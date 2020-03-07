Lüks Grand Tourer’ın geldiği son nokta | Bentley Mulliner Bacalar

Üstü açık, sürücü odaklı Grand Touring konseptinin geldiği son noktayı temsil eden Bentley Bacalar’ın 6,0 litrelik W12 TSI motoru 659 PS (650 bhp) güç üretiyor. Müşterilerin zevklerine göre özel olarak tasarlanacak otomobilden sadece 12 adet üretilecek.

Grand Tourer konseptinin gelmiş geçmiş en iyi temsilcisi olan Bentley Mulliner Bacalar, Bentley'nin İngiltere'nin Crewe kentindeki merkezinde görücüye çıktı. Sadece 12 adet üretilecek otomobil bu sayede, bir yandan otomobilin nadir bulunma ve ayrıcalık özellikleri temin ederken, diğer yandan mümkün olan en üstün lüks ve nefes kesici performansı da müşterilerine sağlıyor. Her model, müşterinin kişisel zevklerine göre Bentley Mulliner'in Crewe'deki atölyesinde el hüneriyle üretilecek.

Otomobil, adını Meksika'nın Yucatan yarımadasında bulunan, nefes kesici doğal güzelliği ile ünlü bir göl olan Laguna Bacalar'dan alarak Bentley’nin 2015 yılında Bentayga ile başlattığı otomobillere önemli yerlerin adını verme stratejisini sürdürüyor. Tamamen yeni ve son derece adaleli bir gövde ile tavanı açık bir Barchetta tasarımı çerçevesinde sayısız opsiyon ve malzemeyi bünyesinde barındıran her Bacalar, Bentley Mulliner tasarım ekibi ile müşteri arasındaki doğrudan etkileşimin sonucu son derece benzersiz bir otomobile dönüşecek. Bentley Mulliner'in gurur dolu geçmişi 1500'lü yıllara kadar uzanıyor. Bu nedenle, çarpıcı özellikleriyle ön plana çıkan Bacalar, otomobil tasarımı sanatındaki yaklaşık 500 yıllık uzmanlık ve mirasın zirvesini temsil ediyor.

Kılı kırk yaran seçkin 12 kişi için

Bentley Motors Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Adrian Hallmark şunları kaydetti: “Bacalar'da iki koltuklu üstü açık bir deneyime yönelik tamamen ısmarlama bir Bentley yarattık ve geçen yılki yüzüncü yıl kutlamalarımız çerçevesinde ilk kez EXP100GT otomobilinde ön plana çıkarılan geleceğe dönük bir dizi unsura yer verdik.Nadir ve dikkat çekici bir Bentley olarak göze çarpan Bacalar, açıkça ifade edildiği üzere, şu anda üretilen 12 otomobilden birini birlikte yaratacak, toplayacak, sürecek ve bunların değerini bilecek sadece 12 kılı kırk yaran insan için olağanüstü ve işbirliğine dayalı bir deneyim olacak. Müşterilerimiz en rafine ısmarlama, el hüneriyle işlenmiş otomobilleri yaratmak ve hayal gücümü ve kabiliyetlerimizin sınırlarını zorlamak üzere ekibimizle kılı kırk yaran otomobil tutkunlarını bir araya getiren Bacalar konusunda en az bizim kadar heyecanlı."

Bentley Bacalar'da olağanüstü bir sürüş deneyiminin ortaya çıkarılması için ısmarlama, el yapımı lüks en son teknoloji ile bir araya geliyor. Bentley Mulliner tarafından hayata geçirilen yepyeni bir gövde yapım sürecinin ön plana çıktığı Bacalar'ın kalbinde eşsiz 6,0 litrelik W12 TSI motorunun geliştirilmiş bir versiyonu bulunuyor. Dünyanın en gelişmiş 12 silindirli motoru olan W12 TSI 650 HP güç ve 900 Nm tork üretiyor.

