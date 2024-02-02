Kışın Antifiriz Kullanımına Dikkat



Kış aylarında yaşanan düşük sıcaklıklar, araçların genel durumu ile birlikte performansını da olumsuz etkileyebiliyor. Sürüş güvenliği ve araç performansını korumak için, bu mevsimlerde antifriz kullanımı büyük önem taşıyor. Antifriz, soğuk hava koşullarında araç motorunu koruyarak donma riskini önlüyor ve motorun uzun ömürlü olmasına yardımcı oluyor.

Donmaya Karşı Tam Koruma

Oto temizliği ve bakımında profesyoneller çözümler sunan Expert by Fakir’in Radyatör Antifirizi, geniş bir araç yelpazesi için 4 mevsim üstün koruma sağlıyor. Soğuyan hava, araçların soğutma sistemi için önemli bir faktördür. Bu dönemlerde soğutma sistemi sıvı seviyelerini kontrol edip, antifriz seviyesini uygun olacak şekilde ayarlamak gerekiyor. Expert by Fakir Radyatör Antifirizi, benzinli ve dizel araçlarda güvenle kullanılabiliyor. Mono etilen glikoz bazlı ürün, soğuk havalarda donmaya karşı, sıcak havalarda su kaynatmaya karşı etkili oluyor. Düşük sıcaklıklarda karışım oranına bağlı olarak, donmaya karşı tam koruma sağlıyor.

Antifiriz Kullanımı Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doğru antifriz kullanımı ve düzenli araç bakımı ile kış mevsimini güvenli ve sorunsuz bir şekilde geçirmek mümkün. Kış mevsiminde antifiriz kullanımı hakkında aşağıdakilere ayrıca dikkat etmek gerekiyor:

Antifriz Seçimi

Doğru Oranlarda Kullanım

Antifriz, aracınızın soğutma sistemini korumak için kullanılır. Doğru antifriz tipini seçmek, aracınızın spesifik ihtiyaçlarına uygun koruma sağlar. Üretici tavsiyelerini dikkate alarak veya bir uzmana danışarak doğru antifrizi seçmeyi unutmayın.

Antifrizin su ile doğru oranlarda karıştırılması önemli. Bu oranlar, donma ve aşırı ısınma riskini en aza indirir. Antifrizin etkinliği su ile doğru oranda karıştırıldığında en üst düzeye çıkar.

Düzenli Kontroller

Kış aylarında aracınızın antifriz seviyelerini düzenli olarak kontrol edin. Eksiklik varsa, uygun antifriz ekleyerek koruma seviyelerini doğru tutun. Aynı zamanda, soğutma sistemindeki herhangi bir sızıntıyı da kontrol etmek önemlidir.

Profesyonel Bakım

Eğer antifrizle ilgili bir sorun yaşarsanız veya düzenli bakım konusunda güvende hissetmiyorsanız, bir otomobil servisine başvurun. Uzmanlar, aracınızın soğutma sistemi ile ilgili her türlü sorunu tespit edip çözebilir.