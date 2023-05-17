MAN kamyonlar ile yayalar ve bisiklekliler güvende



MAN kamyonlar, geliştirilen yeni teknolojik özellikleri ile fark yaratıyor. MAN’ın yeni "FrontDetection" güvenlik sistemi; yaya ve bisikletlileri tespit ederek, en savunmasız yol kullanıcıları için bile tehlikeli olabilecek durumları etkisiz hale getiriyor. Trafik işareti tanıma, lastik basınç göstergesi ve elektronik yarı-römork bağlama yardımcı sistemleri ile sürücüleri uzun vadede stresli işlerinden kurtaran MAN, IAA 2022'den bu yana daha da güçlenmiş yeni PredictiveDrive fonksiyonu ile yakıt açısından daha verimli hale gelmiş D26 motoru, iyileştirilmiş aerodinamik ve yeni akslarıyla birlikte yüzde 6'ya varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca MAN PowerMatic şanzıman ile MAN TGL ve TGM’ler aşınma olmadan ilk harekete başlayarak, vites değişimlerini de daha verimli hale getiriyor.

Yaya ve bisikletli tespiti yapabilen yeni nesil asistan sistemler, MAN kamyonlarını özellikle savunmasız yol kullanıcıları için daha da güvenli hale getiriyor.

MAN GPS destekli Cruise Control- hız sabitleyici, PredictiveDrive ile daha da ekonomik bir sürüş sağlıyor.

Yeni MAN PowerMatic tork konvertörlü otomatik şanzıman da MAN TGL ve TGM’de vites değişimlerini daha verimli hale getirip, herhangi bir aşınmaya da fırsat vermiyor.

Kamyon sürücülerinin, sürüş esnasında yaşadıkları en önemli sorunların başında kör noktalarda yeterli görüş açılarının olmaması geliyor. Özellikle şehir içinde teslimat, nakliye sahasında manevra yaparken ya da belirsiz geçiş durumlarında veya döner kavşaklara girerken; yayalar veya bisikletliler, doğrudan aracın önündeki görülmesi zor alana geçebiliyor. Bu alana geçen yaya veya bisikletliyi de sürücü hemen fark edemeyebiliyor.

MAN’ın yeni "FrontDetection" güvenlik sistemi; kalkış durumlarında ve 10 km/saate kadar düşük hızlarda yayaların veya bisikletlilerin doğrudan aracın önünde görülmesi zor alanda olup olmadığını algılayarak, sürücüyü görsel ve sesli olarak uyarıyor. Bu yenilik; özellikle en savunmasız yol kullanıcıları için şehir trafiğindeki bu gibi riskli durumları etkili bir şekilde tehlikesiz hale getiriyor. Yeni güvenlik fonksiyonu; MAN'ın üçüncü nesil Acil Durum Fren Asistanı- EBA- uyarı ve frenleme stratejisine dâhil edilmiş durumda. Bu sistem, doğrudan kamyonun önündeki şeritte bulunmayan ancak potansiyel olarak karşıya geçebilecek diğer yol kullanıcılarını 10 km/s gibi düşük bir hızdan itibaren algılayarak, olası bir çarpışma durumuna karşı sürücüyü uyarıyor ve gerekirse otomatik olarak acil durum frenini uyguluyor.

MAN, yeni geliştirmelerle beraber tehlikeli sürüşü algılayarak, sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyaran MAN AttentionGuard dikkat uyarı sistemini de güncelledi. Önceki sürüme kıyasla daha da geliştirilen MAN AttentionGuard, sürücünün şerit takip istikrarını ve direksiyon müdahalelerini sürekli olarak değerlendiriyor. Buna ek olarak, sistem; sürücünün dikkatinde bir azalma tespit ederse sürücüyü şerit çizgisini ihlal etmeden önce uyarabiliyor. Özellikle görüş mesafesinin düşük olduğu durumlarda ve gece sürüşlerinde, mesafe uyarı sistemi de uzun yolculuklarda güvenliğe katkı sağlıyor. Sürücü, önündeki araçla arasındaki yasal minimum mesafenin altına düşerse, sistem hemen kendisini uyarıyor. Doğru mesafeyi bağımsız olarak koruyan mesafe kontrollü hız sabitleyici ACC’nin etkinleştirilmediği durumlarda, öndeki araca olan gerçek mesafenin metre cinsinden gösterilmesi de doğru mesafenin yeniden belirlenmesine ve korunmasına yardımcı oluyor. Böylece mesafe uyarısı ve ACC, önleyici bir tedbir olarak, arkadan çarpma riskini önemli ölçüde azaltıyor.

