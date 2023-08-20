Maserati MCXtrema, sahneye ilk kez çıktı

Maserati MCXtrema, İlk Kez Monterey Otomobil Haftası’nda Tanıtıldı

Her yaz, dünyanın dört bir yanından otomobil uzmanlarını ve araba tutkunlarını ağırlayan Monterey Otomobil Haftası, olağanüstü otomotiv tasarımlarını ve üst düzey otomobil mühendisliklerini kutlamak için Kaliforniya, The Quail’da gerçekleşti. İtalyan otomobil devinin yarış pistlerinin canavarı olarak betimlediği, Maserati MCXtrema, Monterey Otomobil Haftası’nda ilk kez tanıtıldı. Maserati’nin yeni yarış otomobili, 730 beygirlik performansıyla ön plana çıkarken, zarif tasarımıyla cüretkarlığını ortaya koyuyor.

Maserati MCXtrema, alışılgelmiş kalıpları yıkarak, tamamen İtalya’da ve sınırlı sayıda üretildi. Dünyada sadece 62 adet bulunan bu özel yarış arabası, performansı ve lüks tasarımıyla seçkin bir müşteri kitlesiyle buluştu. Maserati MCXtrema, onu özel kılan tüm ayırt edici özelliklerinin yanı sıra olağanüstü sürüş deneyimiyle de dikkat çekiyor.

Modena merkezli markanın en güçlü paletli otomobili Maserati MCXtrema, her açıdan cesur ve sıra dışı bir otomobil olarak sunuluyor. Otomobilin pistlerin bordürlerini yutabilen garajları, özel testler sırasında en heyecan verici detayı oluyor.

İtalyan otomobil devinin son kreasyonu, Centro Stile ile Maserati mühendislik ekibinin arasındaki yaratıcı ortaklık ile doğuyor. Maserati yarış otomobili üretimine ilham vermek için, rekabet dünyasında görkemli Maserati MC12'nin mirasını devam ettirecek bir yarış otomobili sunuyor.

Maserati CEO'su Davide Grasso yeni yarış canavarı için "Maserati MCXtrema, pist arabalarımız için yeni bir paradigma oluşturma amacıyla yaratıldı. Proje, ayırt edici ayrıntılara önem veren ve otomobiline özen gösteren seçilmiş bir müşteri kitlesine ithaf edilmiştir. MCXtrema, rafine ve yenilikçi tasarımdan olağanüstü performansa kadar uzanan bir yelpazede, Maserati'nin DNA'sına özgü sportif ruhu temsil ediyor. Markamız için yeni bir yolun başlangıcı sayılan bu özel otomobil, üstün üretim tutkumuzun ve lüks motor üretimi dünyasında sunduğumuz tavizsiz performansın bir kanıtı." dedi.