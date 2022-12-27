Kış lastiği hakkında doğru bilinen yanlışlar

Kaliteli lastik, yolculukta geçirilen kaliteli ve güvenli zaman dilimi anlamına geliyor. Bu nedenle kış lastiğini doğru tanımak ve doğru seçmek büyük önem taşıyor. Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, kış lastiği seçmek isteyenler için önerilerde bulunurken doğru bilinen yanlışları da gözler önüne seriyor.

Kış lastikleri karlı, çamurlu, buzlu ve donmuş zeminlerde daha iyi çekiş, yol tutuşu ve direksiyon hâkimiyeti sağlar. Özellikle gece ve sabahın ilk saatlerinde zemin sıcaklığı hava sıcaklığından daha düşük olacağından hava daha ılıman olsa dahi kış lastikleri aracınızı kullanırken büyük avantaj sağlar. Özel olarak formüle edilmiş sırt kauçuğundan ve kış şartlarına uygun sırt deseniyle üretilen kış lastikleri, otomobilinizi buzlu ve karlı yollarda kontrol etmenizi kolaylaştırır. Kış lastiklerinin sırt blokları daha geniştir ve sırt deseninde kışın yolda, tepelerde ve keskin virajlarda yol tutuşu için lastiğe ekstra kavrama gücü veren ve kar birikimini önleyen ekstra kanallar bulunur. Bazı kış lastiklerinde ekstra güçlü yol tutuşu için küçük çiviler de yer alır. Bunlar kış boyunca zorlu koşulları yaşayan yerlerde çok önemlidir. Yaz lastiklerinin hamurları düşük sıcaklıklarda sertleşerek yola tutunma kabiliyetlerini kısmen kaybederler bu da bazı güvenlik zafiyetlerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu nedenle 7℃ derece altında kış lastiği kullanmak gerekmektedir.

Kış lastiği ile ilgili dikkat etmeniz gerekenleri Goodyear sizler için hazırladı;

• Kış lastiklerinin desen yapısı ve hamur özellikleri yaz lastiklerinden farklıdır. Bu sayede kış lastiğinin karlı ve buzlu zemin yol tutuşu artar. Bu da tüketiciler için, çok daha güvenli sürüş performansı demektir. • Kış lastiği ne kadar fazla diş derinliğine sahipse, kışın yollarda o kadar iyi performans gösterir. • Lastikte bulunan testere şekilli merkezi kanal yapısı frenleme anında etkili kar küreme işlevi görür. Değişken kenar açılı testere şekli karlı ve buzlu zeminlerde üstün çekiş gücü sağlar. Zorlu kış koşullarında bu özelliğe sahip lastikler tercih edilmelidir. • Tüm kış lastikleri aynı değildir. Her kış lastiği bünyesinde farklı teknik özellikleri barındırabilir. Aracınıza ve sürüş koşullarınıza en uygun kış lastiğini seçerken bayideki yetkili kişilere danışınız. Kış lastiği ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Türkiye'de kış lastiği kullanımının son 4-5 yılda arttığını ancak henüz Avrupa ülkelerindeki kadar yaygın olmadığının altını çizen Goodyear, kış lastikleri ile ilgili doğru bilinen yanlışları bir araya getirdi.

