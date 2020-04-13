Kılıçdaroğlu'ndan BM ülkelerine Pandemi çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan Pandemi çağrısı | BM, 11 Mart'ı Pandemi'ye karşı mücadele günü ilan etsin

Covid-19 virüsüne karşı bütün dünyada verilen amansız mücadele için Cumhuriyet Halk Partisi'nden Birleşmiş Milletler'e anlamlı çağrı. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Avrupa Birliği temsilciliği aracılığıyla kaleme aldığı mektubu BM Dünya Sağlık Örgütü'ne iletti. Nazım Hikmet'in şiirinden bir alıntıya da yer verdiği.mektubunda Kılıçdaroğlu 11 mart tarihinin 'Dünya Pandemiye Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü ilan edilmesini istedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu mektubunda şu görüşlere yer verdi;

Çin'de 2019 yılı Aralık ayında tespit edilen ve kısa zamanda tüm dünyaya yayılan Coronavirüs (COVID-19) salgınına karşı ülkeler olağanüstü bir mücadele veriyor.

Olayın ciddiyetini dikkate alan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Mart 2020 tarihinde Coronavirüs’ü "pandemik hastalıklar” grubuna dahil ederek, mücadelenin uluslararası bir dayanışmayla sürdürülmesinin zorunluluğunu bizlere hatırlattı. Kabul etmeliyiz ki ülkelerin salgına karşı aldığı önlemlerin ve geliştirdikleri tedavi yöntemlerinin başarısı, diğer ülkelerin koşullarıyla da ilişkilidir. Dünyanın her hangi bir noktasında yaşanabilecek ihmaller zincirinin, salgına karşı azami önlemleri aldığını düşünen ülkelere dahi ödettiği ağır bedeller düşünüldüğünde, küresel bir birliktelik zorunludur. Bu birlikteliğin sadece sağlık alanında gerçekleşmesinin bir faydası yoktur.

İhtiyacımız olan, yaşamın her alanında daha sağlıklı bir dünyanın kuruluşuna imkân tanıyacak bir birlikteliktir. Virüsün sınır tanımadığı gerçeğinden hareketle, ırk, ülke ve inanç ayrımı yapmaksızın COVID-19 ve diğer pandemi grubu hastalıklara karşı yürütülen mücadelede temel ilkemiz, insanlığın sağlıklı ve müreffeh ortak geleceği olmalıdır. Ülkeler arasındaki eşitsizliklerin ve gelir dağılımı adaletsizliğinin en aza indiği yeni bir gelecek inşa etmeliyiz.

Bu yeni geleceği, sadece insanlığı değil, diğer tüm canlıları da düşünerek planlamalıyız. Bu bağlamda, DSÖ tarafından COVID-19'un pandemi ilan edildiği 11 Mart tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Pandemiye Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak kabul edilmesini teklif ediyoruz. Böyle bir günün kabulü, insanlığın ortak geleceğini kurma zorunluluğumuzun da başlangıcını oluşturacaktır.

Ülkemin önemli şairlerinden Nazım Hikmet, bir şiirinde:

“...bir laboratuvarda, insanlar için ölebileceksin,

hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için...” der.

Gelin, en güzel şeyin yaşamak olduğunu bildikleri halde ölmekten çekinmeyen tüm bilim insanlarının anısı ve insanlığın güzel geleceği için uluslararası bir dayanışmanın yeni adımını hep birlikte atalım. Desteklerinizi bekliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.