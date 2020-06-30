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KIA, Kalite Araştırması’nda 6 yıldır zirvede

KIA, ABD’li saygın kalite araştırma şirketi J.D. Power tarafından üst üste altıncı defa en kaliteli otomotiv markası seçildi.

30 Haziran 2020 Salı 13:08
KIA, Kalite Araştırması’nda 6 yıldır zirvede

KIA, Kalite Araştırması’nda 6 yıldır zirvede

Araştırmada ilk 10 otomobil arasında dört modeliyle yer alan KIA, sıralamada yine birinci sırada yer aldı. Cerato, Sedona, Sorento ve Soul modelleri kendi segmentlerinde birinci olurken, KIA da J.D. Power ABD İlk Kalite Araştırması’nda 2020’de de zirvedeki yerini korudu.

KIA, ABD’li saygın otomotiv araştırma şirketi J.D. Power tarafından gerçekleştirilen “İlk Kalite Araştırması”nda üst üste altıncı defa zirvede yer aldı. Her yıl ekonomi ve premium sınıf ile genel klasmanda araştırma gerçekleştiren J.D. Power’ın ekonomi sınıfı araç listesinde KIA üst üste altıncı defa birinci oldu.

26 segmentte 189 aracın, 87 bin 282 kişinin deneyimleyip puanlamasıyla gerçekleşen yıllık rapor listesinde KIA, 4 modeliyle yine kalitedeki performansını kanıtladı. Sürücülerin 90 gün boyunca deneyimledikleri, sürüş deneyimi, motor ve şanzıman performansı gibi pek çok kriterin değerlendirildiği araştırmada KIA en az kalite sorunuyla karşılaşan marka oldu.

Araştırmanın sonucunda ilk 10 sıradaki araçlardan dördü KIA modeli oldu. Küçük sınıftaki Soul, SUV sınıfındaki Sorento, kompakt sınıftaki Cerato ve minivan sınıfındaki Sedona kendi segmentlerinde liderliği rakiplerine bırakmadı.

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