Kış lastikleri hakkındaki YANLIŞLAR Kış lastikleri hakkındaki GERÇEKLER Sürekli kar ve buzla kaplı yolları olan bölgelerde yaşamıyorsanız, kış lastiği kullanmanın bir anlamı olmaz. Kış lastikleri tüm kış hava koşullarında ve düşük sıcaklıklarda güvenliği artırır. Yeterli diş derinliğine sahip oldukları sürece, yeni yaz lastikleri tüm kış koşulları için yeterlidir. Kış lastikleri tüm kış şartlarında yaz lastiklerinden çok daha iyi performans gösterir ve daha güvenli sürüş sağlar. Kış lastiğinin performansı diş derinliğine bağlı değildir. Kış lastiği ne kadar fazla diş derinliğine sahipse, kışın yollarda o kadar iyi performans gösterir. Kış lastiklerinin nasıl ve hangi sıraya göre takıldığı önemli değildir. Sürücüler, kış lastiklerini belirli kurallara uygun olarak takmalıdırlar. Kış lastikleri konforsuz bir sürüşe neden olur. Kış lastikleri tüm yüzeylerde konforlu bir yolculuk olanağı sağlar. Kış lastikleri aracın yakıt tüketimini artırır. Yakıt tüketimi lastiğin yuvarlanma direnci ile ilişkilidir. Yeni nesil kış lastiklerinin yuvarlanma direncinin, yaz lastiklerine göre daha yüksek olması şart değildir. SUV ve 4x4 araçlarda kış lastiklerine ihtiyaç duyulmaz. Özellikle ağır SUV araçlarında kış mevsiminde kış lastikleri mutlaka kullanılmalıdır. Kış lastikleri, yaz lastikleri kadar “çekici” bir görünüme sahip değildir. Yeni nesil kış lastikleri artık çekici tasarımlara sahipler. Tüm kış lastikleri aynıdır. Tüm kış lastikleri aynı değildir. Her kış lastiği bünyesinde farklı teknik özellikleri barındırabilir.

Goodyear kış lastiklerindeki iddiasını, farklı araç tiplerine göre pazara sunduğu Ultragrip serisi ile vurguluyor. Düşük sıcaklıkta performansı artıran özelliklere sahip olan bu ailenin bir parçası olan Goodyear UltraGrip Performance+ gibi kış lastikleri, sürücülere daha fazla yol tutuş vaat ediyor. Goodyear'ın Winter Grip Teknolojisi, düşük sıcaklıklarda kauçuğun daha esnek olmasını sağlayarak karlı ve buzlu zeminlerde daha iyi yol tutuşa olanak tanıyan yeni bir malzeme karışımı sunuyor. Lastik yüzeyindeki kılcal kanallar (sırtın enine açılmış ince yarıklar) bir tür pençe veya krampon işlevi görerek karı hapsederek lastiğin karlı zemini kavramasına yardımcı oluyor. Karın top halinde sıkıştırılması sırasında yeni ve önceki karların birbirine "tutunması" sırasında da benzer bir etki meydana geliyor. Çekiş Koruma Teknolojisi gibi özellikler de devreye girerek frenleme kuvvetlerinin yol tutuşa daha iyi ve daha kolay dönüştürülmesini sağlıyor. Böylece ıslak ve kuru zeminde frenleme mesafeleri 1,5 metreye kadar azalıyor. Ürün, ÖAMTC testinde de "çok tavsiye edilen ürün" olarak sınıflandırıldı1.

1 ÖAMTC 2021 Winterreifentest 2021 - Lastik boyutu: 225/50 R17 98/94V - Goodyear UltraGrip Performance, Dunlop Winter Sport 5, Bridgestone Blizzak LM005, Continental Winter Contact TS 860, ESA+ TECAR SUPERGRIP PRO, Firestone Winterhawk 4, Fulda Kristall Control HP 2, Goodride Zuper Snow Z-507, Glue Krisalp HP3, Linglong Green-Max Winter UHP, Maxxis Premitra Snow WP6, Michelin Alpin 6, NEXEN WINGUARD Sport 2, Nokian WR Snowproof P, Pirelli Winter Sottozero 3, Sava Eskimo HP 2, Toyo Tires Observe S944, Vredestein Wintrac Pro.

Goodyear hakkında:

Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden The Goodyear Tire & Rubber Company'nin, 23 ülkede 57 fabrikası, ABD ve Lüksemburg’da iki inovasyon merkezi ve bünyesinde yaklaşık 72.000 çalışanı bulunmaktadır. The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak 1961 yılında kurulan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; 1700’ü aşkın çalışanı ile Adapazarı ve İzmit fabrikalarında Goodyear, Fulda, Sava, Debica ve Kelly markaları çatısı altında, tüketici lastikleri ve ticari lastikler üretmektedir