MAN’ın geliştirdiği tüm bu yardım fonksiyonlarına hızlı merkezi erişim ise; donanıma bağlı olarak, çok işlevli direksiyon simidi üzerindeki ya da gösterge panelindeki yeni bir düğme ile sağlanıyor. Böylece şerit değiştirme ve dönüş yardımı, MAN uzun mesafe trafik asistanı CruiseAssist ya da yaya ve bisikletli algılama FrontDetection gibi fonksiyonlar, menü sapmaları olmadan kolayca devreye alınabiliyor. MAN’ın önleyici yol güvenliğine yönelik bir diğer katkısı da nefesteki alkol içeriğini ölçen ve yalnızca sürücü araç kullanabilecek durumdaysa motorun çalıştırılmasına izin veren alkol ölçer bağlantısı ön donamımı olarak öne çıkıyor. Böylece alkole bağlı trajik kazaların da önlenmesine önemli bir katkı sağlanıyor.

Her gün araç kullanan sürücüle daha fazla destek

MAN Trucks, ayrıca çok sayıda aktif uyarı veya önleyici güvenlik sistemine ek olarak, sürücüyü günlük işlerinde önemli ölçüde rahatlatan ve böylece dolaylı olarak güvenliğe daha fazla katkıda bulunan yeni sistemleri de sunuyor. Bunlardan biri yeni trafik işareti tanıma sistemidir. Sürüş durumunda geçerli olan trafik ve hız düzenlemelerinin gerçek zamanlı gösterimi, sürücünün işini kolaylaştırıyor ve uyması gereken trafik kısıtlamalarını gözden kaçırma endişesi duymadan tamamen sürüş görevine ve trafiğe odaklanabilmesine yardımcı oluyor.

MAN’ın sürüşü kolaylaştıran bir diğer yeniliği ise, sensörlerle donatılmış römork ve yarı römorkların lastik basınç ve sıcaklık verilerini gösterebilmesidir. Doğru lastik basıncı; tüketimi ve aşınmayı azaltmasının yanında, aşırı ısınma nedeniyle olası lastik patlamalarını ve yangın çıkma riskini de azaltıyor.

MAN, ayrıca yenilikleri ile geri sürüşleri de daha güvenli hale getiriyor. Bu yenilik ise, standart bir seçenek olarak sunulan ve arka alana yerleştirilmiş kamera aracılığıyla Reversing Motion System- Geri Vites Hareket Sistemi olarak adlandırılan yenilikçi teknoloji ile destekleniyor. Geri vitese takıldığında, araç arkasından gelen görüntü eğlence sistemi ekranında otomatik olarak gösteriliyor ve sistem; herhangi bir zamanda gösterge panelindeki bir düğme ile manuel olarak da etkinleştirilebiliyor. Bu şekilde, sürücünün gözü her zaman aracının arkasında, olup bitenlerin üzerinde olabiliyor.

Sürücü güvenlik ve konforu için geliştirilen bir diğer önemli sistem de sensörlerle donatılmış beşinci tekerlek bağlantısı. Beşinci tekerlek plakasındaki bir yarı römork sensörü, kaplin kilidindeki bir dingil pimi sensörü ve erişim koruması üzerindeki bir kilitleme sensörü, bağlantı sürecini izleyerek; bilgileri doğrudan dijital gösterge aracılığıyla sürücüye iletiyor. Böylece sürücü, beşinci tekerleğin doğru kilitlendiğini doğrudan sürücü mahallinden görebiliyor. Bu da özellikle gece koşullarında önemli bir konfor ve güven sağlıyor.

MAN, bunlarla birlikte geliştirdiği yeni havalı süspansiyon kontrolü ile de yarı römorkun çekiciye bağlanması işlemlerini kolaylaştırıyor. Bu yenilik, sürücü koltuğunun yanında konumlandırılmış olan ergonomik, kablolu uzaktan kumanda ile sağlanıyor. Treylerin havalı süspansiyonunu kontrol etmeyi mümkün hale getiren bu yenilik; aynı zamanda havalı süspansiyon fonksiyonlarının çok-fonksiyonlu direksiyon simidi ve yerleşik menü aracılığıyla da kullanılmasına fırsat veriyor. Bu da römorkun kaldırma ve indirme sürelerini yüzde 50'ye varan oranda azaltarak, zamandan önemli bir tasarruf sağlıyor.

