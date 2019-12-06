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KIA'ya kış fırsatlarla geldi

Her aya özel satış kampanyalarıyla otomobilseverlere seçenekler sunan KIA, aralık ayında da cazip fırsatlarına ara vermeden devam ediyor.

KIA'ya kış fırsatlarla geldi

Her aya özel satış kampanyalarıyla otomobilseverlere seçenekler sunan KIA, aralık ayında da cazip fırsatlarına ara vermeden devam ediyor.

06 Aralık 2019 Cuma 07:40
KIA'ya kış fırsatlarla geldi

KIA'ya kış fırsatlarla geldi

KIA Ceed'de 9.500 TL'ye varan indirimlere ek olarak sıfır faiz kampanyası sunan KIA, Stonic, Rio ve Picanto'da 0,59 faiz fırsatı sunuyor. KIA, amiral modeli Sportage'da 137 bin 300 TL'den başlayan fiyatlara ek olarak 0,59 faiz avantajıyla otomobil satın almak isteyenleri yetkili satış noktalarına bekliyor.

KIA, aralık ayı kampanyaları kapsamında KOBİ'lerin yakından takip ettiği Bongo'yu da sıfır faizle yeni sahipleriyle buluşturuyor.

KIA Sportage fiyatıyla da iddialı

Türkiye'de Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren KIA'nın C SUV segmentinin iddialı oyuncusu Sportage, 1.6 litre dizel motorda otomatik şanzıman seçeneğiyle otomobil tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Makyajlanan dördüncü nesliyle iddiasını güçlendiren, Euro NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız alan Sportage, aralık ayına özel olarak 137.300 TL'den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL'ye 12 ay boyunca % 0,59 faiz fırsatıyla KIA yetkili satış noktalarında otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor.

Ceed sahibi olmak isteyenler için fırsatlar devam ediyor

Mart 2019'dan beri Türkiye'de üçüncü nesliyle satışa sunulan, manuel ve otomatik vitesli versiyonlarıyla öne çıkan Ceed modelinde aralık ayı fırsatları devam ediyor. 1.4 benzinli ve 1.6 dizel motor seçenekleriyle C hatchback segmentinde ezberleri bozan Ceed'in, otomatik şanzımana sahip versiyonu 9.500 TL'ye varan indirime ek olarak 60.000 TL'ye 18 ay boyunca yüzde %0 faiz oranıyla; manuel şanzımana sahip versiyonu ise 30 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz oranıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Picanto, Rio ve Stonic'de kapılar hep aralık

KIA'nın A segmentinde tasarımı ve sınıfının üstünde iç hacmiyle rakiplerinden ayrılan, 1.0 litre benzinli motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle şehrin keyfini çıkarmak isteyenlerin tercihi olan Picanto ile modern ve yenilikçi çizgileriyle fark yaratan Rio'da aralık ayına özel olarak 30 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz fırsatı sunuluyor. KIA, hem iç hem de dış tasarımda zengin kişiselleştirebilme olanağı sunan, iki farklı benzinli motor seçeneği ve otomatik şanzıman kombinasyonu ile satışa sunulan Stonic modelini ise yine 30 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faizle yetkili satış noktalarında meraklılarıyla buluşturuyor.

KIA ayrıca, sınıfında yüksek performansı ve kolay hareket kabiliyetiyle ticarette fark yaratmak isteyen KOBİ'lerin tercihi olan Bongo'da da 30 bin TL'ye 12 ay sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Son Güncelleme: 07.12.2019 08:32
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