Bacalar'ın çift kavramalı, sekiz vitesli şanzımanı daha hızlı ve daha verimli vites geçişleri sağlıyor. Tüm koşullarda daha hızlı yanıt veren bir sürüş, olağanüstü kontrol ve mümkün olan en iyi ayarların sağlanması amacıyla adaptif şaside Bentley'nin 48 volt'luk akıllı Dynamic Ride System'i bulunuyor. Hava süspansiyon sistemi sürüş konforunu ve yana dönüşü kontrol ederek yolcuları aşırı hareketlerden koruyor ve Bacalar'ı zahmetsizce duyarlı hale getiriyor. Gelişmiş bir Aktif Dört Çeker Sistemi ön ve arka tekerlekler arasındaki tork dağılımını ayarlıyor. Bu sistem, optimum verimlilik ve dinamik performans için Bacalar'ın normal sürüş esnasında mümkün olduğunca arkadan çekişle gitmesini sağlıyor.

Eşsiz Sarmalayıcı Bir Kokpit

Lüks kabinin içinde Bentley ustaları eşi benzeri olmayan bir kokpit yarattı. Bacalar'ın mimarisi, Bentley Mulliner tasarımcılarının sadece iç ve dış mekanı harmanlamakla kalmayıp aynı zamanda iki koltuklu otomobil karakterini 'sarmalayacı' bir kokpit tasarımıyla vurgulayan bir tema oluşturdu. Hat ve yüzey uygulaması bakımından saf bir nitelik taşıyan sarmalayıcı tasarım dik açılı bir orta konsoldan iç panele ve oradan da kapı panellerine doğru uzanıyor. Ardından, bu öğeler koltukların arkasındaki eşsiz tasarıma sahip yarı kapalı bir bagaj bölmesine doğru sarmalayıcı bir etki yaratıyor.

Maharetle yaratılan bu alan neredeyse 140 yıldır otomotiv endüstrisi için lüks valizler tasarlayan İtalyan şirketi Schedoni'nin ısmarlama valizleri için tasarlandı. Sadece Bacalar için tasarlanan opsiyonel valiz kabinin döşemesi ve trimiyle mükemmel uyum sağlıyor. Bu iki bagaj 'kapsülü' içten dışa doğru uzanarak koltukları sarıyor ve gerçek bir iki koltuklu otomobil kabini yaratıyor.

Araçta her ayrıntı benzersiz bir şekilde tasarlandı. İkonik 'boğa gözü' menfezler için yeni, pürtüklü bir tasarım oluşturuldu - direksiyon simidi kumandaları, medya ve iklim kumandaları ve hatta incelikli hoparlör kapakları gibi iç alanlarda da bu tasarım kullanıldı. Her unsurda tasarımı daha da keskin hale getirecek Midnight Black Titanium gibi detaylar kullanılarak rafine ve Koyu Bronz bir detaya yer verildi. Detayların daha fazla ön plana çıkarılması amacıyla, ana kumandalar üzerinde koyu, eloksal titanyum kaplama ve ikonik boğa gözü hava menfezlerinde metalik koyu bronz renk kullanıldı.

Her otomobil Bentley Mulliner ekibi ile birlikte tasarlanıp yaratıldığı için, iç mekanın tasarımına son şekli istenen şekilde verilebiliyor. Mevcut birçok Bentley rengi ve malzemesi kullanılarak her otomobil ayrı olarak tasarlanıp yaratılacak. Koyu bir 'tonsürton' karakterinin yaratılması amacıyla en iyi Beluga derisi Bentley'nin tarihe kazınmış yarı parlak derisi ile dikkatli bir şekilde birleştiriliyor. İlk demonstrasyon otomobilinde kullanılan Bentley Mulliner Khamun derisi sarmalayıcı kabin temasını yansıtırken, yeni ve benzersiz Yellow Flame dış gövde boyasını mükemmel bir şekilde tamamlıyor.

Yine eşsiz bir teknoloji Bentley Döner Ekran

Elin temas ettiği tüm unsurlar Bacalar'a özel olarak tasarlandı. Yeni D şeklindeki bir direksiyon simidinde kontrast renkli işaretleme bandına sahip Alcantra kaplamalar dikkat çekiyor. Vites topuzunda da Koyu Bronz detaylara sahip Alcantara kaplama kullanılıyor. Eşsiz deri kayışlı kapı açma ve emniyet kemeri açma mekanizmaları, benzersiz dijital gösterge paneli ve benzersiz bir anahtar tasarımı lüks kabini daha da iyi bir tasarıma kavuşturuyor.

