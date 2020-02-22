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Merakla Beklenen BMW 2 Serisi Gran Coupé Türkiye’de 

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin kompakt segmentteki en yeni temsilcisi BMW 2 Serisi Gran Coupé Türkiye’de ilk kez İstanbul, İzmir ve Ankara’da sergileniyor.

22 Şubat 2020 Cumartesi 16:44
Merakla Beklenen BMW 2 Serisi Gran Coupé Türkiye’de 

Merakla Beklenen BMW 2 Serisi Gran Coupé Türkiye’de 

   Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin kompakt segmentteki en yeni temsilcisi BMW 2 Serisi Gran Coupé Türkiye’de ilk kez İstanbul, İzmir ve Ankara’da sergileniyor. Mart ayının ikinci yarısında yollara çıkması beklenen BMW 2 Serisi Gran Coupé, 22 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında İstanbul - İstinye Park, İzmir – Hilltown Karşıyaka ve Ankara – Panora AVM’de meraklılarıyla buluşuyor.

   BMW dinamizmini duygulara hitap eden bir tasarım ile birleştiren, 4 kapılı coupé formu ve sportif sürüş özellikleriyle kendi segmentinde rekabete yeni bir boyut katmaya hazırlanan BMW 2 Serisi Gran Coupé’de 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçenekleri yer alıyor. BMW 2 Serisi Gran Coupé’nin öne çıkan özellikleri arasında; dinamik olarak gerilmiş siluet, çerçevesiz kapı camları ve bagaj kapağının ortasına kadar uzanan stop lambaları dikkat çekiyor. BMW 2 Serisi Gran Coupé, yüksek çözünürlüğe sahip dijital göstergeleri ve sportif direksiyonu ile iç mekanda sunduğu premium hissini en üst seviyeye çıkarıyor.

   BMW 2 Serisi Gran Coupé, Türkiye’de ilk etapta First Edition Sport Line ile First Edition M Sport tasarım seçenekleri ve opsiyonel olarak tercih edilebilen Executivedonanım paketiyle BMW tutkunlarına sunulacak. Ayrıca, standart olarak sunulan özellikler arasında Sürüş Asistanı, Park Asistanı, Geri Sürüş Asistanı, Panoramik Cam Tavan, Elektrikli ve Hafızalı Sürücü Koltuğu, İç ve Dış Ayna Paketi gibi özellikler yer alacak. Opsiyonel olarak tercih edilebilen Executive pakette ise BMW Live Cockpit Professional, Apple CarPlay, HiFi Ses Sistemi ve Kablosuz Şarj Sistemi gibi donanımlar satın alınabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Borusan OtomotivBMWBMW 2 Serisi Gran Coupé
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