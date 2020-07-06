Koronavirüs ekspertiz merkezlerini harekete geçirdi





Tüm dünyayı sarsan ve hızla tüm ülkelere yayılan COVID-19 salgını sebebiyle internet üzerinden alışverişlere ilgi artıyor. Sosyal mesafe kuralları gereğince sıfır araçların showroomlarda gösterilme imkânının kalmaması nedeniyle, alıcılar online ikinci el araç piyasasına rağbet gösteriyor. Satın alma alışkanlıklarının değişmesi sayesinde tüketiciler zamandan tasarruf ederken, almak istedikleri araçların ekspertiz raporlarıyla, aracın mevcut durumu hakkında tüm detayları araç ilan sayfalarında inceleyebilme imkanına sahip oluyor. Kurumsal ve bağımsız ekspertiz firmalarından alınmış raporlar tüketiciye güven verirken alıcının araç konusunda soru işaretlerinin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger pandemi sürecinde sektörde alınan önlemleri ve getirilen yenilikleri anlattı...



Online randevu sistemi alıcıların ihtiyaç ve taleplerini karşıladı mı?



Dünya’nın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde oto ekspertiz taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz, müşterilerimizin randevularını mutlaka şubelerimize gelmeden önce internet sitemiz üzerinden veya çağrı merkezimiz aracılığıyla almalarını rica ediyoruz. Bu sayede şubelerimizde sosyal mesafenin korunmasını sağlayarak hem müşterilerimiz hem de çalışan personellerimiz için gereken sağlıklı süreci koruyabiliyoruz.

TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger

İlk kurulduğumuz günden bu yana hizmetimizi en üst seviyelere taşımak ve sektörde öncü olmak amacıyla çalışıyoruz. Bunun için hizmet ağımızı ve ürün çeşitliliğimizi genişletmenin yanı sıra müşterilerimize en hızlı şekilde hizmet verebilmek adına da geliştirmeler yapıyoruz. Bu geliştirmeler sayesinde müşterilerimiz randevu sistemimizde kendilerine uygun gün, saat, lokasyon ve paketleri hızlı bir şekilde tercih ederken şubelerimizde sıra beklemeden işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Online randevu sistemine artan ilgiyle birlikte tüketiciler zamandan tasarruf ederken, almak istedikleri araçların ekspertiz raporlarıyla, aracın mevcut durumu hakkında tüm detayları araç ilan sayfalarında inceleyebilme imkanına sahip oluyor.



Ekspertiz merkezlerinde koronavirüse karşı alınan önlemler neler?



TÜV SÜD D-Expert’in oto ekspertiz noktalarında virüse karşı hem çalışanlar hem de müşterilerimizin sağlığı için gereken önlemler alınmıştır. Bu önlemleri hem müşteri hem de çalışanlarımız açısından ikiye ayırarak incelemek mümkündür. İlk olarak personellerimizi korumak adına ekspertiz için getirilen araç ekspertiz öncesi dezenfekte edilmektedir. Ekspertiz esnasında eldiven ve maske kullanmaları zorunlu tutulmaktadır. Araç kabul görevlisi personellerimizin bu önlemlere ek olarak göz siperliği de kullanmaktadırlar.

Şubelerimize araçlarını ekspertiz yaptırmak için gelen müşterilerimiz ise sosyal mesafelenme kurallarına riayet edecek şekilde, araçlarının işlemi yapılırken sürekli havalanan hijyenik bekleme salonlarımızda misafir edilmektedir. Ayrıca şubelerimizde müşterilerimiz için el dezenfektanı bulundurulmaktadır.



Koronavirüs salgını ikinci el araç piyasasını nasıl etkiledi?



Her sektörde yaşanan yavaşlama ikinci el araç ekspertiz sektörüne de sirayet etmiştir. İkinci el araç satışlarının azalmasıyla ekspertiz firmaları da zor zamanlardan geçmeye başlamıştır. Bununla birlikte tüketicilerin satın alma alışkanlıkları değişmiş ve ikinci el araç sektöründe Online Satış Platformlarından yapılan satışlar salgın öncesi döneme göre azalmış olmasıyla birlikte geçen yıllara göre artış göstermiştir.



Sektörde normalleşme süreci ne zaman başlayacak?

Bilim kurulunun tavsiyeleri ve hükümetimizin belirlediği normalleşme planıyla beraber hem ikinci el araç hem de ekspertiz sektöründe az da olsa hareket başlamıştır. Salgın öncesi döneme hızla dönmemiz beklenemezken, yeni normale alışma sürecindeki önümüzdeki 2 ay içerisinde alınacak önlemler sayesinde ikinci el araç ticaretinin de toparlanacağını düşünüyoruz.