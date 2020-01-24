Kış mevsiminde trafik kazası riski 6 kat artıyor





Lider oto bakım ve onarım markası AUTO KING, kış mevsiminde artan kaza oranlarına dikkat çekerek sürücüleri uyardı. Kış aylarında trafik kazası riski yaza göre 6 kat fazla. Dolayısla aracı kışa hazırlamak, maddi ve manevi hasarların önlenmesinde büyük önem taşıyor. Kışın araç başına ortalama maddi hasar maliyeti, parça işçilik dahil olmak üzere 1.295,00 TL + KDV’yi buluyor. Kışın artan trafik kazalarının temelinde buzlanma, aracı yolun durumuna göre kullanmamak ve kışa hazırlamamaktan kaynaklanıyor. Mekanik ve periyodik bakımlar, kazalarda yüzde 65-75 oranında bir düşüş sağlıyor.

Türkiye’de her gün, saatte 27 trafik kazası meydana geliyor. Bu kazalar günde ortalama 5 - 20 kişinin ölümüyle sonuçlanırken, 200’e yakın kişi de yaralanıyor. Yıl bazında değerlendirildiğinde yılda ortalama 5 - 6 bin kişi trafik kazalarında ölüyor ve 100 - 200 bin kişi de yaralanıyor. Bu kazaların yüzde 29’u araca yandan çarpma ya da çarpışma, yüzde 16’sı yayaya çarpma, yüzde 15’i ise aracın yoldan çıkması ile gerçekleşiyor. Kazaların meydana gelmesinin en önemli nedeni ise insan.

Araç bakımları kaza riskini yüzde 65-70 oranında azaltıyor

AUTO KING’in Genel Müdürü Engin Atakan, kışın artan trafik kazalarının temelinde buzlanma, olumsuz hava koşullarına bağlı görüş alanının azalması, aracı yolun durumuna göre kullanmamak ve kışa hazırlamamaktan kaynaklandığını söyledi. Kış aylarında kaza riskinin yaza göre 6 kat fazla olduğuna dikkat çeken Atakan, araçların kış aylarına girmeden bakımlarını yaptırmanın, kazalarda 65-75 oranında bir düşüş sağlayacağını belirtti. Kış aylarında araç başına ortalama maddi hasar maliyetinin, parça işçilik dahil olmak üzere 1.295,00 TL + KDV olduğunu söyleyen Atakan, aracı kışa hazırlamanın maddi hasarların önlenmesinde büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Lastiklerden sileceklere kazayı önleyen faktörler

“Kışın gerçekleşebilecek kazaları önlemek için araç lastiği değişiminin ve fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımının zamanında ve eksiksiz yapılması şart. Ayrıca, radyatörlere ve cam suyuna antifriz koymayı unutmamalı. Balatalar, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi, kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmeli” diyen Engin Atakan, alınması gereken önlemleri de şöyle aktardı: “Aracınızı kışa hazırlamak için lastik değişimi yapmaya, silecekleri yenilemeye, aküyü kontrol ettirmeye ve frenlerin bakımını yaptırmaya öncelik vermelisiniz. Yağışlı bir günde araç kullandığınızda iyi çalışmayan, yıpranmış silecekler sizi zor durumda bırakabilir. Yıpranmış silecekleri değiştirmeniz ve silecek suyunu da antifriz ilavesiyle soğuk havalara hazırlamanız gerekir. Soğuk havalar aracınızın akü kapasitesini de etkiler. Akünün, akü kablolarının, kutup başlarının ve akü sıvısının detaylı şekilde gözden geçirilmesi gerekir. Farların kontrolünün yapılması ve motor suyuna bakılması da büyük önem taşıyor. Elbette, tüm bunları tamamladıktan sonra kasko ve trafik sigortanızı da yaptırdığınızdan emin olun.”

AUTO KING olarak daha yüksek fiyatla hizmet veren yetkili servislere oranla yüzde 30 daha uygun fiyat sunduklarını, ek olarak mekanik bakım ve işçilikte yüzde 20 indirim kampanyasını hayata geçirdiklerini belirten Atakan; “Sürücülerin araçlarını gecikmeden kış koşullarına uygun hale getirebilmeleri için Türkiye çapında 47 ilde 56 servisimizde bakım hizmetleri veriyoruz. Amacımız müşteriyi özellikle kış aylarında artan kaza sonucu oluşan maddi hasarlardan korumak. Özellikle seramik kaplama, dolu gibi yoğun yağışlara karşı aracın boyasını kusursuz bir şekilde koruyan bir uygulama olduğu için kış aylarında müşterilerimize önerdiğimiz bir bakım” dedi.