Kışın güvenli sürüş için 3 konuya dikkat!

Teknoloji şirketi ve Premium lastik üretici Continental kış mevsiminde güvenli sürüş için sürücüleri bilgilendirdi. Kışın lastik konusunda yapılmaması gereken üç hatayı; geç lastik değişimi, yetersiz basınç ve agresif bir sürüş tarzı olarak sıralayan Continental Lastik Uzmanı Andreas Schlenke, kış lastiklerinin yanlış kullanımının sürüş güvenliğini nasıl tehlikeye attığını ve hataların nasıl önlenebileceğini açıkladı.

Kış, sürücülerin en az sevdikleri mevsim olabilir. Çünkü yolların tehlikeli olmasının yanı sıra kışa hazırlıksız yakalanmak ve trafikte ön görülemeyen durumlar, kış aylarında sürüşü daha da zorlaştırır. Continental Lastik Uzmanı Andreas Schlenke, bu soğuk mevsimi yolda güvenli bir şekilde geçirmek için özellikle üç konuda yapılması gerekenlere dikkat çekiyor.

İlk hata: Geç lastik değişimi

İkinci hata: Lastik basıncının kontrol edilmemesi

Dondurucu bir sabah işe giderken yaz lastiklerinizi değiştirmeyi düşünüyorsanız artık kış lastiklerine veya dört mevsim lastiklere geçmenin zamanı gelmiş demektir. Kış lastikleri, özellikle yoğun kar yağışı veya dağ yollarının olduğu bölgelerde yol güvenliği açısından son derece önemlidir. Kış lastiklerinin kauçuk bileşimi, soğukta daha iyi bir yol tutuşu ve fren performansı sağlar. Ayrıca sırt desenleri, ıslak yollar, buz ve kar için özel olarak tasarlanmıştır. Andreas Schlenke, "Kış lastiklerinin diş derinlikleri, özellikle karda yol tutuşu açısından çok önemlidir, çünkü sürüş anında kanallara sıkışan kar, yoldaki karla kenetlenerek kaymayı önleyen bir sistem görevi görür" diyor.

Kış mevsiminde lastik basıncı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Çünkü sıcaklıkların düşmesi, lastik basıncının her 10°C'de 0,07 ila 0,14 bar arasında azalmasına neden olur. Andreas Schlenke, “Doğru lastik basıncı, yalnızca gerekli yol tutuşu ve çekişi sağlamakla kalmaz ayrıca yakıt tüketimini düşürerek CO 2 emisyonlarını da azaltır” diyor. Lastik basıncı izleme sistemi olan araçlarda da kış aylarında lastik basıncının düzenli olarak kontrol edilmesi öneriliyor.

Üçüncü hata: Lastikleri yanlış kullanmak

Mevsimsel lastikleri zamanında değiştirmek sürüş güvenliği açısından çok önemlidir. Ancak yanlış ve bilinçsizce kullanılan lastiklerin sadece değiştirilmesi değil, tamamen yenilenmesi de gerekebilir. Bu, yanlış depolama veya dikkatsiz sürüş tarzından kaynaklanabilir. Andreas Schlenke, "Lastiklerin sürdürülebilir ve hepsinden önemlisi güvenli kullanımı için sürücülerin kışın öngörülü bir sürüş tarzını benimsemeleri, ani hızlanma ve ani frenden kaçınmaları gerekir" diyerek bu durumu açıklıyor. Kış lastiklerinin yaz aylarında doğru şekilde saklanmasıyla da ömürleri ciddi anlamda uzuyor. Schlenke, "Her şeyden önce lastiklerin karanlık ve serin bir yerde depolanmaları önemlidir" diye doğru saklama koşullarına da dikkat çekiyor.

Continental Hakkında

Continentalyolcu ve ürünlerin sürdürülebilir ve birbiriyle bağlantılı hareketliliğini sağlayan ileri teknolojiler ve hizmetler geliştirmektedir. 1871 yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. 2020 yılında 37,7 milyar euro satış rakamına ulaşan Continental, halen 58 ülkede ve pazarda yaklaşık 193.000kişiyi istihdam etmektedir. 2021 yılında şirket kuruluşunun 150. yılını kutlamaktadır.

Lastik İş Kolu, dünya çapında 24 üretim ve geliştirme merkezini bünyesinde barındırmaktadır. Continental, 56.000 üzerinde çalışanı ve 2020 yılında ulaştığı 10,2 milyar euro satış rakamı ile sektörün önde gelen lastik üreticilerinden biridir. Lastik üretiminde teknoloji liderleri arasında yer alan Continental, binek, ticari ve özel araçların yanı sıra çift tekerlekli araçlarda da geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ar-Ge alanında süregelen yatırımlarıyla Continental güvenli, tasarruflu ve çevre dostu mobiliteye büyük katkı sağlamaktadır. Lastik Grubunun portföyü arasında lastik ticareti ve filo uygulamaları için hizmetler ile ticari araç lastikleri için dijital yönetim sistemleri de yer almaktadır.