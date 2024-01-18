MAN Türkiye A.Ş.’de CEO’luğa Mehmet Şermet atandı

MAN Truck & Bus SE çatısı altında uzun yıllar görev alan Münür Yavuz, şirkete yaptığı başarılı ve değerli katkıların ardından kariyerine yeni bir yön vermek üzere MAN Türkiye A.Ş.’deki görevinden ayrıldı. Münür Yavuz, görevi uzun yıllar birlikte çalıştığı Mehmet Şermet’e devretmekten gurur duyduğunu belirtti.

MAN Truck & Bus SE’nin Almanya dışındaki ilk üretim tesisi olarak 1966 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan MAN Türkiye A.Ş.’nin üst yönetiminde atama gerçekleştirildi. Bugün 4.600 kişiye istihdam sağlayan, günlük 16 araçlık kapasitesi ve üretim kalitesi ile MAN’ın en büyük otobüs üretim tesisi olan MAN Türkiye A.Ş.’de CEO’luk görevine Mehmet Şermet atandı.

MAN Türkiye A.Ş. bünyesinde Ocak 2003 tarihinde kariyerine başlayan Mehmet Şermet, aradan geçen 20 yılda şirketin Türkiye ve farklı ülkelerdeki merkezlerinde yöneticilik görevlerinde bulundu. Son olarak, MAN Truck & Bus SE’nin Polonya Starachowice’deki fabrikasında Genel Müdürlük görevini yürüten Şermet, yeni görevi ile birlikte MAN Truck & Bus SE’nin Polonya ve Güney Afrika otobüs fabrikalarının sorumluluğunu da üstlendi.

Barbaros Oktay yeni atama için Yavuz’a teşekkür, Şermet’e de başarılar diledi.

MAN çatısı altında üstlendiği görevlerde başarılı çalışmalarda bulunan Mehmet Şermet yeni görevini, MAN’ın bir başka deneyimli ismi Münür Yavuz’dan devraldı. MAN Truck & Bus SE bünyesinde uzun yıllar boyunca önemli görevlerde bulunan Münür Yavuz, değerli çalışmaları ile şirketin gelişimine önemli katkılarda bulundu. Kariyerine yeni bir yön vermek istediğini belirten Yavuz, koltuğunu uzun yıllar birlikte başarıyla çalıştığı ve desteklediği Mehmet Şermet’e bırakmaktan gurur duyduğunu belirtti.

MAN Türkiye A.Ş.’deki hizmetleri için Münür Yavuz’a teşekkür eden Mehmet Şermet, yeni görevi ile birlikte önemli bir sorumluluk üstlendiğini ve devraldığı bayrağı daha da ileri taşımaya çalışacağını söyledi.

MAN Truck & Bus SE’nin Otobüs Birim Başkanı Barbaros Oktay ise, uzun yıllar MAN Türkiye A.Ş.’de birçok başarıya imza atan Münür Yavuz’a değerli katkılarından dolayı teşekkür ederek, görevi devralan Mehmet Şermet’e de başarılar diledi.

Mehmet Şermet Hakkında:

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde (1996–2000) lisans eğitimini bitiren Mehmet Şermet, Bilkent Üniversitesi’nde Executive MBA (2009–2011) tamamladı.

2003 yılında MAN Türkiye A.Ş.’de mühendis olarak kariyerine başlayan Mehmet Şermet, farklı departmanlardaki yöneticilik görevlerinin ardından 2019 yılında MAN Truck & Bus SE'nin Polonya, Starachowice şehrindeki üretim fabrikasına Fabrika Müdürü olarak atandı. Buradaki görevi süresince fabrikanın performansının arttırılması ve operasyonel mükemmellik alanlarında önemli gelişmeler kaydeden Şermet, 2023’te MAN Türkiye A.Ş.'nin yeni CEO’su oldu.

20 yıl önce mühendis olarak başladığı MAN Türkiye A.Ş.’deki kariyerini bugün CEO olarak devam ettiren Mehmet Şermet, yeni görevi ile birlikte aynı zamanda, MAN Truck & Bus SE’nin Polonya ve Güney Afrika otobüs fabrikalarının da sorumluluğunu yürütecek.