MAN’ın hayata geçirdiği yeniliklerden bir diğeri ise; sürücü kartı ile yeni ses tanıma sistemi. Sürücülerini farklı dillere göre kolayca kendi ayarlarına yönelik değişim yapmasını sağlayan bu yenilik; iki standart dil olan Almanca ve İngilizce'ye ek olarak, RIO platformu üzerinden MAN Now ile 28 dilin daha ücretsiz olarak indirilmesine imkân veriyor. Dil Tanıma, Dil Paketi, Idle Shutdown (uzun süre gereksiz yere rölantide çalışmaları azaltan sistem), sürüş verimlilik sistemleri; MAN EfficientCruise ile MAN EfficientRoll; sürüş süresi denetimi sistemleri; MAN TimeInfo ve MAN TimeControl gibi özelliklerin yanı sıra MAN TipMatic şanzıman için sürüş programları da doğrudan araca uzaktan yazılım indirme fonksiyonu ile 2022 modellerinden itibaren sonradan montaj olarak da sunuluyor.

MAN’dan daha fazla performans, verimlilik ve kullanım optimizasyonu

MAN Truck & Bus, sürücüleri desteklemek amacıyla güvenlik güncellemelerine ek olarak hem performans hem de yakıt tasarrufunu artıran yenilikler ile de rekabeti daha ileriye seviyeye taşıyor. Yeni D26 motor, IAA 2022'den bu yana önemli dahili geliştirmeler sayesinde fazladan 10 HP ve 50 Nm sunmanın yanında, fark edilir derecede daha az yakıt tüketiyor. Özellikle kabin aralığı geçişlerinde, ön cam, yan ve tavan rüzgârlıklarında yapılan aerodinamik iyileştirmelerinin yanında, yeni düşük sürtünmeli aks dişli yağıyla hafif tahrik aksları ve daha da proaktif çalışan MAN EfficientCruise ile yakıttan yüzde 6'ya varan oranlarda tasarruf sağlanıyor. Yeni entegre edilen PredictiveDrive fonksiyonu ile GPS hız sabitleyicisi daha da verimle hale getirilirken; öngörülü sürüş için ilerideki topoğrafyaya göre optimum hız eğrisini planlıyor ve bunun için vites seviyesini dikkate alarak, yakıt açısından en verimli motor çalışma noktasını seçiyor. Üstelik bunu da sadece 30 km/s hıza çıkmasından itibaren yapıyor.

MAN’ın TGL ve TGM serilerinde ise, aktarma organları alanındaki en önemli yenilik olarak, yeni şanzıman öne çıkıyor. Yeni MAN PowerMatic, MAN TGL ve TGM'nin vitesleri çok daha verimli şekilde değiştirmesini sağlıyor. Aynı zamanda otomatik şanzımandaki tork konvertörü ile özellikle aşınmasız ilk hareket ve çok yüksek hızlanma sunuyor. Bu da şehir içi operasyonların yanı sıra itfaiye gibi kurumlara ait uygulamalar için bu teknolojinin kullanımını daha da ideal hale getiriyor.

TGX, TGS, TGL ve TGM için hâlihazırda sipariş edilebilecek yeniliklerden oluşan inovasyon portföyü, boşta çalışma sırasında elektrik tüketen çok sayıda ek sistemin artan gereksinimlerini dikkate alan ve daha az önem taşıyan sistemleri kapatarak, aracın marş kabiliyetini güvenceye alan yeni bir akü yönetim sistemi ile tamamlanıyor. Özellikle IAA 2022'de Meiller TRIGENIUS damper yelpazesini yeni ürünlerle daha da genişletti. Böylece MAN’ın dört kamyon serisinin tamamı için bir kez daha fabrika teslim üst yapı çözümleri portföyü önemli ölçüde büyüyerek, müşterilerine en ideal yeni çözümleri sunmaya başladı.

MAN, kapsamı bir kez daha genişletilen MAN Mobile24 mobilite garantisi ile birlikte artık yurt dışında da randevu alma, yol yardım desteği, lastik servisi uygulamaları ve çevrimiçi detaylı durum raporları da sunan MAN ServiceCare ile sürücülere ihtiyaç duyacakları pek çok desteği bir arada sağlıyor. "Simplifying Business" iddiası doğrultusunda MAN, yeni inovasyonlarını içerin özel paketi müşterilerinin beğenisine sunarak, radyatör ızgarasında aslan bulunan kamyonları daha fazla sürücü ve müşteri odaklı, daha verimli ve kullanıcı dostu, her şeyden önce daha güvenli hale getiriyor.