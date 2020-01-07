Lider Mitsubishi L200, tahtı bırakmıyor!

Mitsubishi Motors’un en iddialı 4x4 modeli olan lider L200, ODD verilerine göre 2019 yılında pick-up segmentinin açık ara lideri oldu. Son 2 yıldır üst üste segmentinde lider olan Mitsubishi L200, 2020 yılında da liderliği kaptırmayacağından emin.

2018 yılında yüzde 23 pazar payıyla Türkiye’ nin en çok tercih edilen pick up’ ı olan Mitsubishi L200, ODD verilerine göre 2019 yılında Pazar payını yüzde 27’ ye çıkararak lider oldu. En yakın rakibinden yüzde 72 daha fazla satış yapan ve Türkiye pazarında son 2 yıldır en çok satılan pick-up unvanına sahip Mitsubishi L200, 2020 yılı için de çok iddialı. Dayanıklılık, sağlamlık, denge ve dinamizmi birleştirdiği yeni kasasıyla lider L200, Eylül ayında gerçekleştirdiği lansmanından sonra kullanıcıların büyük beğenisiyle karşılandı.

Mitsubishi L200, ilk kez lanse edildiği 1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adet, Türkiye’de ise 75.000 adetten fazla satıldı. Mitsubishi Motors Corporation’ın en önemli pick-up pazarları arasında bulunan Türkiye, dünyanın en büyük 20 pick up pazarından birisi olarak kilit bir rol üstleniyor.

“2020 yılını da lider kapatacağımıza inancımız tam”

Otomotiv pazarında yaşanan daralmanın 2019 yılında faiz indirimi ve kampanyaları tetiklediğini vurgulayan Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, L200 satışlarıyla mevcut pazarda 2019 yılını da lider kapatmaktan gururlu olduğunu belirtti. “Otomotiv alımlarının yüzde 80’i kredili olarak gerçekleşiyor ve faiz oranlarının bunun üzerinde güçlü bir etkisi var. Bu noktada otomotiv alıcılarına destek olan kampanya kurgularımızı 2019 yılı boyunca sürdürdük. 2020 yılında da tüketicilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. L200, Türkiye’ de bugüne kadar 75.000 adedin üzerinde satılmış başarılı bir model. 2019 yılında da pick-up satışlarında açık ara pazar lideriyiz. Yeni Mitsubishi L200’ün Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz lansmanı sonrası, sağlamlık ve dayanıklılığa ek olarak tasarım çizgilerinin kavuştuğu modern görünüm ile bireysel kullanıcıların pick-up’a artan ilgisini de satış rakamlarımızda görebiliyoruz. 2020 yılını da lider kapatacağımıza inancımız tam.” dedi.

Lider L200, yeni tasarımıyla dikkat çekiyor

Yeni nesil L200, güvenlik donanımları, geliştirilmiş yol ve arazi performansı, tam zamanlı “Super Select 4WD II” dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen “Off Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi ve otomobil konforunu aratmayan iç tasarım özellikleriyle en iddialı 4x4 pick-up modeli olarak sınıfında standartları belirliyor. L200’ün yeni versiyonunda ön kaput yüksekliği artarak daha maskülen, güçlü ve karizmatik bir görünüm sunuyor.

Keskin çizgilere sahip gövde hatları, genişletilmiş çamurlukları ve parlak vurguları ile yeni nesil L200, sağlam ve güçlü pick-up algısını, modern bir görünümle birleştiriyor. Dayanıklı, sağlam ve dinamik yeni nesil L200, Mitsubishi Motors’un dünya çapındaki yük taşıma performansı en üst düzeyde olan modeli. Yeni nesil L200 geliştirilen dört yeni renk alternatifleriyle tüketicilere sunuluyor; Elmas Beyaz, Bakır Turuncu, Grafit Gri ve Opak Kırmızı.