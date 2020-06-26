Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Michelin, BF Goodrich kamyon lastiklerini yeniledi

İnşaat kategorisi için üretilen yeni lastikler, kullanıcısına her türlü zeminde sağlamlık ve yüksek performans sunuyor.

26 Haziran 2020 Cuma 10:49
Michelin, BF Goodrich kamyon lastiklerini yeniledi

Michelin, BF Goodrich kamyon lastiklerini yeniledi

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin’in markası BF Goodrich, 150’nci yıldönümünü Cross Control 2 lastikleriyle kutluyor. İnşaat kategorisi için üretilen yeni lastikler, kullanıcısına her türlü zeminde sağlamlık ve yüksek performans sunuyor.

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin’in, bu yıl 150’nci yıldönümünü kutlayan markası BF Goodrich, Cross Control 2 lastikleri ile kamyon lastikleri kategorisini yeniliyor. İnşaat ürün gamına yönelik olarak tasarlanan lastikler, kullanıcılara tüm zorlu yol ve hava şartlarında sağlamlık ve yüksek performans sunuyor.

Sağlamlık, performans ve uzun ömürlü kullanım

Avrupa’daki BFGoodrich fabrikalarında üretilen Cross Control 2 lastikleri, 3PMSF işareti ile karlı koşullar dahil olmak üzere her türlü zemin ve ortamda sağlamlık ve çekiş gücü kazandırıyor. Sağlamlık ve yüksek performansı bir arada sunan lastikler, aynı zamanda diş açılabilme ve kaplanabilme özelliği sayesinde BFGoodrich Cross Control D2 lastikleri için %25’ten başlayan ve BFGoodrich Cross Control S2 lastikleri için de %40’a varan uzun ömürlülük sunarak kullanıcıların maliyetlerini önemli oranda düşürüyor.

Son Güncelleme: 26.06.2020 11:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ford, yeni kabin hava filtresi MicronAir ile temiz sağlıklı sürüş
Ford, yeni kabin hava filtresi MicronAir ile temiz sağlıklı sürüş
Yaz tatili öncesi lastiklerinizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin
Yaz tatili öncesi lastiklerinizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin
Ford Otosan Kurumsal İletişim Müdürlüğü’ne Burçak Türkeri atandı
Ford Otosan Kurumsal İletişim Müdürlüğü’ne Burçak Türkeri atandı
Yeni Renault Clio Türkiye’de Yılın Otomobili Seçildi!
Yeni Renault Clio Türkiye’de Yılın Otomobili Seçildi!
Toyota, ihracat hedefini artırdı, 800 kişiye iş
Toyota, ihracat hedefini artırdı, 800 kişiye iş
Renault ve Dacia’da Yaz Servis Kampanyası
Renault ve Dacia’da Yaz Servis Kampanyası
Yeni BMW 4 Serisi Coupé Online Prömiyer ile Tanıtıldı
Yeni BMW 4 Serisi Coupé Online Prömiyer ile Tanıtıldı
Renault Clio klişelere karşı
Renault Clio klişelere karşı
Michelin yaz kampanyasında son gün 30 haziran
Michelin yaz kampanyasında son gün 30 haziran
Atatürk Kupası Avcıoğlu ve Sarpkaya'nın
Atatürk Kupası Avcıoğlu ve Sarpkaya'nın

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim