapsamında tüm shoowroomlarını, yol yardım ve test araçlarını, müşteri bekleme alanlarını 1 ile 3 ay arasında bakteri ve virüslere karşı aktif koruma sağlayan, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı nanoclear teknolojisiyle geliştirilen ürünle dezenfekte etti.

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Anahtar Kelimeler:
KIADezenfeksiyon
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