Orta konsolun merkezinde ünlü Bentley Döner Ekranı bulunuyor. Bentley bu dijital MMI ekranını müşterinin yapılandırılabileceği bir ana ekran olarak zarif bir şekilde tasarladı. Sistemde 40 hareketli parça bulunuyor ve sistemin etrafında motorun çalıştırılması sonucu yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran ortaya çıktığında Riverwood kaplaması dikkat çekiyor.

Yapılandırılabilir üç pencere sayesinde, telefon, medya ve navigasyon gibi sürücünün tercih ettiği işlevler görüntülenebiliyor. Arayüz, yapılandırılmış ve takip edilmesi kolay menülerle modern bir akıllı telefon gibi çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bentley Döner Ekranın üçüncü bileşeni olarak, dış sıcaklık, pusula ve kronometreyi gösteren üç zarif analog kadran bulunuyor - bu göstergeler, sürücü dijital detoks yapmak istediğinde dokunmatik ekrana bir alternatif oluşturuyor.

Ayrıca, 12 otomobilin her birine özgü armayı taşıyan eşsiz bir saat kadranı bulunuyor. Otomobil sahipleri kıymetli işlemelerden eşsiz kaplamalara, sürücü kumandalarına her koltukta benzersiz Bacalar işlemesinin oluşturulması için gereken 148.199 ayrı dikişe kadar bir Bentley otomobilinde daha önce görülmeyen ayrıntıları ve parçaları keşfedecek.

Sürdürülebilir İşçilik ve Etik Kaynaklardan Gelen Malzemeler

Bentley, yeni Bacalar'ı yaratmak için özenle seçilmiş sektör uzmanlarıyla işbirliği yaptı. Bu firmaların her biri en iyi işçilik örneklerini sergilemek üzere sürdürülebilir ve yenilikçi teknikler ve etik kaynaklardan tedarik edilen malzemeleri kullanıyor.

Kabinin en dikkat çekici noktası olan sarmalayıcı iç kabin İngiltere'nin Doğu Anglia'daki Fenlands bölgesinde bulunan turbalıklar, göller ve nehirlerde 5.000 yıldır korunmuş ve doğal olarak devrilen ağaçlardan elde edilen sürdürülebilir bir ahşap olan nadir Riverwood kullanılarak tasarlandı. Bu zarif ahşap, binlerce yıldır ıslak topraklarda müdahale edilmeden yatması sonucu meydana gelen çarpıcı siyah estetik görünümü nedeniyle seçildi. Ahşap, hasarı önlemek ve eşsiz, doğal özelliklerini korumak için uzun bir süre boyunca kontrollü bir ortamda hava ile kurutuluyor. Bir kez cilalandığında, iç panel tam anlamıyla ikiye ayrılıyor ve 3 mm krom şeritle bölünmüş bir üst ve alt bölüm meydana geliyor. Riverwood'un üst kısmı açık gözenekli şekilde bırakılıyor ve bu sayede cilanın dokusu ve rengini açığa çıkaran yarı mat bir kaplama oluşturuluyor.

Alt panellerde çok parlak bir kaplama söz konusu ancak geleneksel sürece modern bir dokunuş gerçekleştiriliyor. Bacalar'ın iç panelinin alt kısmında ciladan yüksek parlaklıkta bir piyano siyahına kusursuz bir geçiş sağlanıyor ve sağlanan benzersiz kaplamalar daha da belirgin hale geliyor. Bacalar'ın tavanının bulunmaması nedeniyle, bu çarpıcı kakmacılık şaheseri otomobilin dışından rahatça görülebiliyor.

Bentley Mulliner incelikli bir terzinin elinden çıkmış bir elbiseye benzeyen ısmarlama doğal yün kumaş üretmek için geleneksel bir İngiliz tekstil fabrikasıyla da işbirliği yaptı. Bentley Mulliner, Bacalar'a özel ve benzersiz bir dokuma kumaş yaratmak için asırlardır kullanılan bu yöntemlerin ortaya çıkardığı uzmanlık ve bilgi birikiminden yararlandı ve müşterilerin kendi ısmarlama kumaş karışımlarını birlikte oluşturma seçeneği sunuyor.

