MAN yeni bayilerle genişlemeye devam ediyor





Müşterilerine, 7/24 en iyi ve en kaliteli hizmeti sunma hedefiyle çalışan MAN Ailesi’ne katılan son bayiler, İstanbul’da Mertsan Şirketler Grubu ve Kayseri’de Metinler Şirketler Grubu oldu. Sektörlerinin tecrübeli firmaları arasında yer alan Mertsan ile aynı zamanda yetkili servis sözleşmesi imzalanırken, Metinler ile de önümüzde süreçte imzaların atılacağı belirtildi. MAN yeni bayiler ile Türkiye genelindeki bayi sayısını 15’e, yetkili servis sayısını ise, 33’e çıkarttı.

Türkiye ithal kamyon ve çekici pazarının geleneksel lideri MAN, Türkiye genelinde bayi ağını genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Müşteri memnuniyeti odaklı satış ve satış sonrası hizmet anlayışı ile müşterilerine daima en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin satış ve hizmet ağına katılan son bayiler ise, sektörlerinin güçlü ve tecrübeli firmaları Mertsan Şirketler Grubu ve Metinler Şirketler Grubu oldu. İstanbul Anadolu Yakası’nda faaliyetlerini yürüten Mertsan ve Kayseri’de hizmet veren Metinler, bayilik anlaşması kapsamında yeni dönemde MAN’ın kamyon, otobüs, hafif ticari araçlar bayiliğini üstlendi. Her iki bayi aynı zamanda, MAN Yetkili Servisi olarak da hizmet verecek.

Mertsan ile bayilik ve yetkili servislik sözleşmesi imzalandı.

Yeni bayilerden Mertsan Şirketler Grubu ile yetkili servis sözleşmesi imzalanırken, Metinler Şirketler Grubu ile de önümüzdeki süreçte imzaların atılacağı açıklandı. Düzenlenen imza törenine şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ertem, Genel Müdür Vedat Ertem, Genel Müdür Yardımcısı Mert Ertem ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Kazım Tuncay Bekiroğlu, Kamyon Satış Grup Direktörü Serkan Sara ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Aydın Yumrukçal katıldı.

1995 yılında Murat Ertem’in öncülüğünde Mertsan Petrolleri adıyla faaliyetlerine başlayan şirket, kısa sürede ortaya koyduğu başarılarıyla Türkiye’nin önemli gruplarından biri haline geldi. Akaryakıtın yanı sıra lojistik, madeni yağ, otomotiv, inşaat ve gıda sektörleriyle faaliyet alanlarını genişleten şirket, bugün Mertsan Şirketler Grubu olarak, yoluna başarılı bir şekilde devam ediyor.

Yenilikçi yatırımlarla büyümesini sürdüren Mertsan’ın yeni MAN Bayiliği, Şekerpınar mevkiindeki 7.000 metrekarelik alan üzerine kurulu 3.500 metrekare kapalı alana sahip showroom’da hizmet verecek. 2. el ve sıfır MAN kamyon, otobüs ve HTA araçlarının satışının yanı sıra, MAN Yetkili Servisi olarak da müşterilerine yedek parça ve yetkili servis hizmeti sunacak.

Metinler, 74 yıllık tecrübesiyle MAN müşterilerine hizmet verecek.

MAN Kamyon ve Otobüse Ticaret A.Ş.’nin bayi ağına katılan Metinler Şirketler Grubu ise, sektörde sahip olduğu 74 yıllık köklü tecrübe ve birikimi ile Kayseri’de MAN müşterilerine hizmet verecek. İlk aşamada bayi olarak, 2. el ve sıfır MAN kamyon, otobüs ve HTA araçlarının satışını yapacak olan firma, Ekim ayında yapılması planlanan sözleşme ile de aynı zamanda MAN Yetkili Servis faaliyetlerini yürütecek.

