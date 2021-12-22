Kârı 20 milyar dolar azalan otomotiv sektörü kritik virajda
Pandemide çip krizinin yarattığı üretim kesintileriyle kritik bir virajdan geçen otomotiv sektöründe yan sanayinin rekabet gücü zayıfladı. Dijitalleşmenin yan sanayiye rekabet gücü ve verimlilik kazandırdığını belirten QMAD Genel Müdürü Mehmet Bulduk, “Otomotiv ekosisteminde kendine önemli bir yer edinen yan sanayiyi kapsayan bir dönüşümü hayata geçirmenin yolu, proje yönetimini dijitale taşımaktan geçiyor” dedi.
Proje yönetimine entegre çözüm
Ara sanayide tedarik aşamasından üretime ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar, ürün ve hizmetlere dair tüm süreçlerin dijitalleşmesinin proje yönetiminin en önemli operasyonlarından biri olduğuna değinen Mehmet Bulduk, konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu: “QMAD olarak sadece otomotiv yan sanayiye özel geliştirdiğimiz web tabanlı yazılım programlarımızla proje yönetimine entegre bir çözüm sunuyoruz. Kapsamlı ve özelleştirilebilir bir yapıya sahip programlarımızla yan sanayinin satış, proje ve üretim aşamalarının tümünü tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlıyoruz. Bu sayede kullanıcılar rekabet gücü elde ederek tercih edilir hale geliyor. Yazılımlarımızın parametrik ve kullanıcı dostu arayüzünün yanı sıra çoklu dil seçenekleriyle üretim faaliyetlerine esneklik getiriyoruz. Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu özelliklerle şekillenen yazılımımız, hatırlatma ve eskalasyon hizmetiyle de faaliyetler sırasında oluşabilecek aksaklıkların önüne geçiyor.”
Üreticilerle aynı dili konuşan çözüm ortaklığı
Dijitalleşmenin getirdiği güvenlik riskinin yan sanayinin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin önünde engel oluşturabileceğini belirten Mehmet Bulduk, “QMAD olarak uzun yıllara dayalı deneyimimizle üreticilerle aynı dili konuşan bir ekibe sahibiz. Güvenlik kaygısını ortadan kaldıran yazılım programlarımızla üreticilerle çözüm ortaklığı kuruyoruz. Sunucu bazlı çalışan yazılım programlarımıza, internetin olduğu her yerden erişilebiliyor. Böylece üreticiler tüm verilerini kontrol altında tutarken, işlerini mekân ve zamandan bağımsız bir şekilde sürdürebiliyor. ERP sistemleriyle uyumlu olarak işlerin anlık takibi yapılabiliyor” diye belirtti.
Bütçeye uygun kiralanabilir, taahhüt gerektirmeyen çözümler
Geliştirdikleri yazılım programlarıyla yan sanayinin mühendislikten kontrol ve risk yönetimine, bakım ve eğitim faaliyetlerinden laboratuvar yönetimi ve raporlamaya kadar tüm iş süreçlerini dijitalleştirdiklerini kaydeden QMAD Genel Müdürü Mehmet Bulduk, “PC, tablet ve telefon gibi tüm cihazlarla uyumlu yazılım programımızı kullanıcılar kiralayabiliyor. Bu sayede kullanıcıları bütçelerine uygun taahhüt gerektirmeyen çözümlerle buluşturuyoruz” dedi.