Geleneksel yöntemlerle üretilen bu kumaş koltukların kenarlarında, sırt bölümlerinde ve başlıkların yan kısımlarında kullanılıyor. Söz konusu kumaş iç tasarım hatlarından orta konsolun yan kısmına, alt gösterge paneline ve kapılara doğru uzanıyor.

Lüks paspaslar en kaliteli doğal iplikler kullanılarak İngiltere'deki geleneksel Wilton dokuma tezgahlarında dokunmuş en iyi kumaşlardan üretiliyor. Wilton dokuma tezgahlarında dokunmuş saf yünden imal edilen uzun havlı halılar ayak boşlukları ve arka bagaj bölmesi için elle üretilirken, koltuklarda bulunan işleme desene uyumlu bir şekilde hazırlanıyor.

Bacalar'da kullanılan boyalar bile sürdürülebilir özelliklere sahip oldukları için özel olarak seçilmiştir. Pigment; keskin hatlı dış gövdenin draması, biçimi ve konturlarını farklı ışık şartlarında yoğunlaştıran çarpıcı bir renk geçişini yansıtıyor.

Pigment, demir oksit ile kaplı sentetik olarak ima edilen ufak silikon dioksit levhalardan oluşuyor. Bu sentetik işlemde yüzde 90 saflığa sahip silikon dioksit oluşturulması amacıyla pirinç endüstrisinin bir yan ürünü olan pirinç kabuğu külü kullanılıyor ve böylece pirinç kabuğu depolama sahası atıkları azaltılıyor.

Her Bacalar, dünyanın lüks otomobil üretiminde sertifikalı ilk karbon nötr fabrikası olan Crewe'deki Bentley fabrikasında Mulliner'in özel atölyesinde el hüneriyle üretilecek.

Mulliner Efsanesi

Ismarlama zanaatkarlık geleneği, Mulliner'in saraç olarak kurulduğu 1500'lerden beri nesilden nesle aktarılmıştır. 1760'lı yıllarda, Mulliner aile şirketi at arabalarına gövde yapım işine atıldı ve İngiliz Kraliyet Postası için taşıma ve bakım arabaları imal etmek için görevlendirildiğinde üne kavuştu. Motorlu otomobilin icadıyla birlikte, şirket at arabalarından uzaklaştı ve mekanik tahrik amaçlı otomobil gövdesi yapımına odaklandı.

O zaman bağımsız bir şirket olan Mulliner, Londra'da düzenlenen 1923 Olympia Fuarı için ısmarlama, 3 litre motorlu, iki koltuklu bir Bentley otomobili hazırladı ve iki şirket arasında onlarca yıl sürecek bir bağın oluşmasını sağladı. Mulliner, sadece 1920'li yıllarda 240'ı aşkın Bentley şasisine gövde üretti ve yeni gövde üretim firmalarının en iyisi olarak ün kazandı.

Bu tasarımlardan belki de en ünlüsü, hala tüm zamanların en güzel otomobillerinden biri olarak kabul edilen 1952 model R-Type Continental'a yönelik Mulliner tasarımıdır. Dönemin en hızlı, dört koltuklu spor otomobili olan R-Type'ın ikonik güzelliği, günümüzde Bentley Continental GT vasıtasıyla tasarım dünyasını etkilemeye devam ediyor.

Mulliner, 1959'da şirketin bir parçası haline gelerek Bentley ile olan ortaklığını perçinledi. Daha sonra Bentley'nin Crewe'deki merkezinde bulunan eski mühendislik ve deneyimleme departmanına taşındı ve o zamandan beri orada bulunuyor. Günümüzde, şirketin 40 yılı aşkın Mulliner deneyimine sahip uzmanlardan, onlarca yıl boyunca geliştirilen üretim becerilerini öğrenen çıraklara kadar yaklaşık 40 çalışanı bulunuyor.