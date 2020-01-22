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KIA elektrikliyşe 25 milyar dolar yatırım yaptı

KIA’dan elektrikli hamlesi: Yeni ‘Plan S’ ile 25 milyar dolar yatırım ile yüzde 6.6 elektrikli sektörde pazar payı hedefliyor

22 Ocak 2020 Çarşamba 01:06
KIA elektrikliyşe 25 milyar dolar yatırım yaptı

KIA elektrikliyşe 25 milyar dolar yatırım yaptı

Otomotiv sektöründeki gücünü gelecekteki faaliyetlerini geliştirerek sürdürmeyi hedefleyen KIA; elektrikli araç, mobil hizmetler, bağlanabilirlik ve otonom sürüş konularını içeren yeni 'Plan S stratejisi kapsamında 2025 yılına kadar 25 milyar dolar yatırım yapacak.

Güney Koreli otomotiv devi KIA bu kapsamda, 2025 yılına kadar 11 elektrik model geliştirecek olan KIA, küresel elektrikli araç pazarında da yüzde 6,6 pazar payı* hedefliyor.

Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren KIA, geleneksel motorlu taşıtlara odaklanan bir iş modelinden elektrikli araçlar ve kişiselleştirilmiş ulaşım çözümlerine odaklanan bir iş modeline geçmeye hazırlanıyor. KIA bu kapsamda, elektrikli ve otonom araçlar ile ulaşım hizmetleri olmak üzere iki aşamalı geçişi hedefleyen ‘Plan S’ stratejisini duyurdu.

‘Plan S’ stratejisi kapsamında 25 milyar dolar yatırım yapacak olan KIA, 2025 yılına kadar 11 elektrik model geliştirmeyi, küresel elektrikli araç pazarında yüzde 6.6 pazar payı* elde etmeyi ve satışlarının yüzde 25’inin elektrikli araçlardan sağlanmasını öngörüyor. KIA ayrıca, 2026 yılına kadar güçlenmesi beklenen elektrikli araç pazarında yıllık 500 bin elektrikli araç satışı hedefliyor.

KIA elektrikli araç üretimi ve satışındaki bu hedeflerinin yanı sıra, yeni iş modelinin bir parçası olarak elektrikli araç tabanlı ulaşım hizmetleri sunarak çevre kirliliği gibi küresel kent sorunlarının çözümünde de öncü rol oynayacak.

Elektrikli araçlara kademeli geçiş

‘Plan S’ kapsamındaki ilk elektrikli aracını 2021 yılında geliştirecek olan KIA, ilk olarak crossover silüetinde bir elektrikli araç üretecek. Tek bir şarj ile 500 km’nin üzerinde menzile ulaşacak olan araç, 20 dakikanın altında hızlı şarj özelliğine de sahip olacak.

KIA, 2022 yılından itibaren SUV ve MPV’lerle elektrikli ürün gamını genişletecek ve 2025 yılına kadar 11 modelden oluşan elektrikli ürün ailesine kavuşacak.

KIA’nın SUV satışları yüzde 60’ı bulacak

Teknolojiyle birlikte büyüyen Y kuşağı ve teknolojiyle doğan Z kuşağı için stratejisini geliştiren KIA, elektrik araç pazarında liderliği hedefliyor. Yenilikçi vizyonuyla ‘Plan S’ kapsamında 11 elektrikli model geliştirecek olan KIA, 2022’ye kadar ise SUV satışlarının toplam satışlarında yüzde 60 pay* almasını öngörüyor.

‘Plan S’ ile geleceğin ulaşım yöntemlerine ve elektrikli araç teknolojisine yatırımlarını hızlandıracak olan KIA, böylece gelişmiş pazarlardaki toplam satışlarının yüzde 20’sini elektrikli araçlardan sağlayacak.

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