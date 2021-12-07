Kış lastiğinin önemi

Peki neden hava sıcaklığı düştüğünde kış lastiklerine geçmeniz gerekir? Goodyear, önümüzdeki soğuk kış mevsiminde aracınızın en iyi ayak izini çıkarması için kış lastiklerinin beş temel faydasını sıralıyor.

Daha fazla esneklik, daha fazla yol tutuş sağlar

Yaz lastiklerine oranla daha yumuşak hamurdan üretilmesi, kış lastiklerine daha fazla esneklik sağlar. Soğuk ve sert kış koşulları, lastik dişlerinin sertleşerek yol yüzeyine tutunmasının azalmasına yol açar. Kış lastiklerinin sıcaklıklar düştüğünde esneklik sağlamak üzere tasarlanmış olması nedeniyle, lastiğin daha büyük bir kısmı yola temas eder. Goodyear'ın Winter Grip Teknolojisi, düşük sıcaklıklarda kauçuğun daha esnek olmasını sağlayarak karlı ve buzlu zeminlerde daha iyi yol tutuşa olanak tanıyan yeni bir hamur bileşeni sunar.

Daha iyi çekiş gücü sağlayan özel kılcal kanallar

Lastik sırtında bulunan daha derin, daha belirgin ve farklı kılcal kanallar (sırtın enine açılmış ince yarıklar) karın yakalanmasını sağlar. Daha sonra kılcal kanallarda donan kar bir tür pençe veya krampon işlevi görerek, karlı zeminde yol tutuşu artırır. Bununla birlikte yumuşaklığını koruyan sırt deseni, buz üzerinde çekişi artırır. Böylece, dört çeker olmayan araçlar dahi yolu daha iyi kavrar.

Artırılmış kızaklama direnci

Daha kısa fren mesafesi teknolojisi

Goodyear UltraGrip 9+ ve UltraGrip Performance+ kış lastiklerinin özel hidrodinamik olukları, suyu lastik yüzeyinden hızla dışarı atar. Bu da lastik ve yol yüzeyi arasında su birikmesi nedeniyle lastiklerin yol tutuşu kaybetmesi anlamına gelen kızaklama riskini azaltır ve eriyen kar katmanıyla kaplı yollar gibi tehlikeli koşullarda çekişi artırır.

Goodyear'ın Snow Protect Teknolojisi, karla kaplı yollarda fren mesafesini azaltmak üzere tasarlanmıştır. Yeni UltraGrip Performance+ lastiklerde bulunan, Traction Protect Teknolojisi gibi çığır açan yeniliklerden bir diğeri de esnekliği artırılan gelişmiş reçine malzemesidir. Bu malzeme, frenleme kuvvetinin yol tutuşa daha iyi ve daha kolay dönüştürülmesini sağlayarak, ıslak ve kuru zeminde fren mesafesini, Auto Bild dergisinin yaptığı testlerdeki en yakın rakibine göre 1,5 metreye kadar kısaltır1.

Yüksek dayanıklılık, uygun fiyat

Kış lastikleri, daha güvenli olmalarının yanında, sadece kış aylarında kullanıldıkları taktirde standart lastiklere kıyasla daha dayanıklıdır. Yüksek sırt esnekliği aşınmalara karşı daha fazla direnç sağlarken, aynı zamanda dayanıklılığı ve kilometre ömrünü artırır. Bu lastikler yalnızca hava sıcaklığının düşük olduğu zamanlarda (genellikle Kasım ile Mart arası) kullanıldığından, yaz lastiklerinin daha uzun süre kullanılabilmesini de sağlar. Sıcaklıklar tekrar yükselmeye başladığında yaz lastiklerine geçmeyi unutmayın.

Goodyear EMEA Bölgesi Tüketici Lastikleri Teknoloji Müdürü Laurent Colantonio, konu hakkında şunları söyledi: "Goodyear'ın UltraGrip kış lastiği ürün grubunun sağladığı temel faydalar ve benzersiz özellikler, istikrarlı ve gelişmiş bir performans sunarken, düşük sıcaklıklarda daha güvenli sürüş sağlar."

(1) Auto Bild Sportscars (Almanya) – Sayı 11, Kasım 2019 – Lastik boyutu: 255/35 R 19 – Goodyear UltraGrip Performance+, Vredestein Wintrac Pro, Uniroyal MS plus 77, Continental WinterContact TS 860 S, Hankook Winter i*cept evo2, Michelin Pilot Alpin PA4, Kumho WinterCraft WP71, Toyo Snowprox S954, Nexen Winguard Sport 2, Nokian WR A4, Nankang SV-2 Winter Activa NK Snow. Islak zeminde, Goodyear lastikli test aracı saatte 100 km'den 0 km hıza 45,7 metrede gelirken, en yakın rakibinden 1,5 metre daha kısa bir fren mesafesi ortaya koydu. Karlı zeminde ise UltraGrip Performance+, en yakın rakibinden 0,4 metre daha iyi bir performans göstererek 27,6 metre fren mesafesi elde etti.

Goodyear hakkında:

Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden The Goodyear Tire & Rubber Company'nin, 23 ülkede 55 fabrikası, ABD ve Lüksemburg’da iki inovasyon merkezi ve bünyesinde yaklaşık 72.000 çalışanı bulunmaktadır. The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak 1961 yılında kurulan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; 2.000’e yaklaşan çalışanı ile Adapazarı ve İzmit fabrikalarında Goodyear, Fulda, Sava, Debica ve Kelly markaları çatısı altında, tüketici lastikleri ve ticari lastikler üretmektedir. Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında olan ve hisseleri Borsa İstanbul’da “GOODY” sembolüyle işlem gören Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.’nin ürünleri ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.goodyear.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.