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KIA Motors ve Nadal 5 yıl daha birlikte

25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:52
KIA Motors ve Nadal 5 yıl daha birlikte

KIA Motors ve Nadal 5 yıl daha birlikte

Yapılan iş birliği kapsamında Facebook üzerinden canlı imza töreni düzenlendi ve Rafael Nadal hayranlarının da katılımıyla interaktif bir antrenman gerçekleştirdi.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın ana sponsoru KIA Motors, tenisçi Rafael Nadal ile ortaklık sözleşmesini beş yıllığına yeniledi. KIA Motors ve Nadal bu haberi ünlü tenisçinin resmi Facebook sayfası üzerinden canlı yayınlanan antrenman eşliğinde duyurdu. Yayın taraftarlara, kortlara dönmeye hazırlanan Rafa'nın maçlar için fit olmasına yardımcı olma fırsatı tanıdı.

İspanya’nın Mayorka kentinde bulunan Rafael Nadal'ın akademisinden #GetRafaMoving hashtag’i ile yapılan canlı yayına binlerce destekçi katılarak ünlü tenisçiyi kortlarda destekledi. Nadal’ın destekçileri bir dizi emoji üzerinden en çok görmek istedikleri hareketi seçerek antrenmanı yönlendirdi. Rafa gelen oylar doğrultusunda hedef vurma ve ardışık olarak dönüş hareketlerinin gerçekleştirildiği toplu antrenmanlar yaptı.

Antrenmanı değerlendiren Rafa Nadal, “Tenis tutkunları ve hayranlarım aylardır tenisten uzaklar ve bu nedenle onlara özel bir etkinlik gerçekleştirmekten çok büyük keyif aldım. KIA, 17 yaşımdan beri yanımda ve profesyonel bir tenisçi olma yolundaki süreçte büyük rol oynadı. Önümüzdeki beş yılın gerek kortlarda, gerekse de kort dışında neler getireceğini görmek için heyecan duyuyorum” dedi.

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