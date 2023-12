MAN, 2023 yılını ödüller, başarılarla, rekorlarla geride bıraktı



MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., MAN Truck & Bus bünyesinde her yıl dünya çapında en iyi performansı sergileyen ülkeye verilen ‘Market of the Year’ ödülünü üst üste 3’üncü kez Türkiye’ye getirerek, pazardaki iddiasını ortaya koydu.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, “2022 yılı kamyon pazarı, son 10 yılın en yüksek ikinci pazarı olmuştu.

2023 yılında ise deprem felaketi, Mayıs ayı seçimlerinin yol açtığı belirsizlik, yüksek enflasyonu düşürme amaçlı parasal sıkılaştırma ve kredi sınırlama politikaları gibi faktörler kamyon pazarını zorlayan etkenler oldu. Ancak tüm bunlara rağmen 2023 yılı ise henüz ilk 10 aylık verileriyle dahi 2022 yılını neredeyse yakalamış durumda. 2023 ilk 10 ayındaki kamyon satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik büyüme gösterdi” açıklamasında bulundu.

OTOBÜS

2023 yılında seyahat otobüsünde rekor pazar payına ulaşan MAN, belediye ve şehir içi otobüs satışlarında da önemli başarılara imza attı.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, “Lion’s Coach 2023’te de seçkin firmaların öncelikli tercihi olmaya devam etti ve kendi rekorunu kırarak seyahat otobüsü pazarında yüzde 22’nin üzerinde bir paya ulaştı. Bununla beraber Belediye Otobüsü pazarında ise yaklaşık yüzde 8’lik pazar payına sahip olduk.

MAN otobüslerinin, üstün nitelikleri ile elde ettiği prestijli ödül koleksiyonuna, elektrikli şehir içi otobüsümüz MAN Lion's City E de eşlik ediyor. Sıfır emisyon ve etkileyici menzili, çevre dostu motoru, ileri teknolojisi ve etkileyici efektif tasarımı ile MAN Lion's City E, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl ve 2024 yılına ait ödülleri topladı. Avrupa pazarında kısa sürede yüzde 13 pay ile ikinci sıraya oturan Lion’s City E için Türkiye’de de, ilerleyen süreçte önde gelen büyükşehir belediyelerimizle iş birliği yapmayı hedefliyoruz” dedi.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Müşterilerine en yüksek standartlarda hizmet vermeyi kendine görev edinen2023 yılında yeni açmış olduğu servis noktaları ile hizmet ağını genişletti, güçlendirdi.

Son bir yıl içerisinde İstanbul Anadolu yakası, Kayseri ve Antalya olmak üzere 3 ilave servis noktasını hizmete açtıklarını belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Müşteri Hizmetleri Direktörü Aydın Yumrukçal, “Bir taraftan ilave servis yatırımları yaparken diğer taraftan da mevcut noktalardaki tesislerimizi daha modern hale getiriyoruz. Yaptığımız yenilik ve attığımız adımlar sayesinde bugün Türkiye pazarına daha iyi ve yaygın hizmet sunmaktayız” dedi.

TOPUSED

MAN TopUsed, 2023 yılında avantajlı kampanyaları, müşteriyi düşünen çözüm önerileri ve hizmet kalitesi ile ikinci elde kurumsal güvenin, şeffaflığın ve müşteri memnuniyetinin adresi oldu.

2023’te hem hedeflerine hem de yüksek müşteri memnuniyetine ulaştıklarını belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Hafif Ticari Araçlar (HTA) ve İkinci El Satış Direktörü Cumhur Kutlubay, “MAN TopUsed olarak, yıl içinde müşterilerimize sunduğumuz avantajlı kampanyalar sayesinde zorlu bir yılı, başarıyla geride bıraktı.

Özellikle sektörde öncülük ettiğimiz kişiye özel uzatılmış garanti ve bakım paketlerinin yanı sırda finansman ve teknik modifikasyon çözümleri ile zorlu bir yılı başarıyla tamamladık. Ayrıca şehirlerarası otobüs pazarında da müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiğimiz özelleştirilmiş finansman desteği ve satış sonrası hizmetlerimizle önemli bir satış başarısına ulaştık” dedi.

HTA

MAN hafif ticari aracı TGE ile 2023 yılında da önemli başarılara imza attı. Yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 60’a yakın bir büyüme gösteren pazarda MAN TGE, pandemi sürecinde tedarik nedeniyle pazara sunamadığı ve yeni modelleri portföyüne ekleyerek, müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı çözümler sundu.

2023’ü genel anlamda iyi geçirdiklerini belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Hafif Ticari Araçlar (HTA) ve İkinci El Satış Direktörü Cumhur Kutlubay, “Yıl içinde ürün portföyümüzü yeni ürünlerle daha da güçlendirdik. Özellikle filo alımları noktasında İstanbul, Bursa, Ankara ve Antalya gibi etkin pazarlarda müşterilerimize önemli satışlar gerçekleştirdik. Bu satışlarla aynı zamanda, MAN TGE’nin hem bireysel kullanım hem de filolar için cazip ve karlı bir yatırım aracı olduğunu kanıtladık. Ayrıca geçen yıl başlayan satış ve servis ağımıza yeni partnerlerin eklenmesi süreci, 2023 yılında da hız kaybetmeden devam etti. Yeni bayi ve servisler ile satış ve servis altyapımızı daha da genişlettik, güçlendirdik” dedi.