1948 yılından bu yana İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde aktif olarak hizmet veren Metinler Şirketler Grubu, “İnsana ve doğaya hizmet” temelinde; ulaşım, gıda, güvenlik ve tedarik ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hızlı çözümlerle, insanların yaşamlarına dokunmayı ve hayatları kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Metin Köseoğlu liderliğinde, Genel Müdür Hilmi Köseoğlu; alanında uzman yönetici kadrosu, eğitime ve geleceğe önem veren gelişim odaklı çalışanları ile faaliyetlerine devam etmektedir. Grup, halen otomotiv sektöründe farklı markaların binek, hafif ticari ve ağır ticari bayiliklerinin yanı sıra Metinler Filo Partner Araç Kiralama Hizmetleri, otomotiv ve ağır ticari araçlara yönelik araç bakım, aksesuar ve kozmetik hizmetleri, teknik alt yapı ve üst yapı çözümleri, tam teşekküllü adreste bakım ve onarım hizmetlerini sunmaktadır. Aynı zamanda sigortacılık sektöründe Metin Köseoğlu Sigorta ve Acente Hizmetleri, tarım sektöründe de Farm Organic Tarım ve Everest Ultra Klimalı Jeotermal Seracılık şirketleri ile müşterilerine hizmet vermektedir.

“Bayilerimiz hem satış hem hizmet noktasında bize güç katıyorlar.”

Bayi ağlarını Mertsan Şirketler Grubu ve Metinler Şirketler Grubu ile daha da güçlendirdiklerini belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, şunları söyledi:

“Türkiye ithal kamyon çekici pazarının geleneksel lideri olarak, ülkemizin genelinde yeni iş birlikleri ile bayi ağımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Bize katılan 2 yeni bayimiz ile; Türkiye genelindeki bayi sayımızı 15’e, Yetkili Servis sayımızı da 33’e çıkarttık. Genişlettiğimiz bayi ağımız ile Türkiye’nin her yerindeki müşterilerimize en hızlı ve en kolay şekilde ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. Gerek Mertsan gerekse de Metinler, sektörlerinin güçlü ve tecrübeli firmaları olarak, ülkemizin farklı noktalarında başarıyla faaliyetlerini sürdürüyorlar. İnanıyorum ki, MAN ile çıktıkları bu yeni yolda da başarılarına yenilerini ekleyerek büyümeye devam edeceklerdir. MAN olarak, bayi ve servislerin önemini bilen ve bu alana özel önem veren bir şirketiz. Bayilerimiz hem satış hem de satış sonrası hizmet noktasında bize büyük güç katıyorlar. Bugünkü başarımızda önemli bir yere sahip olan bayilerimiz ile önümüzdeki süreçte de sektörümüzde fark yaratmaya devam edeceğiz.”

“MAN Ailesi’ne yeni katılan bayilerimiz ile başarımızı daha da ileri taşıyacağız.”

MAN’ı sektörde ayrıcalıklı kılan özelliklerinin başında üstün nitelikli araçları ve satış sonrası sunduğu kaliteli hizmetin geldiğini vurgulan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Müşteri Hizmetleri Direktörü Aydın Yumrukçal’da şunları kaydetti:

“MAN olarak, müşterilerimizin büyük beğeni ve takdirini kazanan bu niteliklerimizi daima en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Onların güvenilir çözüm ortağı olarak, ihtiyaç duydukları her an 7/24 daima yanlarında olmaya, talep ettikleri hizmeti en hızlı ve kaliteli şekilde sunmaya gayret ediyoruz. Müşterilerimizin gerek araçlarımızın gerekse de satış sonrası sunduğumuz hizmetin kalitesinden duydukları memnuniyet, bizim için hem en büyük ödül hem de en büyük motivasyon kaynağı oluyor. MAN Ailesi’ne yeni katılan sektörlerinin tecrübeli firmaları Mertsan Şirketler Grubu ve Metinler Şirketler Grubu ile birlikte, satış ve hizmet noktasındaki başarımızı daha da ileri taşıyacağımıza inanıyoruz. Yaptığımız bu iş birliğinin tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum.”